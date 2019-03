Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetnék, ha az orvos nem a legkorábbi időpontot ajánlja fel a betegnek.\r

\r

","shortLead":"Büntetnék, ha az orvos nem a legkorábbi időpontot ajánlja fel a betegnek.\r

\r

","id":"20190327_Varolistak_ujabbat_lepne_az_allam_a_halapenz_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a899614-87ed-4761-9765-47dce148f03e","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Varolistak_ujabbat_lepne_az_allam_a_halapenz_ellen","timestamp":"2019. március. 27. 11:54","title":"Várólisták: újabbat lépne az állam a hálapénz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb4c393-f55d-484e-b868-f624cf76f1ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol klub véglegesítette pozíciójában Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőt; az együttes korábbi legendás játékosa hároméves szerződést kötött.","shortLead":"Az angol klub véglegesítette pozíciójában Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőt; az együttes korábbi legendás játékosa...","id":"20190328_ole_gunnar_solskjaer_manchester_united_menedzser_vezetoedzo_kinevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb4c393-f55d-484e-b868-f624cf76f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c247643-ec18-40a1-9e36-6c33edf57c70","keywords":null,"link":"/sport/20190328_ole_gunnar_solskjaer_manchester_united_menedzser_vezetoedzo_kinevezes","timestamp":"2019. március. 28. 11:01","title":"Solskjaer sorsa eldőlt a Manchester Unitednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526f9860-530d-42e8-be8a-f7ed9da62847","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Jó eséllyel a 2016-os és a 2017-es évjárat is elfogy.","shortLead":"Jó eséllyel a 2016-os és a 2017-es évjárat is elfogy.","id":"20190326_Hasit_a_Wizz_Airvezer_boraszata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=526f9860-530d-42e8-be8a-f7ed9da62847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd4ebe3-b9c6-4943-b59e-0ba40581c525","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Hasit_a_Wizz_Airvezer_boraszata","timestamp":"2019. március. 26. 17:22","title":"Hasít a Wizz Air-vezér borászata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vízvezetékrendszerrel lett probléma. Az, hogy nem működik, egy Facebook-posztból derült ki.","shortLead":"A vízvezetékrendszerrel lett probléma. Az, hogy nem működik, egy Facebook-posztból derült ki.","id":"20190326_Csak_par_napig_volt_hasznalhato_a_vizautomata_amit_Ader_Janos_adott_at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14f2ce-a0ad-4360-9c67-16457312372a","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Csak_par_napig_volt_hasznalhato_a_vizautomata_amit_Ader_Janos_adott_at","timestamp":"2019. március. 26. 16:53","title":"Csak pár napig volt használható a vízautomata, amit Áder János adott át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b653f845-e658-4532-995a-edc07316de9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fekete Saab sofőrjének rossz a lelkiismerete, ezért nyilvános levélben kér elnézést a szerencsére baleset nélkül végződött kihágásért.","shortLead":"A fekete Saab sofőrjének rossz a lelkiismerete, ezért nyilvános levélben kér elnézést a szerencsére baleset nélkül...","id":"20190327_a_nap_levele_piroson_athajto_gyori_autos_ker_bocsanatot_a_gyalogosoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b653f845-e658-4532-995a-edc07316de9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20c11f0-4562-46b8-8c40-519b8e63bbce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_a_nap_levele_piroson_athajto_gyori_autos_ker_bocsanatot_a_gyalogosoktol","timestamp":"2019. március. 27. 06:41","title":"A nap levele: piroson áthajtó győri autós kér bocsánatot a gyalogosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jussie Smollett feljelentést is tett a rendőrségen azt állítva, hogy rasszista támadás érte. A hatóságok viszont más véleményen voltak.","shortLead":"Jussie Smollett feljelentést is tett a rendőrségen azt állítva, hogy rasszista támadás érte. A hatóságok viszont más...","id":"20190326_Megussza_a_szinesz_akit_azzal_vadoltak_hogy_sajat_magat_verette_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce540719-f4bb-437c-87e9-6771ad093ee6","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Megussza_a_szinesz_akit_azzal_vadoltak_hogy_sajat_magat_verette_meg","timestamp":"2019. március. 26. 21:55","title":"Megússza a színész, akit azzal vádoltak, hogy saját magát verette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka szakemberei által kifejlesztett elektromos padlóvázakat pedig a jövőben a konszern más márkáinál is használhatják majd – jelentették be kedden a SEAT martorelli gyárában rendezett éves sajtótájékoztatón. A cég történetének legjobb üzleti eredményeit érte el tavaly. ","shortLead":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka...","id":"20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a943623-d689-4b1c-ac27-79b0f55e04ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","timestamp":"2019. március. 27. 12:18","title":"Új utakon a SEAT – jönnek az elektromos autók és a hibridek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze csak viccelt! A Figyelőnek adott interjúban beszélt a verseiről, és arról is, hogy a szelíd irónia sokkal közelebb áll hozzá, mint a gúnyos humor.","shortLead":"Persze csak viccelt! A Figyelőnek adott interjúban beszélt a verseiről, és arról is, hogy a szelíd irónia sokkal...","id":"20190328_Bagi_Ivan_az_ellenzektol_felti_a_kenyeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39157a51-7d20-4c3a-91e9-bff521ded5f9","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Bagi_Ivan_az_ellenzektol_felti_a_kenyeret","timestamp":"2019. március. 28. 11:53","title":"Bagi Iván az ellenzéktől félti a kenyerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]