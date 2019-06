Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Olekszandr Zubkov kölcsönjátékosként jön a Ferencvároshoz.
2019. május. 31. 12:33
Szerzett a Fradi másik ukránt a Vidihez igazolt Petrjak helyett
2019. május. 31. 16:33
Továbbra is gond lehet a Samsung összecsukható telefonjával
A Samsung összehajtható okostelefonjáról az utolsó pillanatban derült ki, hogy komoly baj van vele, ezért elhalasztották a piaci bevezetését.
2019. május. 31. 14:09
Jelentősen csökkent a Lupa-tavi luxusstrand nyeresége
Szinte a teljes nyereség eltűnt, miközben a hosszú távú kötelezettségek jelentősen megugrottak.
2019. június. 01. 20:46
Kövér László: Elveszítettük a 20. századot
Kövér a magyarságot önmagától elidegenítő erők legyőzéséről beszélt Torockón
2019. június. 01. 09:24
Dunai hajókatasztrófa: ellentmondásos rendőrségi nyilatkozatok a helikopterekről
A BRFK állítólag az eső miatt nem használta a keresőlámpás, hőkamerás helikoptereit szerdán.
2019. május. 31. 14:33
Kiderült, mekkora akkmulátor kerülhet a kisebb Galaxy Note10-be
Újabb információ kapott szárnyra a Samsung idén érkező másik csúcsmobiljáról, a Galaxy Note10-ről.
2019. június. 01. 14:04
BL-döntő nulladik félidő: brit szurkolók őrizetben
Madrid is egy Brexitről álmodik. 2019. május. 31. 12:03
Terjed a DIGIMobil: 5 új településen kapcsolták fel a Digi mobilhálózatát
Újabb településeken tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatásait a piacra a héten egy merész díjcsomaggal belépő Digi. Ígérik, sorra kapcsolják majd be a hálózat új elemeit.