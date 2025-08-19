Elkezdték nyomtatni a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát

Már nyomtatják a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert emlékeztetett: az utalványokat 1000, 2000, 3000 és 5000 forintos címletekben nyomtatják, összesen több mint 70 milliárd forint értékben. A kézbesítés szeptember elsején kezdődik.

Mint korábban megírtuk, a nyomtatványok sorszámozottak és vonalkóddal ellátottak lesznek, egyedi vízjelet tartalmaznak, rajtuk lesz a kibocsátó megnevezése, az érvényességi idő, rendelkeznek majd a kincstár által meghatározott és a honlapján nyilvánosságra hozott biztonsági elemekkel is.

Ki gyártja a nyugdíjasok 30 ezres utalványait? Elfogadják-e a piacon? Mennyibe kerül ez az országnak? A kormány azt ígéri, napokon belül bemutatja a nyugdíjasok vásárlási utalványainak részleteit. Lesz mit kidolgozni, egy ilyen rendszert bevezetni nem annyira egyszerű, mint amilyen megígérni, hogy lesz pénz.

Az utalványokat az áruházak mellett a kisboltokban, piacokon, őstermelőknél is be lehet majd váltani, de csak hideg élelmiszerre. Pénzre kifejezetten nem válthatók be. Más nem veheti át, csak a címzett, az időközben elhunyt nyugdíjas utalványai nem kézbesíthetők, nem is örökölhetők.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata szerint az utalvány „megalázó alamizsna”. A Magyar Államkincstár augusztus elején 31 kérdést tisztázott az utalványokkal kapcsolatban.