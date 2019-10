Másodszor is elutasították Trócsányi László jelölését az Európai Parlament jogi bizottságában, a testület 12:9 arányban döntött úgy, hogy Trócsányit nem szabad uniós biztosnak jelölni. A szakbizottság a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda miatt állapított meg összeférhetetlenséget, és azt sem tolerálták, hogy amíg Trócsányi igazságügyi miniszter volt, az Egyesült Államok helyett Oroszországnak adtak ki orosz fegyverkereskedőket. Persze a kormány szerint a bevándorláspártiak támadásáról van szó, Trócsányi pedig arról írt, fontolgatja, hogy bíróság előtt védi meg az igazát.

Orbán Viktor mindenesetre gyorsan közölte, hogy az új magyar biztosjelölt Várhelyi Olivér, a Magyarország brüsszeli Állandó Képviseletét vezető diplomata lesz.

Az új jelöltet úgy mutattuk be: tapasztalt diplomata, kemény tárgyalópartner és a nagyközönség számára teljesen ismeretlen. Azóta pedig felröppentek olyan hírek, hogy nem a bővítési, hanem a közlekedési tárcát kaphatná meg.

Átért a sertéspestis a Dunántúlra: több száz elhullott vaddisznót találtak Budakeszin. Bár a behurcolt fertőzés miatt indított járványügyi nyomozás még nem zárult le, de vélhetően egy látogató vihette be valamilyen módon a vírust a vadaskertbe (amelyet sokan összekevernek a Budakeszi Vadasparkkal, de a kettő nem ugyanaz).

A Magyar Húsiparosok Szövetsége szerint a vaddisznók drasztikus gyérítésével kellene megakadályozni a sertéspestis tovább terjedését. Az országos főállatorvos szerint viszont már rég a többlet kilövésére kötelezték a vadásztársaságokat, csak ők ezt nem mindig teljesítik.

Nem várta meg a Budapestről Kassára tartó intercity a vonal egy szakaszán közlekedő, elvileg pont ehhez a vonathoz csatlakozó pótlóbuszt, ezért az utasok Magyarországon maradtak éjszakára. Miután egy olvasónk beszámolt a káoszról, előkerült több hasonló történet. Volt, akivel Tiszafüredről nem ment tovább Füzesabonyba a napi utolsó vonat, másnak a Szolnokról Tiszakécskére tartó vonat helyett biciklivel kellett hazatekernie, hogy ne kelljen az állomáson aludnia.

A MÁV üzletszabályzata szerint ha egy utas lekési a napi utolsó csatlakozását, akkor a vasúttársaságnak szállást kell biztosítania neki. De ez csak néhány tucat esetben történik meg évente. Mostanában egyébként is egyre több kritika éri a MÁV-ot, és egy konferencián Palkovics László reagált is ezekre: szerinte azért kerülnek nyilvánosságra ezek a történetek most, mert közelednek a választások, másrészt mert most történik valami.

A hét képe: így készül a magyar trappista Debrecenben.

Mészáros Lőrinc tőzsdei érdekeltsége, az Opus Global Nyrt. megvásárolja az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t. Így az ország észak-keleti ötödén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében az Opus hálózatán keresztül szolgáltathatják az áramot, ha majd lezárul az üzlet, ez várhatóan 2021-ben történik meg.

Az ügylet egy nagyobb nemzetközi szerződés része. Ennek a lényege az, hogy német E.ON megszerezte az Elmű és az Émász nagy részét, néhány leányvállalatot lepasszolnak az állami MVM-nek, amely kisbefektetőként beszáll az E.ON magyar leányvállalatába. Csakhogy ez így az E.ON és az MVM közötti üzlet, azt, hogy közben az Opus hogyan és főképp miért jön képbe, azt nem részletezték.

Nem óvatoskodott Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: arról beszélt, a cél az, hogy a Fidesz legyen az a párt, amelyik felszámolja Magyarországon a szegénységet. Egész pontosan azt határozta meg feladatként, hogy mindenkinek legyen munkája, otthona, minden gyereknek bölcsődei, óvodai ellátása és ingyen tankönyve.

Ebben az a jó, hogy jól számszerűsíthető, konkrétan számon kérhető ígéretekkel állt elő, így meg is néztük, mi a helyzet most a szegénységnek ezekkel a szegmenseivel. Nem lepődtünk meg: pont azokat a mutatókat választotta ki Orbán a szegénység mérésére, amelyekben kimondottan jól áll az ország, és azokról nem ejtett egy szót sem, amelyek problémásak. A szegénység egyébként tényleg csökken Magyarországon, de eközben az egyenlőtlenség is nő, és néhány csoport, mint például a romák, az egyedülálló szülők, vagy épp a nagycsaládosok még mindig fenyegetettek.

Elindította a Netflix a magyar nyelvű szolgáltatását. Máris sok a szinkronos vagy feliratos film és sorozat, év végére pedig ötven magyar gyártású film fog bekerülni a katalógusba – jelentették be.

A cég külön irodát nem tervez nyitni Magyarországon, a magyar ügyeket is az amszterdami központból irányítják majd. Jó eséllyel az sem fog változni, hogy a magyar felhasználóknak a számlát a Netflix holland leánya állítja ki. Az előfizetési díjak után a magyar állam megkapja a neki járó áfát, de ezen kívül a bevételeket Hollandiában könyvelik el.

Soha nem látott foglaltsági aránnyal működnek a magyar hotelek, csakhogy a szakértők állítják, van a gyógyszállónál jobb hotelbefektetés is. A spa és wellness szolgáltatást a nagy láncokon kívül manapság inkább muszájból izzadják ki a hoteltulajdonosok, és a magas élőmunka-igény, illetve a markáns szezonalitás miatt van ennél jobb befektetés is – állítják.

A szállodaiparban a bevételnövekedés ellenére is romlott valamelyest a jövedelmezőség, aminek a működési költségek eddig nem tapasztalt növekedése az oka. A megoldás a szolgáltatások differenciálásban rejtőzhet, csakhogy a magyar vendégek inkább pancsolni szeretnek, más szolgáltatásokat alig vesznek igénybe, így azokból nem is várható túl nagy extra bevétel.

