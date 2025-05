Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik vállalat pedig irodai folyamatok fejlesztésével, a pénzügyek koordinálásával, valamint a vízumügyletek menedzselésével foglalkozik.","shortLead":"Egy másik vállalat pedig irodai folyamatok fejlesztésével, a pénzügyek koordinálásával, valamint a vízumügyletek...","id":"20250505_Luxusingatlanokkal-foglalkozo-dubaji-vallalkozas-is-kotheto-Matolcsy-Adamhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"cdb68efd-ae30-4cc1-bc2b-08d9861b6a01","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Luxusingatlanokkal-foglalkozo-dubaji-vallalkozas-is-kotheto-Matolcsy-Adamhoz","timestamp":"2025. május. 05. 08:03","title":"Luxusingatlanokkal foglalkozó dubaji vállalkozás is köthető Matolcsy Ádámhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d298ba-c79d-4bea-8280-3830c0edfb6a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ralph Goff, a CIA volt műveleti igazgatója szerint az orosz államfő, az egykori KGB-ügynök azt feltételezi, hogy manipulálni tudja amerikai kollégáját, de mélységesen téved.","shortLead":"Ralph Goff, a CIA volt műveleti igazgatója szerint az orosz államfő, az egykori KGB-ügynök azt feltételezi...","id":"20250504_Volt-CIA-fonok-Tobb-fegyvert-kellett-volna-kuldeni-Ukrajnaba-ugy-meg-lehetett-volna-allitani-az-orosz-invaziot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d298ba-c79d-4bea-8280-3830c0edfb6a.jpg","index":0,"item":"00c872a8-c63c-42af-89b7-71c7a7e34905","keywords":null,"link":"/360/20250504_Volt-CIA-fonok-Tobb-fegyvert-kellett-volna-kuldeni-Ukrajnaba-ugy-meg-lehetett-volna-allitani-az-orosz-invaziot","timestamp":"2025. május. 04. 08:47","title":"Volt CIA-főnök: Több fegyvert kellett volna küldeni Ukrajnába, úgy meg lehetett volna állítani az orosz inváziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított P. Krisztián Veszprémből származik, ahol a helyi kézilabdacsapat fanatikus szurkolója volt.","shortLead":"A gyanúsított P. Krisztián Veszprémből származik, ahol a helyi kézilabdacsapat fanatikus szurkolója volt.","id":"20250505_ausztriaban-gyilkolo-magyar-ferfi-tavoltartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"3c3b90bf-d1db-4513-8c7a-768dff4af25f","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_ausztriaban-gyilkolo-magyar-ferfi-tavoltartas","timestamp":"2025. május. 05. 10:23","title":"Hiába jelentette fel áldozata, nem rendeltek el távoltartást az Ausztriában gyilkoló magyar férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a20973-3c2a-4d7e-9fa7-573ff0ea0e50","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Régi Városházára akartak felhúzni a momentumosok egy szivárványos zászlót, amikor egy ellentüntető akcióba lépett.","shortLead":"A Régi Városházára akartak felhúzni a momentumosok egy szivárványos zászlót, amikor egy ellentüntető akcióba lépett.","id":"20250504_tompos-marton-megserult-debrecen-szivarvanyos-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a20973-3c2a-4d7e-9fa7-573ff0ea0e50.jpg","index":0,"item":"27ba6184-82e0-4827-b951-f09991ec0df4","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_tompos-marton-megserult-debrecen-szivarvanyos-zaszlo","timestamp":"2025. május. 04. 15:42","title":"Tompos Márton keze megsérült, amikor Debrecenben rájuk rontott egy férfi egy szivárványos zászló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585c15af-ba82-4e48-9db7-c95b418f666c","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az amerikai kampány meghosszabbított finisének is beillenek a romániai elnökválasztás előtti napok. Évekig attól rettegtek sokan, hogy az oroszok titokban avatkoznak be az európai belpolitikába, most az Egyesült Államokból folyamatosan és nyíltan ömlik a támogatás Romániának. Vasárnap kiderül, milyen eredménnyel.","shortLead":"Az amerikai kampány meghosszabbított finisének is beillenek a romániai elnökválasztás előtti napok. Évekig attól...","id":"20250503_roman-elnokvalasztas-Simion-AUR-Antonescu-Georgescu-RMDSZ-Trump-orosz-amerikai-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/585c15af-ba82-4e48-9db7-c95b418f666c.jpg","index":0,"item":"459b3887-57b9-4c8d-aac2-6e1eefc8eb43","keywords":null,"link":"/360/20250503_roman-elnokvalasztas-Simion-AUR-Antonescu-Georgescu-RMDSZ-Trump-orosz-amerikai-beavatkozas","timestamp":"2025. május. 03. 15:30","title":"Romániában már nem módi a titkos orosz beavatkozás, van helyette nyíltan vállalt amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken utoljára lépett fel a zenekarral a gitáros, Sidlovics Gábor (Sidi). Állítólag nincs harag a zenészek között","shortLead":"Pénteken utoljára lépett fel a zenekarral a gitáros, Sidlovics Gábor (Sidi). Állítólag nincs harag a zenészek között","id":"20250504_Sidi-tavozott-a-Tankcsapda-lezarta-a-legsikeresebb-korszakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"d4daae3b-e255-4eda-96ff-d0b3b460225a","keywords":null,"link":"/kultura/20250504_Sidi-tavozott-a-Tankcsapda-lezarta-a-legsikeresebb-korszakat","timestamp":"2025. május. 04. 10:08","title":"Sidi távozott, a Tankcsapda lezárta a „legsikeresebb korszakát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70188314-8318-4803-bee3-dce9fe8f1f59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért az összegért nemcsak a látványosságot, hanem az előkészítést és a tájékoztatási feladatokat is meg kell valósítani. ","shortLead":"Ezért az összegért nemcsak a látványosságot, hanem az előkészítést és a tájékoztatási feladatokat is meg kell...","id":"20250505_Tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-az-augusztus-20-i-tuzijatek-szervezesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70188314-8318-4803-bee3-dce9fe8f1f59.jpg","index":0,"item":"0979de02-fd39-4982-ba7e-68216a65b2ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Tobb-mint-3-milliard-forintot-koltenek-az-augusztus-20-i-tuzijatek-szervezesere","timestamp":"2025. május. 05. 08:34","title":"Több mint 3 milliárd forintot költenek az augusztus 20-i tűzijáték szervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9244a7e-34c4-4978-81f4-00785dfc5b43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az idei évben a globális informatikai kiadások várhatóan 9,3 százalékkal nőnek, meghaladva az 5 billió dollárt. A Deloitte elemzése szerint Európa – ha kissé lemaradva is – követi a globális trendeket. A magyar IT-piac is némi növekedést mutat, azonban a világ- és európai átlagnál lényegesen lassabb ütemben.","shortLead":"Az idei évben a globális informatikai kiadások várhatóan 9,3 százalékkal nőnek, meghaladva az 5 billió dollárt...","id":"20250503_informatikai-kiadasok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9244a7e-34c4-4978-81f4-00785dfc5b43.jpg","index":0,"item":"ac0c2c2c-949a-4f6a-900b-1418c30daf7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_informatikai-kiadasok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 03. 18:03","title":"Mekkora lendületben van Európa? És mi a helyzet a magyar IT-szektorral?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]