Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, megnyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai – jelentette be Orbán Viktor, majd egy nappal később meg is jelent erről a kormányrendelet. Ahogy haladunk, ezt a számot valamikor a jövő hét közepén fogjuk elérni. A teraszokon és kerthelyiségeken a vendégeknek nem kell maszkot viselniük, a dolgozóknak igen. A védettségi igazolványról egyelőre nincs szó. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a teraszdíjat eltörlik. Magyarországgal egy napon jelentették be a terasznyitást Svájcban is, igaz, ott épp 6 áldozata volt a koronavírusnak a döntést megelőző napon.

A nyitást nagyon várták már az anyagi katasztrófahelyzetben lévő vendéglátóhelyek, de így sem lesz egyszerű kinyitni. Nagy kérdés rögtön az, hogyan szerzik vissza a bizonytalan időszakban az időközben biztos munkát talált munkaerőt a cégek. És az is bizonytalan, mi lesz azokkal, akik nem kaptak oltást.

© MTI / Mohai Balázs

Az iskolák április 19-re ígért nyitásánál egy lépést tett hátra a kormány, csak az 1-4. osztályban indul újra a jelenléti oktatás. A járvánnyal kapcsolatos számokról pedig ugyanazt lehet leírni, mint egy hete: a fertőzések, a kórházban és lélegeztetőgépen lévők számának lassú csökkenéséből az látszik, hogy nagyon rossz a helyzet, de legalább egy ideje nem romlik tovább. A halálozások száma azonban lakosságarányosan az egyik legrosszabb nálunk, a járvány kezdete óta számítva már csak a csehek állnak rosszabbul, mint mi.

A hétnek a járvány miatt váratlanul az egyik kisebb vesztese lett Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége: a zánkai gyerektábor felújításának központi helyén a projektvezetőtől az építésvezetőkön keresztül az összes munkavállalót elkülönítették. A projekt ezért két hetet csúszik.

Közzétette a kormány azt a 430 oldalas tervezetet, amelyet április 30-ig kell leadni, hogy az EU helyreállítási alapjának 5797 milliárd forintot megkapjon Magyarország. A legnagyobb tétel a tervben az a 878 milliárd forint, amelyet egyetemek és főiskolák fejlesztésére szánnának, a második legnagyobb, 793 milliárdos rész pedig Budapest agglomerációjának közlekedésfejlesztésére menne el. A HÉV-járműcsere ez utóbbinak az egyik legfontosabb része, de az is kiderült a tervből, hogy az orvosok béremelését és a Dél-budai Centrumkórház építését is az uniós pénzből fizettetnék ki.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nem elégedett a tervvel. Gémesi György szerint semmit nem egyeztettek az önkormányzatokkal, Karácsony Gergely pedig kontár munkáról beszélt – és azt valóban nehéz a figyelmetlenségen kívül mással magyarázni, hogy néha véletlenszerűen vált a szöveg magyarról angolra. Karácsony szerint az egész dokumentum csak azt a szándékot próbálja álcázni, hogy a kormány az építőipart akarja minél több forráshoz juttatni.

Havi nagyjából kilencvenmillió forintba kerül a kormány által tavaly felesleges mennyiségben összevásárolt lélegeztetőgépek raktározása – derítette ki a HVG. A Teva Gyógyszergyár gödöllői telephelyén tavaly szeptember 30-ig ingyen lehetett tárolni a gépeket, ekkor pedig piaci alapúvá alakult át a szerződés.

© MTI / Botár Gergely / kormany.hu

Ráadásul kétszer tulajdonost is váltott időközben az ingatlanegyüttes. A területet első körben a pest-belvárosi ingatlanbizniszekből ismert Schimicsek Tibor Victoria Ingatlanhasznosító Kft.-je vette meg az izraeli gyógyszercégtől. A földhivatali nyilvántartás szerint aztán a tulajdoni lapra idén márciustól került fel a Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. Carolina ingatlanalapjának neve. A Carion-csoport neve még 2016-ból lehet ismerős, Rogán Antal akkor egyértelműen rájuk szabta a lakáslottó szervezésének feltételeit.

