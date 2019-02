Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Maradt a rekordalacsony alapkamat, de valószínűleg már nem sokáig.","shortLead":"Maradt a rekordalacsony alapkamat, de valószínűleg már nem sokáig.","id":"20190226_Matolcsy_Gyorgy_vegigvitt_egy_teljes_MNBelnoki_ciklust_kamatemeles_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9f9671-ab60-4b9b-94b9-d95e605d2c92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Matolcsy_Gyorgy_vegigvitt_egy_teljes_MNBelnoki_ciklust_kamatemeles_nelkul","timestamp":"2019. február. 26. 14:09","title":"Matolcsy György végigvitt egy teljes MNB-elnöki ciklust kamatemelés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belső égésű motorral szerelt személyautók napjai meg vannak számolva, de országonként eltérő, hogy mikortól tűnnek majd el az új járművek piacáról.","shortLead":"A belső égésű motorral szerelt személyautók napjai meg vannak számolva, de országonként eltérő, hogy mikortól tűnnek...","id":"20190227_betiltjak_a_benzin_es_dizelmotorokat_vazoljuk_mikor_es_hol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91c7720-0bb0-486a-9b28-ca439603fa9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_betiltjak_a_benzin_es_dizelmotorokat_vazoljuk_mikor_es_hol","timestamp":"2019. február. 27. 08:21","title":"Betiltják a benzin- és dízelmotorokat, vázoljuk, mikor és hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","shortLead":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","id":"20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58bea0c-6b2e-419d-805d-08ca3803a744","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","timestamp":"2019. február. 27. 19:04","title":"Porig égett a BKV egyik használt Volvo busza kedd éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t milliárdos vállalkozássá tette. Az 500 alkalmazottat foglalkoztató cég léte azonban veszélybe került: a koppintott termékek elözönlötték a piacot. Most európai bírósági fórumokon keresik az igazukat.","shortLead":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t...","id":"20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f831f34-4e76-43e2-b9a4-237f6c0a30ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","timestamp":"2019. február. 26. 18:30","title":"A magyar, aki pórázon tartja a világ kutyáit, de a hamisítókkal nem bír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","shortLead":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","id":"20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c3904-7215-4b22-abf8-ab2f5e8c7409","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","timestamp":"2019. február. 27. 13:33","title":"Olyan műkezet fejlesztettek ki Svájcban, amellyel még érezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea318d44-6837-4068-9649-f053d3740c19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékosan legyengítette az ukrán hadsereget, s ezzel hazaárulást követett el – indokolták Kijevben, hogy az illetékes bíróság elrendelte az egykori ukrán vezérkari főnök, Viktor Zamana őrizetbe vételét.","shortLead":"Szándékosan legyengítette az ukrán hadsereget, s ezzel hazaárulást követett el – indokolták Kijevben, hogy az illetékes...","id":"20190226_Hazaarulas_vadjaval_orizetbe_vettek_Ukrajna_volt_vezerkari_fonoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea318d44-6837-4068-9649-f053d3740c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a4be22-a096-4f6b-807a-51e9883e6e35","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Hazaarulas_vadjaval_orizetbe_vettek_Ukrajna_volt_vezerkari_fonoket","timestamp":"2019. február. 26. 11:41","title":"Hazaárulás vádjával őrizetbe vették Ukrajna volt vezérkari főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","shortLead":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","id":"20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e2b977-fd00-4309-94f9-12f8e13bde79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","timestamp":"2019. február. 28. 09:27","title":"Áder rábólintott Orbán javaslatára: újra Matolcsy lesz az MNB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5f07e1-a5a1-4787-886a-3bdef5de7570","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a toplistát, melyet a jelenleg kapható legnagyobb e-hatótávú autók uralnak. Az első helyezettel 63 kilométert lehet megtenni a benzinmotor beindulása nélkül.","shortLead":"Mutatjuk a toplistát, melyet a jelenleg kapható legnagyobb e-hatótávú autók uralnak. Az első helyezettel 63 kilométert...","id":"20190227_eminens_hibridek_ezek_a_modellek_birjak_legtovabb_neman_elektromosan_toplista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c5f07e1-a5a1-4787-886a-3bdef5de7570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323a72b-bd02-4c95-b083-903bbe21c7b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_eminens_hibridek_ezek_a_modellek_birjak_legtovabb_neman_elektromosan_toplista","timestamp":"2019. február. 27. 13:21","title":"Eminens hibridek: ezek a modellek bírják legtovább némán elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]