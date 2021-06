Az éves beszámolókból kiderült, hogy a NER nagy része számára jó üzleteket hozott a tavalyi év is; vészesen nagy a drágulás az építőiparban, és nem látszik, hol lehet a vége; kiderült, hogy még annál is jobban teljesített a gazdaságunk az év elején, mint ahogy eddig hittük. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

Eljött a céges beszámolók közzétételének határideje, így képet kaptunk arról, milyen év volt a vállalatok számára 2020. Az nem csoda, hogy a vendéglátósok jelentős része nagyot bukott, ahogy az sem, hogy a házhoz szállításra dolgozók közül sokan jó évet zártak – a Teletál Ételfutár például megtriplázta az üzemi eredményét.

Az év vesztesei között volt a paksi bővítés két projektcége is, 6,7 milliárd forint lett a mínusz. A ferihegyi reptér is hatalmas veszteségeket szenvedett el, ami nem is csoda egy olyan évben, mint a tavalyi. A Sziget szervezőcége közel másfél milliárdos mínusszal zárta az évet, amin szintén nem kell csodálkozni, ha egyszer nem volt fesztivál. De mindez eltörpül a Mátrai Erőmű 43 milliárdos vesztesége mellett.

© Túry Gergely

Nagy nyertesei is voltak az elmúlt egy évnek. A kormányszóvivő férjének például bejött az orosz-magyar vonatbiznisz, 7,9 milliárd forint nyereséget ért el a Transmashholding Hungary. A cég 1300 vasúti kocsit szállít Egyiptomnak, az üzletre az afrikai ország magyar és orosz eximbanki hitelt kap – csak az nem világos, hogy Szalay-Bobrovniczcky Kristóf mit tesz hozzá az üzlethez.

Azt pedig az e heti HVG tudta meg, hogy Szalay-Bobrovniczky, illetve az általa gründolt Magyar Aerojet Befektetési Vagyonkezelő Zrt. veheti meg a cseh Aero Vodochody repülőgépgyárat.

Kiderült az is, hogy a miniszterelnök családja az elmúlt hét évben 15 milliárd forintnál is többet keresett a cégeivel. De Szijjártó Péter felesége is kivett 285 millió forint osztalékot, bezzeg Várkonyi Andrea cége csak 47 millió forint osztalékot fizetett – igaz, az a cég csak 2020 utolsó négy hónapjában működött.

A kormány lélegeztetőgép-beszerzésén nagyot nyerő Fourcardinal Kft. 15,9 milliárd forint osztalékot fizetett, a kormánykommunikáció kedvenc cégei pedig négymilliárd forintnál kicsit többet hoztak. És több százmilliós nyereséget termeltek a vírusszkeptikusok cégei is.

A hét képe: Élő növényekkel díszített buszmegállók lesznek Ferencvárosban

© Máté Péter

Olyan ütemben emelkednek az építőipari alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben azokat. Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnöke, Koji László azt mondta kérdésünkre: az év végére az építőanyagok átlagos áremelkedése elérheti vagy meghaladhatja a 30 százalékot. Az ÉVOSZ az államhoz fordult segítségért: keressen alternatív beszerzési lehetőségeket, elsősorban keleti országokból valókat.

Sok megrendelő egyelőre nem akar lejjebb adni a minőségből, inkább megpróbálják behozni maguk vagy ismerősön keresztül külföldről alapanyagokat. De van építési vállalkozó, aki ilyenkor inkább visszautasítja a munkát. Ráadásul az építőipar legnagyobb megrendelői az önkormányzatok, illetve az állam, a megbízások 60 százaléka tőlük jön. Velük nem lesz könnyű megállapodni egy esetleges szerződés-átalakításról.

Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt a visszaesés. Ez meglepően jó eredmény, egyre nagyobb az esély arra, hogy már a második negyedévben visszatérjünk a válság előtti szintre. A jó teljesítmény egyik legfontosabb oka az, hogy a gyárakban a tavalyi első hullám alatt felkészültek arra, hogy lehet második-harmadik hulláma is a járványnak. De az állam is pörgette a gazdaságot sok vásárlással, amire szükség is volt, mert a külföldi cégek visszafogták a beruházásaikat.

Az is kiderült, hogy a boltokban kimondottan rossz hónap volt az idei április – bár a tavaly áprilishoz képest jókora növekedést mértek, a forgalom még a márciusihoz képest is visszaesett.

© Túry Gergely

A trieszti kikötőberuházásra létrehozott állami projektcég, az Adria Port Zrt. egymillió euró veszteséggel zárta a 2020-as évet. Bevétel nélkül ez nem csoda, annál érdekesebb, hogy 2020 végén, másfél évvel a bejelentés után a magyar állami projektcég végül megvette a trieszti kikötői területet és koncessziót 25 millió euróért.

A legtöbbet szolgáltatásokra költötték, összesen 710 ezer eurót, ezen belül a legtöbbet, 531 ezret az ügyvédi költségek vittek el. Ezen kívül félmillió forintot fizettek Microsoft programokért, ami annyira nem is sok, egy vállalati Win10 licenc egyetlen eszközre 80 ezer forint.