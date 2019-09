Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","shortLead":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","id":"20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd8344-508b-4ccd-b18e-fc3ad59e0826","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:10","title":"Egyesülhet két európai szupergyorsvonat-cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"További gyöngyszemek a Vasárnapi Újságnak adott interjúból: \"bosszúhadjárat\", \"koncepciós eljárás\", \"rágalmazás, lejáratás\", \"mondvacsinált okok\", \"kommunista idők\", \"bevándorláspárti többség\". Arról nem esett szó, hogy az EP szakbizottságában felhozott összeférhetetlenség valóban fennáll-e.","shortLead":"További gyöngyszemek a Vasárnapi Újságnak adott interjúból: \"bosszúhadjárat\", \"koncepciós eljárás\", \"rágalmazás...","id":"20190929_Kovacs_Zoltan_Internacionalista_boszorkanyuldozes_zajlik_Trocsanyi_Laszlo_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dfef4f-cc57-4d52-a36c-60eaad6a4d53","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Kovacs_Zoltan_Internacionalista_boszorkanyuldozes_zajlik_Trocsanyi_Laszlo_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:57","title":"Kovács Zoltán: \"Internacionalista boszorkányüldözés\" zajlik Trócsányi László ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törökbálint irányába Budaörsnél felborult egy autó, torlódás várható.\r

\r

","shortLead":"Törökbálint irányába Budaörsnél felborult egy autó, torlódás várható.\r

\r

","id":"20190928_Felborult_egy_auto_utanfutoval_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07aef66-b1dd-4a61-b6f0-ff4fe5383b7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Felborult_egy_auto_utanfutoval_az_M7esen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:32","title":"Felborult egy autó utánfutóval az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Miért teljesítenek kimagaslóan a kínai diákok a PISA-felméréseken? Mit érdemes átvenniük Kínától a nyugati iskolarendszereknek? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Lenora Chu kínai-amerikai újságíró Kis katonák című könyvében. Az alábbiakban ebből a kiadványból olvashat egy részletet.","shortLead":"Miért teljesítenek kimagaslóan a kínai diákok a PISA-felméréseken? Mit érdemes átvenniük Kínától a nyugati...","id":"20190929_Mire_megy_egy_kulfoldi_kisfiu_a_kinai_oktatasi_rendszerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4d4dbb-054f-4a8d-b1c1-02d9eea3a664","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190929_Mire_megy_egy_kulfoldi_kisfiu_a_kinai_oktatasi_rendszerben","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:15","title":"Mire megy egy külföldi kisfiú a kínai oktatási rendszerben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","shortLead":"A Ferencvárosi Korzó szerint például a zöld-fehér csapat 2-1-re nyert Zágrábban.","id":"20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517dbcdb-9d36-4827-8680-d3780e7f0329","keywords":null,"link":"/sport/20190930_Negybol_egy_Ferencvaroseredmenyt_sem_sikerul_jol_eltalalnia_a_kerulet_lapjanak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:41","title":"Négyből egy Fradi-eredményt sem sikerült eltalálnia a ferencvárosi lapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte végérvényesen jailbreakelhető. A törés ellen az Apple-nek nincs receptje.","shortLead":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte...","id":"20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4e579-640c-4341-b2a1-a7aecbea9faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:03","title":"Rájöttek, hogy szinte mindegyik iPhone feltörhető, de van ennél aggasztóbb hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele. Az évekkel ezelőtt Szomáliából érkezett menekült lányról Könnyű Leckék címmel forgatott dokumentumfilmet Zurbó Dorottya, amit keddtől láthatnak a hvg360-on, négy részben. A rendező is mesélt a film utóéletéről. ","shortLead":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele...","id":"20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704aa0b-997d-4962-81bb-3d4752f954c7","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"A Pázmány anglisztika szakán tanul és dolgozik a menekült modell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak ellenére is meg kívánja tartani Magyarország számára az EU bővítésével és a szomszédságpolitikával foglalkozó EU-biztosi posztot, hogy az Európai Parlamenti jogi bizottsága ellenezte a magyar jelölt, Trócsányi László jelölését. Ez a poszt ugyanis Orbán szemében kulcsfontosságú – írta a Mediapart.fr francia híroldal. ","shortLead":"Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak ellenére is meg kívánja tartani Magyarország számára az EU bővítésével és...","id":"20190929_Miert_fontos_Orbannak_a_szomszedsagpolitika__francia_lap_a_Trocsanyiugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282d37ed-cd53-4219-84d2-e17d555b158b","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Miert_fontos_Orbannak_a_szomszedsagpolitika__francia_lap_a_Trocsanyiugyrol","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:46","title":"Miért fontos Orbánnak a szomszédságpolitika - francia lap a Trócsányi-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]