Örkény-egypercesben érezzük magunkat, csak már kényelmetlenül hosszú ideje tart.

[{"available":true,"c_guid":"0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt szombaton Budapesten. A megállapodás értelmében együttműködnek majd a közlekedés, a zöldterületek, a turizmus, a lakhatás és az egészségügy kérdésében.","shortLead":"Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely...","id":"20190914_Sokszinu_Budapest_ellenzeki_polgarmesterjeloltek_leptek_szovetsegre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f728bbb-ddea-40f9-bee1-e596ed7af5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Sokszinu_Budapest_ellenzeki_polgarmesterjeloltek_leptek_szovetsegre","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:27","title":"Sokszínű Budapest: ellenzéki polgármesterjelöltek léptek szövetségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt egészségügyi miniszterét, akit szombaton őrizetbe is vettek a hatóságok.","shortLead":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt...","id":"20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2622e6-f34d-4087-b35f-a582f65f84f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:04","title":"Ebolajárvány: hűtlen kezeléssel gyanúsítanak egy kongói exminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcszáz embert küld el az Electrolux Jászberényből; szervezkednek az utasok a vasúti káosz miatt; tovább esik a forint árfolyama. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nyolcszáz embert küld el az Electrolux Jászberényből; szervezkednek az utasok a vasúti káosz miatt; tovább esik...","id":"20190915_Es_akkor_Matolcsy_aranykor_mav_electrolux_forint_lakhatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4d133a-d688-4907-a23e-8257b114fcdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Es_akkor_Matolcsy_aranykor_mav_electrolux_forint_lakhatas","timestamp":"2019. szeptember. 15. 07:00","title":"És akkor Matolcsy megígérte, hogy még évtizedekig tart az új magyar aranykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32e0762-c33d-408b-ac75-0a12f20239e0","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Kizárólag háromhengeres motorok és mindenekfelett álló károsanyag-kibocsátási mizéria, ez a legfontosabb motívum az Astra megújulásában. Mindez a jelen körülmények között teljesen normális is, viszont ahogyan ezt az Opelnél most megoldották, az korántsem az. ","shortLead":"Kizárólag háromhengeres motorok és mindenekfelett álló károsanyag-kibocsátási mizéria, ez a legfontosabb motívum...","id":"20190914_Megfelelesi_kenyszer__vezettuk_a_friss_Opel_Astrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b32e0762-c33d-408b-ac75-0a12f20239e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4daa25-88fc-4db6-a602-c27d765e3a5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190914_Megfelelesi_kenyszer__vezettuk_a_friss_Opel_Astrat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 09:30","title":"Megfelelési kényszer – vezettük a friss Opel Astrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7f65f5-9175-4e66-8646-a8a895be9923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A romák szegénységéről tartott előadást Vecsei Miklós romaügyi kormánybiztos és Székely János szombathelyi püspök. A társadalom felelősségéről, lehetőségeiről is szó esett a kormányzati retorikával szembemenő esten. \r

\r

","shortLead":"A romák szegénységéről tartott előadást Vecsei Miklós romaügyi kormánybiztos és Székely János szombathelyi püspök...","id":"20190913_romaugyi_biztos_vecsei_miklos_szekely_janos_szegenyseg_ciganysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b7f65f5-9175-4e66-8646-a8a895be9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd489da8-0cec-44e6-bc34-ca9e13bb6364","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_romaugyi_biztos_vecsei_miklos_szekely_janos_szegenyseg_ciganysag","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:10","title":"A kormány romaügyi biztosa kimondta: tízezer gyermek szenved Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd7669e-9c4f-43cc-945a-3069a01a9590","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Pártrendezvények és aktivisták tömegére számítottunk, de alig-alig találtuk kampány nyomát az ajánlásgyűjtés utolsó hétvégéjén Miskolcon. A városban a felkészülés közepén cserélt polgármesterjelöltet a Fidesz: a megyeszékhelyet 9 éve vezető Kriza Ákos helyett Alakszai Zoltán indul, a látszólagos béke mögött a háttérben nagy erőkkel igyekeznek lejáratni a független Veres Pált, aki mögé a teljes ellenzék beállt. A hvg.hu az önkormányzati kampányra kiválasztott 10 csatateret, amelyet kiemelten figyel. Minden héten jelentkezünk egy riporttal. Cikksorozatunk első részeiben Szegedet és Józsefvárost néztük meg közelről, ezúttal Miskolc következik.","shortLead":"Pártrendezvények és aktivisták tömegére számítottunk, de alig-alig találtuk kampány nyomát az ajánlásgyűjtés utolsó...","id":"20190913_Miskolc_Veres_Pal_Alakszai_Zoltan_Kriza_Akos_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdd7669e-9c4f-43cc-945a-3069a01a9590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946f608c-0ff8-4d51-a41d-36e5bc268f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Miskolc_Veres_Pal_Alakszai_Zoltan_Kriza_Akos_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:30","title":"Ahol a romák és nyugdíjasok nélkül nincs kampány: meg tudja-e tartani a Fidesz Miskolcot? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség is foglalkozik a közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kampány miatt.","shortLead":"A rendőrség is foglalkozik a közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kampány miatt.","id":"20190914_Nyomoz_a_rendorseg_a_ragalmazo_telefonos_kampanyokat_vegzo_ceg_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f533fba-7cc2-40b9-bb73-da2d6b554c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Nyomoz_a_rendorseg_a_ragalmazo_telefonos_kampanyokat_vegzo_ceg_utan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:56","title":"Nyomoz a rendőrség a rágalmazó telefonos kampányokat végző cég után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b0f2c8-877b-47bd-9c56-5f0b60338091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta tanévnyitóját a Közép-európai Egyetem, az új diákoknak egyelőre nem kell hetente ingázniuk Bécsbe. ","shortLead":"Megtartotta tanévnyitóját a Közép-európai Egyetem, az új diákoknak egyelőre nem kell hetente ingázniuk Bécsbe. ","id":"20190913_Ignatieff_A_CEU_ezutan_is_a_szabadsagot_kepviseli_majd_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b0f2c8-877b-47bd-9c56-5f0b60338091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab731e9-3226-4548-9b7b-6b5b10d8bd72","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Ignatieff_A_CEU_ezutan_is_a_szabadsagot_kepviseli_majd_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:08","title":"Ignatieff: A CEU ezután is a szabadságot képviseli majd Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]