A hét képe: már a főváros utcáin tesztelik az új Bubikat.

© BKK



Magyarországon sürgősen változtatni kellene a kormányzati felfogáson, „az indiai Jóga Minisztérium és az Emirátusok Boldogság Minisztériuma mintájára itthon Tehetség Minisztériumra lenne szükség” – írta Matolcsy György. Ez annyira szürreális mondat volt tőle, hogy utánanéztünk, mi a két említett minisztérium dolga.

Az Emirátusok boldogságminisztériumában végzett munka eredménye az ottani nemzeti program, amely leginkább egy vállalati segítőprogramnak tűnik, a feladat egy „boldogságagendát” végrehajtani és tudományos eszközökkel mérni a boldogságot. De ott legalább tudományosságról van szó, nem úgy, mint Indiában, ahol a jógaminisztérium próbált homeopátiás gyógymódot javasolni autizmus vagy a koronavírus ellen.

Ha nincs Diákváros, akkor élesen felmerül a kérdés, hogy van-e atlétikai világbajnokság – mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ezt az után közölte, hogy kiderült, a kínai Fudan egyetem magyarországi kampuszának kínai óriáshitelből tervezett építése veszélyeztetheti a Diákváros építését.

Fürjes Balázs államtitkár erre válaszul sajtótájékoztatón mondta azt: két külön projektről van szó, a kínai kampusznak külön helyet találtak a Déli Városkapu projekt sarkában, és a terv a kínaiaknak is megfelel. Csakhogy a főpolgármester azt írta: a most bemutatott terven ott, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái szerepeltek.

„Az alapítvány működésének meghatározásánál érvényre juttatják a fékek és ellensúlyok alapelvét, vagyis a működést nem befolyásolhatja a kormányzati szándék.” Ezt mondta Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója arról, hogy állam Mol-részvénycsomagjának fennmaradó tíz százalékát (a többi rész a Corvinust fenntartó alapítványba került át) az Új Európa vagyonkezelő közhasznú alapítványba apportálják.

Hernádi beszélt a nagy vihart kavart őrségi próbafúrásokról is. Szerinte a jelenleg zajló kutatófúrások nem zavarják a környezetet, viszont a saját kitermelésű földgáz stratégiai érdeke lenne az országnak. Ennek ellenére felfüggesztették a tevékenységüket, jelenleg egyeztetések folynak, ennek a végén döntenek arról is, hogy élnek-e a koncesszióval. Azt is elmondta, hogy új székházuk, a 28 emeletes Mol Campus építésénél a 27. emeletnél járnak, és az épület nem zavarja meg a műemléki képet.

A világ ötödik legértékesebb vállalkozása lenne a brit monarchia, ha egy családi cégnek tekintenénk – a királyi családhoz és a királyság intézményéhez kapcsolódó brand összértéke 28,8 ezer milliárd forint, ami ötmilliárddal több, mint a magyar költségvetés egy évi összes kiadása. A Windsor család tagjai már kilenc generáció óta örökítik tovább a vagyont, de mára popkulturális jelenséggé is váltak, ha valamilyen botrányuk van, mint márciusban, netán egy haláleset történik, mint most, azt a szigeten kívüli média is olyan kitüntetett figyelemmel kezeli, mint ha a világ legnagyobb valóságshow-ját néznénk.

A brit királyi család a bevételeit három forrásból kapja. Ebből egy teljes egészében állami – ez évi 82 millió font közpénzt jelent most -, kettő pedig magánkézben lévő. Egy kutatás úgy számolt, hogy az Egyesült Királyságban csak a turizmust évi 550 millió fonttal dobja meg a Windsor család brandje, a monarchiát fenntartani pedig évi 292 millió fontba kerül. Sokan felvetik, megéri-e ennyi közpénzt adni olyan embereknek, akik protokollfeladatokon kívül semmit nem csinálnak, de a britek többségének válasza erre a kérdésre egyelőre igen.