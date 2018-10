Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93c2e106-c7cb-4238-bb7b-9986a0b963c7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"„Franciaország az értekezletek országa” – állítja a Le Figaro, több magas képzettségű közép,- és felsővezető megkérdezése után.","shortLead":"„Franciaország az értekezletek országa” – állítja a Le Figaro, több magas képzettségű közép,- és felsővezető...","id":"20181008_On_is_ugy_erzi_hogy_az_ertekezletek_a_lazas_munkavegzes_illuziojat_keltik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93c2e106-c7cb-4238-bb7b-9986a0b963c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f9463e-fa04-4463-bb66-73c09f88db76","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181008_On_is_ugy_erzi_hogy_az_ertekezletek_a_lazas_munkavegzes_illuziojat_keltik","timestamp":"2018. október. 08. 06:11","title":"Ön is úgy érzi, hogy az értekezletek a lázas munkavégzés illúzióját keltik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c4fdbe-6e2f-4cc6-8104-c6041c4ba70e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország legjobb középiskoláit rangsorba állító, most megjelent listát a Lovassy László Gimnázium vezeti. De rákereshetünk bármely gimnázium, szakközépiskola helyére a listában.\r

\r

","shortLead":"Az ország legjobb középiskoláit rangsorba állító, most megjelent listát a Lovassy László Gimnázium vezeti. De...","id":"20181008_Veszpremben_van_a_legjobb_gimnazium_a_Fazekas_csak_a_nyolcadik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c4fdbe-6e2f-4cc6-8104-c6041c4ba70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7694568b-65e8-459c-83d8-fee31502856e","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Veszpremben_van_a_legjobb_gimnazium_a_Fazekas_csak_a_nyolcadik","timestamp":"2018. október. 08. 11:49","title":"Veszprémben van a legjobb gimnázium, a Fazekas csak a nyolcadik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A megemelkedett vércukorszint és az inzulinrezisztencia már akár két évtizeddel a 2-es típusú diabétesz kialakulásának megállapítása előtt megfigyelhető – állapították meg japán kutatók.","shortLead":"A megemelkedett vércukorszint és az inzulinrezisztencia már akár két évtizeddel a 2-es típusú diabétesz kialakulásának...","id":"20181009_diabetesz_cukorbetegseg_jelek_vercukorszint_inzulinrezisztencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cff3ec-10c7-40b8-8876-b6d574ceb7ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_diabetesz_cukorbetegseg_jelek_vercukorszint_inzulinrezisztencia","timestamp":"2018. október. 09. 05:44","title":"Akár 20 évvel a diagnózis előtt látszanak a cukorbeteség jelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49b4ed8-4f2f-497b-af6b-c1ac7b4bc551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfira az állat ketrecében találtak rá, vérző nyakkal.","shortLead":"A férfira az állat ketrecében találtak rá, vérző nyakkal.","id":"20181009_Megolte_gondozojat_egy_japan_allatkert_feher_tigrise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c49b4ed8-4f2f-497b-af6b-c1ac7b4bc551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60f2d18-4fd9-43ec-8e3f-6dab435f6be9","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Megolte_gondozojat_egy_japan_allatkert_feher_tigrise","timestamp":"2018. október. 09. 11:10","title":"Megölte gondozóját egy japán állatkert fehér tigrise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b34f972-038f-47d1-96ab-2dd3e0634863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt nem ment el az ügyben a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, de az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálja a külföldi titkosszolgálatok jelenlétét ebben az ügyben. ","shortLead":"Bayer Zsolt nem ment el az ügyben a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, de az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálja...","id":"20181009_Vizsgalja_az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_a_Black_Cube_civilellenes_akciojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b34f972-038f-47d1-96ab-2dd3e0634863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b26252-7429-44dc-9b5f-cfc27b869571","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Vizsgalja_az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_a_Black_Cube_civilellenes_akciojat","timestamp":"2018. október. 09. 17:50","title":"Vizsgálja az Alkotmányvédelmi Hivatal a Black Cube civilellenes akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b874634-8539-4461-be02-d2dbe29cfdae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik legmenőbb fintech startup az amerikai tőzsdefelügyelet szerint 165 millió dollárt mosott tisztára. ","shortLead":"Az egyik legmenőbb fintech startup az amerikai tőzsdefelügyelet szerint 165 millió dollárt mosott tisztára. ","id":"20181009_Innovativ_banknak_hittek_tobb_mint_150_millio_dollart_moshatott_tisztara_a_fintech_startup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b874634-8539-4461-be02-d2dbe29cfdae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029dc93d-bac2-49d4-873c-a7e0e017775c","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Innovativ_banknak_hittek_tobb_mint_150_millio_dollart_moshatott_tisztara_a_fintech_startup","timestamp":"2018. október. 09. 10:44","title":"Csalással vádolják az idén az Év Bankárának válaszott startup-vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877e66c-818f-4d6c-86c5-a12355546dd2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A posztra a spanyol David Davist nevezték ki egy héttel azután, hogy elődjét, Ljubomir Vranjest felmentették a munkavégzés alól. ","shortLead":"A posztra a spanyol David Davist nevezték ki egy héttel azután, hogy elődjét, Ljubomir Vranjest felmentették...","id":"20181009_david_davis_a_telekom_veszprem_kezilabdacsapat_uj_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c877e66c-818f-4d6c-86c5-a12355546dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c059d93-bde1-448c-b60b-6b2a41ffd74f","keywords":null,"link":"/sport/20181009_david_davis_a_telekom_veszprem_kezilabdacsapat_uj_edzoje","timestamp":"2018. október. 09. 13:23","title":"Megvan a Veszprém új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9946785b-fade-4491-8f32-775605eb526d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Csaba és Niedermüller Péter azért jelentette fel magát hazaárulásért, mert megszavazták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Molnár Csaba és Niedermüller Péter azért jelentette fel magát hazaárulásért, mert megszavazták a Sargentini-jelentést.","id":"20181008_Nem_nyomoznak_a_ket_DKs_kepviselo_ellen_akik_feljelentettek_magukat_hazaarulasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9946785b-fade-4491-8f32-775605eb526d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa628fd5-fb60-4fd5-ab08-29218eeb23ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_nyomoznak_a_ket_DKs_kepviselo_ellen_akik_feljelentettek_magukat_hazaarulasert","timestamp":"2018. október. 08. 13:14","title":"Nem nyomoznak a két DK-s képviselő ellen, aki feljelentette magát hazaárulásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]