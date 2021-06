Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","shortLead":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","id":"20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38406-c0a6-4385-978d-4178ad7d7b71","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 27. 11:49","title":"Szivárványos zászló miatt támadtak rá két német nőre magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e33495-5bcf-49b9-aa21-17c7b1331619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy alaposan feltuningolt sportautó rászabadul egy sebességkorlátozás nélküli útszakaszra.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy alaposan feltuningolt sportautó rászabadul egy sebességkorlátozás nélküli útszakaszra.","id":"20210628_igy_szaguld_egy_625_loeros_audi_tt_rs_a_nemet_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e33495-5bcf-49b9-aa21-17c7b1331619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d05b71-74a3-43c5-b2e6-977ecbac4804","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_igy_szaguld_egy_625_loeros_audi_tt_rs_a_nemet_autopalyan","timestamp":"2021. június. 28. 11:21","title":"Így száguld egy 625 lóerős Audi TT RS a német autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefff19f-145f-4809-9606-79fc3f86a204","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megsérült egy utas pénteken, miután kiugrott a United Express járatából, amely éppen gurult a Los Angeles-i nemzetközi repülőtér kifutóján - közölte a CNN-nek az LAX rendőrségi szóvivője.","shortLead":"Megsérült egy utas pénteken, miután kiugrott a United Express járatából, amely éppen gurult a Los Angeles-i nemzetközi...","id":"20210626_Veszekedes_utan_kiugrott_egy_utas_az_egyik_repulogeprol_Los_Angelesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aefff19f-145f-4809-9606-79fc3f86a204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998bdb26-1a12-4fa0-848f-32b629dcc686","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Veszekedes_utan_kiugrott_egy_utas_az_egyik_repulogeprol_Los_Angelesben","timestamp":"2021. június. 26. 15:04","title":"Veszekedés után kiugrott egy utas az egyik repülőgépről Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b75d153-479a-4027-b540-2df4572dacac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Culberson a saját, hihetetlen történetét bemutató filmben producerként is részt vesz.\r

