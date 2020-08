Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39e4f98a-9c48-4105-963f-41d52ceba37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A templomi persely volt a céljuk.","shortLead":"A templomi persely volt a céljuk.","id":"20200820_A_templomfalat_is_kibontotta_nemi_aproert_ket_tolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39e4f98a-9c48-4105-963f-41d52ceba37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1cd7a7-1077-4977-ba78-a1e8d20a4932","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_A_templomfalat_is_kibontotta_nemi_aproert_ket_tolvaj","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:55","title":"A templomfalat is kibontotta némi apróért két tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111286e1-62d7-487e-9e11-d430c5a9ceee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több egymás utáni életfogytig tartó börtönbüntetést kapott Joseph DeAngelo, aki 1975-ben kezdődött kaliforniai gyilkosságsorozata során legalább 13 embert ölt meg, és több tucat nőt erőszakolt meg. Az ítélet azt jelenti, hogy az egykori rendőr a rácsok mögött éli le élete hátralévő részét.","shortLead":"Több egymás utáni életfogytig tartó börtönbüntetést kapott Joseph DeAngelo, aki 1975-ben kezdődött kaliforniai...","id":"20200821_Elete_vegeig_bortonben_marad_a_kaliforniai_sorozatgyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111286e1-62d7-487e-9e11-d430c5a9ceee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6cc442-07df-44b1-82f9-237dde5ec220","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elete_vegeig_bortonben_marad_a_kaliforniai_sorozatgyilkos","timestamp":"2020. augusztus. 21. 21:48","title":"Élete végéig börtönben marad a kaliforniai sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","shortLead":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","id":"20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da7e71-ccf6-44c0-aa4a-de5a6555c9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 06:41","title":"Nem meglepő, hogy egy 1,2 milliárd forintos hiperautónak ilyen a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98297c51-14d5-4b20-9362-4399a9c8c9cc","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Számos óvintézkedés bevezetésével indult az új tanév Németország több tartományában, de a virológusok szerint ez is kevés lesz a járvány második hulláma ellen, ezért a Merkel-kabinet már megkezdte a felkészülést arra az esetre is, hogyha újra be kell zárni az iskolákat. ","shortLead":"Számos óvintézkedés bevezetésével indult az új tanév Németország több tartományában, de a virológusok szerint ez is...","id":"202034__iskolakezdes_nemetorszagban__maszk_es_velemeny__jarvany__koronas_abece","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98297c51-14d5-4b20-9362-4399a9c8c9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860f1e3c-ae36-4949-af1b-fdece6409656","keywords":null,"link":"/360/202034__iskolakezdes_nemetorszagban__maszk_es_velemeny__jarvany__koronas_abece","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:00","title":"Maszkban kezdték a tanévet a német diákok, de már készülnek a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e7152-de35-4026-ad25-7d23655f18e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 77 éves áldozatot megverték, megkötözték majd magára hagyták. Mindezt egy mobiltelefonért. ","shortLead":"A 77 éves áldozatot megverték, megkötözték majd magára hagyták. Mindezt egy mobiltelefonért. ","id":"20200822_erdi_gyilkossag_gyanusitott_svedorszag_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e7152-de35-4026-ad25-7d23655f18e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15842784-7bd9-4254-b021-8cca7635a06a","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_erdi_gyilkossag_gyanusitott_svedorszag_elfogas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:55","title":"Éveken át bujkált, Svédországban fogták el egy érdi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fekete-Szalóky Zoltán az elmúlt évben az Országút című kulturális-közéleti lapnál dolgozott.","shortLead":"Fekete-Szalóky Zoltán az elmúlt évben az Országút című kulturális-közéleti lapnál dolgozott.","id":"20200822_fekete_szaloky_zoltan_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1e1e1a-6ed2-49f1-b02e-bfe0eeea00b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_fekete_szaloky_zoltan_index","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:13","title":"Media1: Az InfoRádió egykori felelős szerkesztője lehet az Index hírigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":". Némethné Pál Katalin","category":"vilag","description":"Még minden nem tudni, mitől került életveszélyes állapotba a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij. Az egyik omszki kórházban fekvő politikus panaszait állítólag a vércukor-szint vészes lecsökkenése okozta, ám Navalnij szövetségesei kételkednek. Már csak azért is, mert nem találkozhattak a szibériai városba érkezett német orvosokkal.","shortLead":"Még minden nem tudni, mitől került életveszélyes állapotba a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij...","id":"20200821_Egyre_tobb_a_kerdojel_Navalnij_allitolagos_mergezese_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9849d34a-f792-4f31-b1f9-8f8736ff7340","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Egyre_tobb_a_kerdojel_Navalnij_allitolagos_mergezese_korul","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:41","title":"Egyre több a kérdőjel Navalnij állítólagos mérgezése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harry Maguire egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe.","shortLead":"Harry Maguire egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe.","id":"20200822_Gorogorszag_Manchester_United_Harry_Maguire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d498b088-8e13-4fa5-beee-5c02157d74b7","keywords":null,"link":"/sport/20200822_Gorogorszag_Manchester_United_Harry_Maguire","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:57","title":"Elhagyhatja Görögországot a Manchester United csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]