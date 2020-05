Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eeda46a-29a5-4f8e-b941-e0a84e8e217f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bombariadóba fulladt szombathelyi koncert után lépett akcióba a férfi.","shortLead":"Egy bombariadóba fulladt szombathelyi koncert után lépett akcióba a férfi.","id":"20200519_moped_szombathely_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eeda46a-29a5-4f8e-b941-e0a84e8e217f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920fb400-6b7a-46de-a4ac-50990a62c395","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_moped_szombathely_rendorseg","timestamp":"2020. május. 19. 20:45","title":"Nekiment mopeddel a rendőrautónak, mert börtönbe akart kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141720e8-dd99-4e5f-a6d0-bcf5eeccf5bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar állam is beleszólhatott volna az ügybe, de nem élt a lehetőséggel.","shortLead":"A magyar állam is beleszólhatott volna az ügybe, de nem élt a lehetőséggel.","id":"20200519_A_Benesdekretumokra_hivatkozva_akartak_elvenni_egy_szlovak_ferfi_foldjet_Strasbourg_szerint_igazsagtalaul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141720e8-dd99-4e5f-a6d0-bcf5eeccf5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ddeef0-b36c-42c4-a06e-1ea9f42cf936","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_A_Benesdekretumokra_hivatkozva_akartak_elvenni_egy_szlovak_ferfi_foldjet_Strasbourg_szerint_igazsagtalaul","timestamp":"2020. május. 19. 19:17","title":"A Benes-dekrétumokra hivatkozva akarták elvenni egy szlovákiai magyar férfi földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"Ballai Vince - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy továbbra is hatályban lévő korlátozással gyakorlatilag saját maga blokkolja a kormány, hogy az óvodáskorú gyereket nevelők visszatérhessenek a munkába: hiába nőtt meg az igény gyerekek napközbeni felügyeletére, a vírus terjedésének akkor még aggasztó statisztikái alapján hozott létszámkorlát miatt egyelőre csak kapacitásaik töredékén tudnak üzemelni az óvodák.\r

","shortLead":"Egy továbbra is hatályban lévő korlátozással gyakorlatilag saját maga blokkolja a kormány, hogy az óvodáskorú gyereket...","id":"20200520_ovodakaosz__be_kelle_venni_a_gyereket_de_nincs_hova","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746fe124-d651-43d6-b18b-cc432ad25a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_ovodakaosz__be_kelle_venni_a_gyereket_de_nincs_hova","timestamp":"2020. május. 20. 14:05","title":"Csapdában az önkormányzatok: egyre többen vinnék a gyereket az oviba, de nincs hova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032f7ff1-7709-4e74-aa0e-18f94aee0be6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szadán nyíló parkban százféle állatot lehet majd megnézni.","shortLead":"A Szadán nyíló parkban százféle állatot lehet majd megnézni.","id":"20200519_Szerdan_nyit_az_elso_magyar_autos_szafaripark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032f7ff1-7709-4e74-aa0e-18f94aee0be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3723a969-f7b3-4a18-86c2-08ad10693c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Szerdan_nyit_az_elso_magyar_autos_szafaripark","timestamp":"2020. május. 19. 09:31","title":"Szerdán nyit az első magyar autós szafaripark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d32ad8-f86b-4d77-8b94-b1024998f774","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elmondta azt is, idősotthonokban eddig 110-en haltak meg a koronavírus miatt, közel háromszázan meggyógyultak. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elmondta azt is, idősotthonokban eddig 110-en haltak meg a koronavírus miatt, közel...","id":"20200520_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d32ad8-f86b-4d77-8b94-b1024998f774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fe417a-4edd-4c24-bb5c-584e2c51ac62","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 20. 11:33","title":"Müller Cecília: 33 idősotthonban van jelen a koronavírus, 985-en fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta debreceni gyárának megvalósítását. Az állam milliárdokkal csábítja a nagyvállalatokat, de könnyen hoppon maradhat.","shortLead":"A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta...","id":"202020__bmwgyar__halasztott_beruhazas__osszeszerelo_orszag__veszfek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d824fffe-7014-4b15-a79d-e7263936f218","keywords":null,"link":"/360/202020__bmwgyar__halasztott_beruhazas__osszeszerelo_orszag__veszfek","timestamp":"2020. május. 19. 07:00","title":"Mehet-e a kukába az adófizetőknek máris sok milliárdba kerülő autógyár-építés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik. Amerikai robotikakutatók legújabb találmányával azonban még ennél is többre lehetnek képesek. ","shortLead":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik...","id":"202020_kerekparossebessegu_futok_rajatszanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a98440c-0cde-463e-88da-9ce0afff10dc","keywords":null,"link":"/360/202020_kerekparossebessegu_futok_rajatszanak","timestamp":"2020. május. 20. 10:00","title":"Hogyan futhatnánk 50%-kal gyorsabban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. A Szent János Kórház csökkentette a koronavírus-osztályokon dolgozók óradíját, és beindult a járványbűnözés. Koronavírus-hírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. A Szent János Kórház csökkentette...","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_majus_20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5b23ad-2416-40ef-83d4-b66563b73d08","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_koronavirus_jarvany_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_majus_20","timestamp":"2020. május. 20. 08:20","title":"Dupla annyi új fertőzöttet találtak az országban, mint egy nappal korábban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]