[{"available":true,"c_guid":"d6fb57e2-a05c-4982-820e-75073c9fef12","c_author":"Bihari Ádám - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Tanulhatunk mások hibáiból, sőt még a sajátjainkból sem késő. Kérdés például, hogyan fogja elmagyarázni az állam a magyaroknak, hogy a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha a tömeges oltás alatt mindenki bezárkózna. Ez nehezen fog menni, ha továbbra sem indul be a tisztességes, tudományos adatokra támaszkodó, széles körű tájékoztatás.","shortLead":"Tanulhatunk mások hibáiból, sőt még a sajátjainkból sem késő. Kérdés például, hogyan fogja elmagyarázni az állam...","id":"20210226_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6fb57e2-a05c-4982-820e-75073c9fef12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e3b3f0-0beb-4dd7-a857-65dee0c6f382","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_harmadik_hullam","timestamp":"2021. február. 26. 16:40","title":"Elkerülhettük volna a harmadik hullámot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59c4e33-9df4-42d2-8e52-17e7f6e6fea2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NOB Brisbane-nek adná az eseményt, amelynek megrendezése iránt többek között Észak-Rajna-Vesztfália és Budapest is érdeklődik.","shortLead":"A NOB Brisbane-nek adná az eseményt, amelynek megrendezése iránt többek között Észak-Rajna-Vesztfália és Budapest is...","id":"20210226_eszak_rajna_vesztfalia_brisbane_olimpia_nob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b59c4e33-9df4-42d2-8e52-17e7f6e6fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f26d64-1a51-435b-b0fa-690b23d19d39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_eszak_rajna_vesztfalia_brisbane_olimpia_nob","timestamp":"2021. február. 26. 22:25","title":"A németek még nem mondtak le a 2032-es olimpiarendezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Nemcsak a munkanélküli, hanem az inaktívnak besorolt munka nélkül lévő magyarok száma is megugrott januárban, összességében már rosszabb volt a helyzet, mint a tavaszi első hullám idején.","shortLead":"Nemcsak a munkanélküli, hanem az inaktívnak besorolt munka nélkül lévő magyarok száma is megugrott januárban...","id":"20210226_Tobben_vannak_munka_nelkul_Magyarorszagon_mint_a_jarvany_kitorese_ota_barmikor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fb4de-f847-4b52-98c7-99ae80e9c305","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Tobben_vannak_munka_nelkul_Magyarorszagon_mint_a_jarvany_kitorese_ota_barmikor","timestamp":"2021. február. 26. 13:58","title":"Valójában már többen vannak munka nélkül Magyarországon, mint a járvány kitörése óta bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori magyar válogatott focista szerint a kapus szivárványcsaládok melletti kiállása akkor is becsülendő, ha valaki nem ért vele egyet.","shortLead":"Az egykori magyar válogatott focista szerint a kapus szivárványcsaládok melletti kiállása akkor is becsülendő, ha...","id":"20210226_Hrutka_Janos_Gulacsi_szivarvanycsaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5863bc-f7fb-4aff-8509-f4f2594aa646","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Hrutka_Janos_Gulacsi_szivarvanycsaladok","timestamp":"2021. február. 26. 08:22","title":"Hrutka János a Gulácsi-kiállásról: Így születnek hősök, példaképek, a pályán és a pályán kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA azt javasolja, hogy a kuratóriumok ne szólhassanak bele oktatási kérdésekbe.\r

\r

","shortLead":"Az MTA azt javasolja, hogy a kuratóriumok ne szólhassanak bele oktatási kérdésekbe.\r

\r

","id":"20210226_Harom_ujabb_egyetem_kerulhet_alapitvanyi_fenntartasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520db049-1dee-4202-9368-7b684280d720","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Harom_ujabb_egyetem_kerulhet_alapitvanyi_fenntartasba","timestamp":"2021. február. 26. 21:54","title":"Három újabb egyetem kerülhet alapítványi fenntartásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b5eaef-f7bc-4036-894b-5bb478f089bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újság szerint már meg is kötötték az üzletet, aminek részeként az európai szabályok miatt egy ideig nem veheti még nevére a lila-fehéreket.","shortLead":"Az újság szerint már meg is kötötték az üzletet, aminek részeként az európai szabályok miatt egy ideig nem veheti még...","id":"20210226_garancsi_istvan_ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b5eaef-f7bc-4036-894b-5bb478f089bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713da34c-44c0-4329-855c-54e28abc2164","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_garancsi_istvan_ujpest","timestamp":"2021. február. 26. 10:06","title":"Blikk: Garancsi István veheti meg az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen is problémásnak látták, hogy az izrael által megszállt területet alig oltják, miközben százezret szórtak volna szét a szövetséges országok között.","shortLead":"Többen is problémásnak látták, hogy az izrael által megszállt területet alig oltják, miközben százezret szórtak volna...","id":"20210226_izrael_vakcina_palesztina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f9b86-3bbe-46cc-86db-fc9e5111cfd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_izrael_vakcina_palesztina","timestamp":"2021. február. 26. 05:38","title":"Izrael mégsem küld ajándék vakcinákat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ben megöltek otthonában egy idős férfit. A tettes akkor nem lett meg, a nyomozást pedig 2020-ig felfüggesztették.","shortLead":"2010-ben megöltek otthonában egy idős férfit. A tettes akkor nem lett meg, a nyomozást pedig 2020-ig felfüggesztették.","id":"20210227_11_eves_gyilkossag_gyanusitott_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73219efe-4157-4eb0-86e7-88b5b1c78a08","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_11_eves_gyilkossag_gyanusitott_bortonben","timestamp":"2021. február. 27. 10:16","title":"Börtönben találták meg egy 11 éves gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]