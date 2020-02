Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91fcd441-7cc5-4a98-954e-86ac216be344","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Sajnáljuk, nem találtuk otthon egy adósságcsapdába került család őrlődéséről szól.","shortLead":"A Sajnáljuk, nem találtuk otthon egy adósságcsapdába került család őrlődéséről szól.","id":"202006_film__barhol_megtortenhet_sajnaljuk_nem_talaltuk_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91fcd441-7cc5-4a98-954e-86ac216be344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030a92b1-2501-4d20-805a-4cfebf89dc41","keywords":null,"link":"/360/202006_film__barhol_megtortenhet_sajnaljuk_nem_talaltuk_otthon","timestamp":"2020. február. 09. 08:30","title":"Dokumentarista társadalomkritika a kétszeres Arany Pálma-nyertes rendező új filmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8c425e-5f75-4297-948b-46baf967da08","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mire jó a német egyesítés? Hogy vasárnap kényelmesen lehessen étteremben ebédelni. Időutazás és hangulatkép Mecklenburgból.","shortLead":"Mire jó a német egyesítés? Hogy vasárnap kényelmesen lehessen étteremben ebédelni. Időutazás és hangulatkép...","id":"20200208_Genscher_NATO_Mecklenburg_Modrow_Kohl__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea8c425e-5f75-4297-948b-46baf967da08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f5553d-134e-400a-badb-71d04badb9a8","keywords":null,"link":"/360/20200208_Genscher_NATO_Mecklenburg_Modrow_Kohl__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_9","timestamp":"2020. február. 08. 17:00","title":"Aki otthon bundát is vehet a pénzéért, itt még egy ebédet sem kap – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d6597d-c5a3-4656-90f0-0d35bd2023c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 6000 kilométert is képes megtenni az a hidrogénnel működő luxusjact, melynek egy példánya már a Microsoft-alapító Bill Gates tulajdona.","shortLead":"Akár 6000 kilométert is képes megtenni az a hidrogénnel működő luxusjact, melynek egy példánya már a Microsoft-alapító...","id":"20200210_bill_gates_hidrogenhajtasu_luxusjact_hajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d6597d-c5a3-4656-90f0-0d35bd2023c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7732c63f-a237-4516-b1a0-4785a0b734d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_bill_gates_hidrogenhajtasu_luxusjact_hajo","timestamp":"2020. február. 10. 13:03","title":"Bill Gates az első, aki rendelt egyet a 200 milliárdos luxushajóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982d432a-70bc-4f99-a63e-eba67537c120","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az NDK kisautó egészen a rendszerváltás korába repítheti vissza új tulajdonosát. ","shortLead":"Az NDK kisautó egészen a rendszerváltás korába repítheti vissza új tulajdonosát. ","id":"20200209_2_millio_forintot_kernek_ezert_a_tiszafuredi_szep_kis_trabantert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982d432a-70bc-4f99-a63e-eba67537c120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c41674-ba7c-4c63-ad83-c21a7db5269d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_2_millio_forintot_kernek_ezert_a_tiszafuredi_szep_kis_trabantert","timestamp":"2020. február. 09. 06:41","title":"2 millió forintot kérnek ezért a szép kis tiszafüredi Trabantért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fcea2d-5f31-4d8a-bce3-723e652e8a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A család is befér csomagokkal együtt, de ha kell, akkor szupersporkocsikat szégyenít meg ez a négykarikás szörnyeteg.","shortLead":"A család is befér csomagokkal együtt, de ha kell, akkor szupersporkocsikat szégyenít meg ez a négykarikás szörnyeteg.","id":"20200210_700_loeros_kombikent_tamad_a_legujabb_audi_rs6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fcea2d-5f31-4d8a-bce3-723e652e8a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab7014-682a-439e-bc5a-445efa5811b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_700_loeros_kombikent_tamad_a_legujabb_audi_rs6","timestamp":"2020. február. 10. 07:59","title":"700 lóerős kombiként támad a legújabb Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint a BKV megkapja a pénzt az új buszokra és a 3-as metró felújítására is megvan a forrás.","shortLead":"Az államtitkár szerint a BKV megkapja a pénzt az új buszokra és a 3-as metró felújítására is megvan a forrás.","id":"20200210_Furjes_A_BKV_megkapja_a_penzt_az_uj_buszokra_es_a_3as_metrora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9382d064-c030-4a96-b625-7c5c3a04f8e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Furjes_A_BKV_megkapja_a_penzt_az_uj_buszokra_es_a_3as_metrora","timestamp":"2020. február. 10. 11:48","title":"Fürjes: A BKV megkapja a pénzt az új buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20200210_Oscar_legjobb_rendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d626b1-f53e-447d-b456-70c9fea3d278","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_legjobb_rendezo","timestamp":"2020. február. 10. 04:54","title":"Pong Dzsunho lett a legjobb rendező ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88839051-6c91-4a4b-bb29-791ecbd37dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig az anyaság valóságát próbálta bemutatni.","shortLead":"Pedig az anyaság valóságát próbálta bemutatni.","id":"20200210_Ezt_a_reklamot_nem_engedtek_adasba_az_Oscargala_kozvetitese_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88839051-6c91-4a4b-bb29-791ecbd37dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de36025-fe69-4108-af6c-c64c980a6d37","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Ezt_a_reklamot_nem_engedtek_adasba_az_Oscargala_kozvetitese_alatt","timestamp":"2020. február. 10. 08:45","title":"Ezt a reklámot nem engedték adásba az Oscar-gála közvetítése alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]