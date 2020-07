Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hidegfrontnak köszönhetően búcsút mondhatunk a kánikulának.","shortLead":"Egy hidegfrontnak köszönhetően búcsút mondhatunk a kánikulának.","id":"20200706_hidegfront_zivatar_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49823ea3-7b58-42cf-89a6-8e907ef748e1","keywords":null,"link":"/elet/20200706_hidegfront_zivatar_eso","timestamp":"2020. július. 06. 05:26","title":"Este jön a lehűlés, viharokra számítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RTL híradója egy rejtélyes esetnek járt utána.



","shortLead":"Az RTL híradója egy rejtélyes esetnek járt utána.



","id":"20200705_Jartake_ufok_Nagykanizsa_hataraban_es_ez_mikent_hat_az_aratasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7223aa2f-0d09-4af6-84f4-a2f74acbfd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Jartake_ufok_Nagykanizsa_hataraban_es_ez_mikent_hat_az_aratasra","timestamp":"2020. július. 05. 19:14","title":"Jártak-e ufók Nagykanizsa határában, és ez miként hat az aratásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 19 éves támadó ismét gólt rúgott a hétvégén.","shortLead":"A 19 éves támadó ismét gólt rúgott a hétvégén.","id":"20200705_Szoboszlai_Dominikot_valasztottak_az_osztrak_elvonal_legjobbjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fa5d36-87c1-498a-9511-a1ec02366b40","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Szoboszlai_Dominikot_valasztottak_az_osztrak_elvonal_legjobbjanak","timestamp":"2020. július. 05. 21:54","title":"Szoboszlai Dominikot választották az osztrák élvonal legjobbjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200705_anonymous_tiktok_specter_fegyver_olcso_iphone_12_gmail_beallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c85815-a266-4590-bbf0-cbccae5e3cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_anonymous_tiktok_specter_fegyver_olcso_iphone_12_gmail_beallitas","timestamp":"2020. július. 05. 12:03","title":"Ez történt: figyelmeztetést tett közzé az Anonymous","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3049af-e544-4656-89a4-18a6ccb26ff0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az lesz, ami biztos volt: minden marad bizonytalan.","shortLead":"Úgy tűnik, az lesz, ami biztos volt: minden marad bizonytalan.","id":"20200705_Egy_felmeres_szerint_a_HDZ_nyert_a_horvatorszagi_valasztasokon_de_nem_tud_onalloan_kormanyt_alakitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e3049af-e544-4656-89a4-18a6ccb26ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf981dac-8b65-4417-bf27-a30a2c65b4a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Egy_felmeres_szerint_a_HDZ_nyert_a_horvatorszagi_valasztasokon_de_nem_tud_onalloan_kormanyt_alakitani","timestamp":"2020. július. 05. 19:38","title":"Exit poll: a HDZ nyert a horvátországi választásokon, de nem tud önállóan kormányt alakítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásában is üzemszünet várható szerdán technológiaváltás miatt.","shortLead":"A MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásában is üzemszünet várható szerdán technológiaváltás miatt.","id":"20200706_antenna_hungaria_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa_teveaadas_technologiavaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba91e38-4a70-464a-9207-1a10899befee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_antenna_hungaria_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa_teveaadas_technologiavaltas","timestamp":"2020. július. 06. 15:03","title":"Készüljön, több helyen órákon át nem lesz adás a Mindig TV-nél, újra kell majd hangolni a tévéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ab71e5-4da6-4bb3-a052-034192b22430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez.","shortLead":"Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez.","id":"20200706_iskolarendorok_mobil_app_toborzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ab71e5-4da6-4bb3-a052-034192b22430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3fde9-6deb-4ca2-a091-624e2902513d","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_iskolarendorok_mobil_app_toborzas","timestamp":"2020. július. 06. 14:36","title":"Pánikgombbal riaszthatják a tanárok az iskolarendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3628ad-e350-4842-b00a-12a79ebb904f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap reggel hét órakor a horvátországi előrehozott parlamenti választások, amelyeken több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgár adhatja le voksát.","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap reggel hét órakor a horvátországi előrehozott parlamenti választások, amelyeken több mint 3,8...","id":"20200705_Megjosolhatatlan_ki_nyeri_a_mai_horvatorszagi_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3628ad-e350-4842-b00a-12a79ebb904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567b3e-3dcc-45f1-a235-3dc35ef989c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Megjosolhatatlan_ki_nyeri_a_mai_horvatorszagi_valasztast","timestamp":"2020. július. 05. 09:00","title":"Megjósolhatatlan, ki nyeri a mai horvátországi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]