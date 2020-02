Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06646982-3082-4f3f-a0e0-8b85e095dedf","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"kkv","description":"Közleményben jelentette be az intézményt 21 éve irányító szakember döntését a Főpolgármesteri Hivatal. A Biodóm körüli költségvetési vita állhat a háttérben, bár ő egészségi okokra hivatkozott.","shortLead":"Közleményben jelentette be az intézményt 21 éve irányító szakember döntését a Főpolgármesteri Hivatal. A Biodóm körüli...","id":"20200221_Lemondott_Persanyi_Miklos_a_fovarosi_allatkert_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06646982-3082-4f3f-a0e0-8b85e095dedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639df33-d1bf-4431-9352-dfd87c20f5eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Lemondott_Persanyi_Miklos_a_fovarosi_allatkert_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 21. 11:04","title":"Lemondott Persányi Miklós, a fővárosi állatkert igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikor adóköteles, mikor adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel? Mi az adóalap? Hogyan kell adózni, ha a bérlő terményben fizet? Milyen teendői vannak a bérleti díj kifizetőjének és a bérbeadónak? Az Adózóna összegyűjtötte a közelgő határidők miatt aktuális tudnivalókat.","shortLead":"Mikor adóköteles, mikor adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel? Mi az adóalap? Hogyan kell adózni, ha...","id":"20200221_fold_berlet_adozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d40e98a-636f-4a0a-aaca-f549cf0eb45c","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_fold_berlet_adozas","timestamp":"2020. február. 21. 11:07","title":"Egy jól megírt szerződés elég, hogy ne kelljen adózni a föld bérbeadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee5ff88-bc47-4575-b993-fd7613603fca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mozgalmas volt az elmúlt ezer év. ","shortLead":"Mozgalmas volt az elmúlt ezer év. ","id":"20200221_Jonnekmennek_a_buborek_nagyhatalmak__zsenialis_Europatortenet_egy_rovid_animacioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee5ff88-bc47-4575-b993-fd7613603fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fee010-e452-4884-8cb3-11c5d2ba5f27","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Jonnekmennek_a_buborek_nagyhatalmak__zsenialis_Europatortenet_egy_rovid_animacioban","timestamp":"2020. február. 21. 09:08","title":"Jönnek-mennek a buborék-nagyhatalmak – zseniális Európa-történet egy rövid animációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a bűnelkövető jogait védeni perverzió a jogerős ítélet után, akkor előtte is az. Ebben az esetben védtelen lesz mindenki, akit az állam ügyészsége bűnösnek minősít. Volt már ilyen. Vélemény.","shortLead":"Ha a bűnelkövető jogait védeni perverzió a jogerős ítélet után, akkor előtte is az. Ebben az esetben védtelen lesz...","id":"20200221_Revesz_A_nagy_magyar_bunozoszaporitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a94544-7516-420e-8bb7-adb3c04d816f","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Revesz_A_nagy_magyar_bunozoszaporitas","timestamp":"2020. február. 21. 12:18","title":"Révész: A nagy magyar bűnözőszaporítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18e691e-1c29-458e-a079-19a4839d07b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem tudja, kap-e pénzt a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácstól.","shortLead":"Még nem tudja, kap-e pénzt a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácstól.","id":"20200221_Oettinger_szerint_nem_Paks_miatt_neveztek_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18e691e-1c29-458e-a079-19a4839d07b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d5fc2-cc83-4f9b-a65e-31bba2b5d3b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Oettinger_szerint_nem_Paks_miatt_neveztek_ki","timestamp":"2020. február. 21. 17:56","title":"Oettinger szerint nem Paks miatt nevezték ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3","c_author":"Arató László","category":"360","description":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt is kénytelen lesz minden magyartanár szabotálni. A HVG számára írt cikkében Arató László arról is kifejti véleményét, hogy a kormánymédia miért próbálja lejáratni a NAT ellen tiltakozó iskolákat és szakmai szervezeteket.","shortLead":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt...","id":"202008_natvihar_avagy_ket_het_bolondokhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467602c4-4d03-43be-8e15-f2472a4564e3","keywords":null,"link":"/360/202008_natvihar_avagy_ket_het_bolondokhaza","timestamp":"2020. február. 21. 13:00","title":"Arató László: NAT-vihar, avagy két hét bolondokháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d769c9-f39e-46eb-bef9-d8f1055c7943","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az epres joghurtokkal nem stimmel valami. ","shortLead":"Az epres joghurtokkal nem stimmel valami. ","id":"20200221_landliebe_joghurt_nebih_kivonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d769c9-f39e-46eb-bef9-d8f1055c7943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4214af-80af-4cb5-8c41-66e419a01ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_landliebe_joghurt_nebih_kivonas","timestamp":"2020. február. 21. 13:27","title":"Baj van a Landliebe-joghurtokkal, többet kivontak közülük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42c4119-efb2-4dc0-bc0b-64b8d67cf593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas, és könnyűnek egyáltalán nem mondható új Ford úgy gyorsul 0-ról 100-ra, mint egy sportkocsi.","shortLead":"A hatalmas, és könnyűnek egyáltalán nem mondható új Ford úgy gyorsul 0-ról 100-ra, mint egy sportkocsi.","id":"20200221_650_loeros_hegyomlaskent_debutalt_a_legujabb_amerikai_pickup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42c4119-efb2-4dc0-bc0b-64b8d67cf593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae341ac9-e3eb-422a-8895-4edd019fefac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_650_loeros_hegyomlaskent_debutalt_a_legujabb_amerikai_pickup","timestamp":"2020. február. 21. 13:21","title":"650 lóerős hegyomlásként debütált a legújabb amerikai pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]