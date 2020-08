3,9 százalékosra nőtt a magyar infláció júliusban, ez a legmagasabb mutató az egész Európai Unióban – közölte a héten az Eurostat. Az EU-ban ugyanis mindössze 0,9 százalékos volt az áremelkedés és azért jöhetett ki ennyire alacsony szám uniós átlagban, mert esnek az energiaárak, itthon meg a „rezsicsökkentés” miatt azok nem változtak. Ezzel szemben itthon jól megdrágult a friss zöldség, a gyümölcs, de a párizsi is.

Nem ez volt az egyetlen meglepő adat, az is kiderült, hogy jól megszaladt az államháztartási hiány, már az éves hiánycél 589 százalékánál tartunk. Mindez pénzben kifejezve 2165 milliárd forint.

Ez ugyanakkor nem akadályozta meg a magyar államot abban, hogy harcjárművek gyártására közös vállalatot alapítson és a német Rheinmetallal és 698 milliárd forint értékű közös programot indítsanak, melynek keretében Magyarországon gyártják majd a Lynx gyalogsági harcjárműveket.

Azt is megtudtuk a héten, hogy mennyit ér, ha magyarországi átlagbérekről beszélünk: 19 megyéből 18-ban ugyanis kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. Sokat mondó példa, hogy annyit, amennyit 2020 első negyedévében egy átlagos szabolcsi keres – nettó 176 445 forintot –, 2011 első negyedévében, vagyis kilenc évvel ezelőtt keresett egy átlagos fővárosi lakos.

De nem csak a fizetésekben van óriási különbség: a nyilvántartott álláskeresőknél több mint hatszoros a különbség a legrosszabb és a legjobb helyzetben lévő megyék között.

Nincs különbség viszont a megyék között abban, hogy mostantól mindannyian kaphatnak pénzt a Modern Városok Programból. Mindez azért figyelemre méltó, mert amikor törvénybe iktatták a különleges gazdasági övezeteket, vagyis azt, hogy bizonyos nagyberuházások területét az adott településtől közvetlenül a megye fennhatósága alá lehet rendelni, akkor a tiltakozások hatására ebből egyértelműen kivették a fővárost és a megyei jogú városokat.

Egyre inkább úgy tűnik, szinte képtelenség, hogy egy hosszabb időtávon keresztül Mészáros Lőrinc el tudjon hajolni néhány állami milliárd elől. Ez ezen a héten sem sikerült, minimum 11 milliárdot ugyanis már nyertek a felcsúti Mark Zuckerberg cégei: a Fertő-tónál és a paksi atomerőműnél is akadt munka a számukra.

© Bánkúti András

Ha már Paksi Atomerőmű: a héten kezdett el ismét névleges teljesítményen üzemelni 1. blokk , amelynek egyik turbinája még július 24-én, a generátor védelmi működése miatt állt le.

A hét képe:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az állami közbeszerzéseken gyakran nyertesként befutó Szíjj László jachtján pihen Horvátországban. Azon túl, hogy a magyar állam egyik vezető tisztségviselője az állami pénzosztások egyik legnagyobb nyertesének hajóján pihen, az is sok kérdést vett fel, hogy Szijjártó aznap is a dolgozószobájából posztolt képet a Facebook-oldalára, amikor az Átlátszó munkatársa a fényképet készítette róla. Azt már csak zárójelben tesszük hozzá, hogy heti 60-70 millióért bérelhető egy olyan luxusjacht, amin Szijjártó utazott, miközben a külügyminiszter összesen havi nagyjából kettőmillió forintot keres. Lehet számolgatni, hány éves bérét költhette el Szijjártó erre a kiruccanásra. Természetesen az üggyel kapcsolatos kérdéseket feltettük a külügynek is, ám válaszokat a kérdéseinkre mai napig nem kaptunk, csak egy semmitmondó, kitérő választ, miszerint a miniszter magánprogramon volt.

Persze igazságtalan lenne elhallgatni, hogy nemcsak Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter járt jól a héten: Demeter Ervin Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottjának cége is nyert a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázaton. Egészen pontosan 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott mádi szálláshelye korszerűsítésére. Egész csinos összeg, ha azt nézzük, hogy 2018-ban az összforgalma volt a cégnek 37 millió forint.

Demeter Ervin © MTI / Vajda János

De Tasnádi László, Pintér Sándor belügyminiszter egykori rendészeti államtitkára, volt III/II-es operatív tiszt is örülhetett, hiszen cégével szerződött a főváros vagyonkezelője. A nyertes konzorciumnak tagja az a Civil Biztonsági Zrt. is, amely korábban Pintér tulajdonában volt, és ahol Tasnádi vezérigazgatói posztot töltött be.

Zsigó Róbertet, az élelmiszerlánc-felügyeletéért felelős államtitkárt is a nyertesek közé sorolhatjuk, miután kiderült, hogy havi 300 ezer forintért bérel lakást számára lakást az Agrárminisztérium.

A fociélet is felpezsdült, nemcsak rengeteg Bajnokok Ligája, hanem Európa Liga meccsek is zajlottak, most először egyszerre az elődöntők és a selejtezők. Ebből az alkalomból megnéztük, mit csinálnak máshogy a régiónk olyan országaiban, ahol nemzetközi szinten is sikeres focit építettek fel.

Azt találtuk, hogy vagy olyan támogatók állnak a klub mögött, akikhez képest Magyarország szupergazdag emberei csak kispályások, vagy pedig kénytelenek piaci alapon megélni és felvenni a versenyt, vagy mindkét fenti állítás igaz egyszerre.

© MTI/Szigetváry Zsolt

Az biztos, hogy a Fradi az első akadályt sikerrel vette a Bajnokok Ligájában, hiszen könnyedén, 2:0-ra győzte le a svéd bajnok Djurgardent.

Ha már foci: a héten az is kiderült, hogy olyan sikeres a Felcsút, hogy Mészáros Lőrinc papíron kiszállt a horvát focicsapatából, mert mindkét csapat bejutott az Európa Liga selejtezőibe és nem lehet ugyanaz két EL- selejtezős csapat vezetője vagy tulajdonosa.