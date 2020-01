Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f819cc10-a1cc-49e7-8776-6ee56a3be8ed","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Simán megnyerte a horvát elnökválasztást Zoran Milanovic, aki egy bukás és egy botrány után egyszer már visszavonult a politikától.","shortLead":"Simán megnyerte a horvát elnökválasztást Zoran Milanovic, aki egy bukás és egy botrány után egyszer már visszavonult...","id":"202002_zoran_milanovic_anagy_horvat_visszatero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f819cc10-a1cc-49e7-8776-6ee56a3be8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68345909-f473-4ae8-a31c-ba714f25a054","keywords":null,"link":"/360/202002_zoran_milanovic_anagy_horvat_visszatero","timestamp":"2020. január. 10. 13:10","title":"A politikába visszatért exkormányfő az új horvát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Gyerekek, idősek és betegek ha csak lehet, ne menjenek ki az utcára - kéri a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Gyerekek, idősek és betegek ha csak lehet, ne menjenek ki az utcára - kéri a Főpolgármesteri Hivatal.","id":"20200111_Marad_a_szmogriado_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65da354-d36c-49f2-a3a5-e8d9ed353bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Marad_a_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 11. 13:42","title":"Marad a szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való jogosultsága nem áll fenn az egész évben – állítja Angyal József okleveles adószakértő.","shortLead":"Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való...","id":"20200110_Negygyermekesek_szjamentessege_oriasi_bakira_hivja_fel_a_figyelmet_az_adoszakerto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b269ac-b55a-4ab7-880b-ca5eeff39af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Negygyermekesek_szjamentessege_oriasi_bakira_hivja_fel_a_figyelmet_az_adoszakerto","timestamp":"2020. január. 10. 11:52","title":"Négygyermekesek szja-mentessége: óriási bakira hívja fel a figyelmet az adószakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy torlódásra kell számítani az M5-ösön Budapest felé.","shortLead":"Nagy torlódásra kell számítani az M5-ösön Budapest felé.","id":"20200111_Negy_auto_karambolozott_az_M5os_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ba1c8-e5e6-4437-9fee-506d20acf301","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_Negy_auto_karambolozott_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2020. január. 11. 10:59","title":"Négy autó karambolozott az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712e6429-bf8c-41e6-b78d-7ae9b907c92c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ötletes megoldás született már a mobiliparban, olyan azonban még nem, amellyel a OnePlus rukkolt elő Las Vegasban.","shortLead":"Sok ötletes megoldás született már a mobiliparban, olyan azonban még nem, amellyel a OnePlus rukkolt elő Las Vegasban.","id":"20200110_oneplus_concept_one_eltuno_hatoldali_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712e6429-bf8c-41e6-b78d-7ae9b907c92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed4533a-1e28-45e3-8110-3c0d1db6d4d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_oneplus_concept_one_eltuno_hatoldali_kamera","timestamp":"2020. január. 10. 20:03","title":"A telefonon láthatatlanná váló kamerát mutatott be a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint egy „ikonikus középület megérdemli, hogy méltó díszkivilágítása legyen – különösen, ha nemzeti színű kivilágítást kap.”","shortLead":"Az államtitkár szerint egy „ikonikus középület megérdemli, hogy méltó díszkivilágítása legyen – különösen, ha nemzeti...","id":"20200110_Napi_7000_forintba_kerul_az_uj_Puskas_stadion_folyamatos_esti_kivilagitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf9a39f-610a-45ce-9d76-25844c5ae2f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_Napi_7000_forintba_kerul_az_uj_Puskas_stadion_folyamatos_esti_kivilagitasa","timestamp":"2020. január. 10. 12:29","title":"Napi 7000 forintba kerül az új Puskás stadion folyamatos esti kivilágítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512238a4-aefd-4051-8362-d93c5276c16e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo ThinkBook Plus elsősorban a fedlap miatt tűnik érdekesnek, ott ugyanis egy második, kisebb képernyő is található. Őrült ötlet vagy hasznos fejlesztés?","shortLead":"A Lenovo ThinkBook Plus elsősorban a fedlap miatt tűnik érdekesnek, ott ugyanis egy második, kisebb képernyő is...","id":"20200110_lenovo_thinkbook_plus_laptop_ces_2020_jegyzeteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512238a4-aefd-4051-8362-d93c5276c16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93a9c12-8f34-4b60-bdc5-c883005d1e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_lenovo_thinkbook_plus_laptop_ces_2020_jegyzeteles","timestamp":"2020. január. 10. 08:33","title":"Három gépet kap a pénzéért, aki megveszi a Lenovo furcsa, de ötletes laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teherán korábban cáfolta a többek által valószínűsített forgatókönyvet.","shortLead":"Teherán korábban cáfolta a többek által valószínűsített forgatókönyvet.","id":"20200111_Hivatalos_Iran_lotte_le_tevedesbol_a_szerdan_lezuhant_ukran_gepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f32e6a-acd0-4bc5-8679-c2abe250b180","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Hivatalos_Iran_lotte_le_tevedesbol_a_szerdan_lezuhant_ukran_gepet","timestamp":"2020. január. 11. 05:23","title":"Hivatalos: Irán lőtte le tévedésből a szerdán lezuhant ukrán gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]