Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d77d098-a4d7-4f16-9b4b-6b55f8392215","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy bajban van a világ legnépszerűbb pornómegosztója, szerintük pornósok százezreinek került veszélybe a megélhetése.","shortLead":"Nagy bajban van a világ legnépszerűbb pornómegosztója, szerintük pornósok százezreinek került veszélybe a megélhetése.","id":"20201211_pornhub_mastercard_visa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d77d098-a4d7-4f16-9b4b-6b55f8392215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15524641-1082-4fd4-8066-f91f6357f158","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_pornhub_mastercard_visa","timestamp":"2020. december. 11. 18:03","title":"Szakít a Pornhubbal a Mastercard és a Visa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4011b8-9038-407d-a7cf-a99fec224488","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy ne legyen olyan szomorú a bezárt színházakkal teli utcák látványa, civil kezdeményezésre táncos szolidaritási videót forgattak Budapesten. A klip a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"Hogy ne legyen olyan szomorú a bezárt színházakkal teli utcák látványa, civil kezdeményezésre táncos szolidaritási...","id":"20201212_Egyutt_a_szinhazert_Wolf_Kati_dalara_szolidaritasbol_tancolnak_a_pesti_utcakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d4011b8-9038-407d-a7cf-a99fec224488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3feb82-0858-48c8-b1aa-0ddecdd1ec6b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Egyutt_a_szinhazert_Wolf_Kati_dalara_szolidaritasbol_tancolnak_a_pesti_utcakon","timestamp":"2020. december. 12. 15:12","title":"Együtt a színházért: Wolf Kati dalára, szolidaritásból táncolnak a pesti utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha egy oltóanyagban olyan összetevő van, ami a tiltott szerek listáján szerepel, akkor figyelmeztetik a doppingellenes hatóságokat.","shortLead":"Ha egy oltóanyagban olyan összetevő van, ami a tiltott szerek listáján szerepel, akkor figyelmeztetik a doppingellenes...","id":"20201211_wada_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d675ab-4401-45a0-8eb4-2b82717947f2","keywords":null,"link":"/sport/20201211_wada_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 11. 21:36","title":"A doppingellenes ügynökség is megvizsgálja a koronavírus-vakcinák összetételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik szerint még akár Kubát is Magyarországhoz csatoltatta volna.","shortLead":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik...","id":"20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c9f9a7-10d6-4721-bca1-b587b12c8e99","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","timestamp":"2020. december. 11. 14:52","title":"Kubatov szerint ha Trianont Orbán tárgyalja, Magyarországhoz csatolta volna az antant országok felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd350f5b-37da-47ae-b3dd-1a2792ef2b50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén 18. születésnapját ünneplő Porsche Cayenne a német gyártó igazi sikermodellje.","shortLead":"Az idén 18. születésnapját ünneplő Porsche Cayenne a német gyártó igazi sikermodellje.","id":"20201211_fontos_merfoldkozoz_erkezett_az_auto_ami_megmentette_a_porschet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd350f5b-37da-47ae-b3dd-1a2792ef2b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3c6c69-a429-461e-8ec8-ba084fdd934d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_fontos_merfoldkozoz_erkezett_az_auto_ami_megmentette_a_porschet","timestamp":"2020. december. 11. 11:21","title":"Fontos mérföldkőhöz érkezett az autó, ami megmentette a Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dcbd76-4dcd-47d8-9431-60348333926a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Soha ennyi időt még nem töltöttünk a Netflix előtt korábban, idén a magyarok négy és félszer annyit filmeztek, mint tavaly. A drámák és a vígjátékok előtt töltöttük a legtöbb időt 2020-ban, de a dokumentumfilmek is népszerűek voltak.\r

\r

","shortLead":"Soha ennyi időt még nem töltöttünk a Netflix előtt korábban, idén a magyarok négy és félszer annyit filmeztek, mint...","id":"20201211_Vezercsel_Korona_Attenborough__ezt_neztuk_a_Netflixen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16dcbd76-4dcd-47d8-9431-60348333926a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd8d1f9-7517-4df9-af91-92737cf7e353","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Vezercsel_Korona_Attenborough__ezt_neztuk_a_Netflixen","timestamp":"2020. december. 11. 09:52","title":"Vezércsel, Korona, Attenborough – ezt néztük a Netflixen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c341456-459b-4e50-bc9e-f12b42b74cc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes időnként megnézni, frissült-e már a Spotify mobilos alkalmazása, az új verzióban ugyanis a felhasználók már meg tudják változtatni személyes lejátszási listáik borítóképét.","shortLead":"Érdemes időnként megnézni, frissült-e már a Spotify mobilos alkalmazása, az új verzióban ugyanis a felhasználók már meg...","id":"20201211_spotify_lejatszasi_lista_boritokep_feltoltese_beallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c341456-459b-4e50-bc9e-f12b42b74cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f27306b-4525-4c3b-950f-e775c25e7fcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_spotify_lejatszasi_lista_boritokep_feltoltese_beallitasa","timestamp":"2020. december. 11. 14:03","title":"Apró meglepetés várja a Spotifyban, a lejátszási listáknál nézelődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ea906f-135d-4e9f-bcbf-489e3cba5f03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A híd pillérei több mint 200 méter magasak. ","shortLead":"A híd pillérei több mint 200 méter magasak. ","id":"20201212_szuperexpressz_hid_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7ea906f-135d-4e9f-bcbf-489e3cba5f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a100c6-05fd-483f-8cf3-f3a8883e2342","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_szuperexpressz_hid_Kina","timestamp":"2020. december. 12. 10:48","title":"Szuperexpressz függőhidat avattak Kínában, amelyen 250-nel mennek át a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]