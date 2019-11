A német autóipar problémáit a magyar gazdaság is megérzi majd, ezt nyilatkozta Neue Zürcher Zeitungnak Beata Javorcik, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) vezető közgazdásza.

"Az olyan országok, mint Magyarország, Szlovákia és Lengyelország óriási előnyhöz jutottak az utóbbi évtizedekben azzal, hogy a német autóipar részévé váltak. Ez ösztönözte a növekedést és a foglalkoztatást. Az autóipar problémái viszont a beszállítókra is hatással lesznek – mondja Javorcik.

Bár Magyarország gazdasága a régió egyik legnagyobb növekedését produkálta, mostanában egyre inkább lassul, és a jövőben jelentősen visszaesik a közgazdász szerint. Javorcik megjegyzi, a helyzet nem drámai, egyfajta normalizálódást jelent a nagy emelkedéshez képest. A lap idézi a Bécsi Nemzetközi Gazdaságtudományi Intézet előrejelzéseit, mely szerint szintén egyfajta „puha leszállás” várható, főleg azután, hogy prognózisuk szerint 2019 kiemelten jó év lesz.

Az elemzés rámutat, hogy a gazdasági dinamizmus egyik pillére az, hogy Lengyelországhoz hasonlóan Magyarországon is laza monetáris politika van. Hozzáteszik, hazánkban az uniós támogatások korai kifizetése a közelmúltban mesterségesen lendítette fel a növekedést.

A cikk kitér rá, hogy ezzel párhuzamosan munkaerőhiány tapasztalható Magyarországon, ami azt eredményezte, hogy Ukrajnából, Vietnamból, Mongóliából vagy Bangladesből is érkeznek munkások.

A közgazdász szerint új kihívásként jelenik meg, hogy a régió országainak vélhetően kevesebb uniós támogatással kell számolniuk a jövőben, megszenvedik az elvándorló munkaerőt és demográfiai folyamatokat. (Miközben az autóipar egymaga jobban károsítja a klímát, mint az egész Európai Unió.)

A lengyel születésű Javorcik megjegyzi, hazájában a nemzeti konzervatív PiS-kormány egyes intézkedései is visszaüthetnek, a minimálbér drasztikus növelése a kis- és középvállalkozások versenyképességét ronthatja, és az uniós támogatások is elapadhatnak, amennyiben továbbra is sérül a jogállamiság. A közgazdász szerint hiába ösztönzik Lengyelországban a gyermekvállalást, ha sok nőt kiszorítanak a munkaerőpiacról.

A Neue Zürcher Zeitung írásán túl is számos elemzés jutott hasonló következtetésekre. A hvg.hu már májusban megírta, hogy a német autóipar gyengélkedése a magyar gazdaságot megroppanthatja, és erre a következtetésre jutottak az Erste Bank és az OTP Bank elemzői is.

Szintén nem tesz jót a szektornak, hogy a Daimlert 870 milló euróra büntették, a Volkswagen két vezetője ellen pedig vádat emeltek, hogy csak két példát említsünk.

Az autóipar próbál megszorítani, a Continentalnak 1,1 milliárd eurót kell megspórolni a következő három évben, a BMW költséghatékonysági projektbe kezd, az Audi 15 milliárd eurós (5025 milliárd forint) költségcsökkentési programot hajt végre 2022-ig. Utóbbi győri gyárában 1200 fős létszámcsökkentés van folyamatban. A hamburgi Der Spiegel előrejelzései szerint a korábbi egy évszázados szárnyalás után a német autógyárakat lenyomhatja a Google, a Tesla és a nyomukba járó kínaiak. A gyártók világszerte az egyesülésben látják a menekülési útvonalat.