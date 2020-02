Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee31491c-795f-4e26-87be-33e235b830a9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A mítoszgyártás kora lejárt. Az Emil Nolde hagyatékát gondozó Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde igazgatósága és kuratóriuma 2013-tól szakított addigi gyakorlatával, és a korábbi, erősen szelektált részletközlésekkel ellentétben megnyitotta teljes archívumát a független kutatók előtt (Műértő, 2019. június). Ismeretlen, nem publikált adatok kerülhettek így nyilvánosságra, a náci hatalmasságok irataitól a festő többször átfogalmazott önéletrajzán át a házaspár és a barátok bizalmas levelezéséig. ","shortLead":"A mítoszgyártás kora lejárt. Az Emil Nolde hagyatékát gondozó Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde igazgatósága és...","id":"20200207_Egy_nemet_legenda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee31491c-795f-4e26-87be-33e235b830a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26329fe9-7abb-416a-bf94-cab2a26738df","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200207_Egy_nemet_legenda","timestamp":"2020. február. 07. 15:32","title":"Egy német legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70942d5f-7624-4430-a85e-eefcfd4e8091","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 80-as évek fiataljai még nem sokat értettek az amerikai rap zenékből, mert nekik még oroszul kellett tanulni. Sokan mégis rögtön érezték, hogy ez valami más. Rövid idő alatt Magyarországon is kibontakozott a hip-hop szubkultúra, a zene pedig magával hozva a vizuális művészetet és a táncot. BP Underground Hip-Hop, első rész. ","shortLead":"A 80-as évek fiataljai még nem sokat értettek az amerikai rap zenékből, mert nekik még oroszul kellett tanulni. Sokan...","id":"20200208_Doku360_BP_Underground_HipHop_Elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70942d5f-7624-4430-a85e-eefcfd4e8091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37de6c5f-55ac-4dad-9573-3a3ebeca3aaf","keywords":null,"link":"/360/20200208_Doku360_BP_Underground_HipHop_Elso_resz","timestamp":"2020. február. 08. 19:00","title":"Doku360: \"A rap lett a városba költözött népköltészet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a906361b-decb-4b04-b4f5-7fe5e830db3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hitet új módon támogató technológia egyik megvalósult formája a Ferenc pápa ajánlásával kiadott digitális rózsafüzér.","shortLead":"A hitet új módon támogató technológia egyik megvalósult formája a Ferenc pápa ajánlásával kiadott digitális rózsafüzér.","id":"20200207_erosary_okos_rozsafuzer_video_hodasz_andras_katolikus_egyhaz_vatikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a906361b-decb-4b04-b4f5-7fe5e830db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae23e8e-3e31-4b9b-8f37-b7cf2a51752d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_erosary_okos_rozsafuzer_video_hodasz_andras_katolikus_egyhaz_vatikan","timestamp":"2020. február. 07. 11:03","title":"Hogyan működik a Vatikán által kiadott okosrózsafüzér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe32e14-f123-4919-b717-531b107d9dd7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy katona húsz embert lelőtt és sokat megsebesített Thaiföldön. Vélhetően elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban, még mindig nem kapták el.","shortLead":"Egy katona húsz embert lelőtt és sokat megsebesített Thaiföldön. Vélhetően elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban...","id":"20200208_Meg_mindig_nem_fogtak_el_a_husz_embert_agyonlovo_thaifoldi_amokfutot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efe32e14-f123-4919-b717-531b107d9dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb6b206-41e3-4782-a4de-101b42358f5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Meg_mindig_nem_fogtak_el_a_husz_embert_agyonlovo_thaifoldi_amokfutot","timestamp":"2020. február. 08. 21:28","title":"Még mindig nem fogták el a húsz embert agyonlövő thaiföldi ámokfutót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon Racsaszima városban - jelentette a rendőrség és a helyi média. A lövöldöző még szabadlábon van. Az incidensről több videó is készült","shortLead":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon...","id":"20200208_Tomeggyilkos_katona_lovoldozott_Thaifoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba5bd3-0078-4f7d-a4df-1d1fd28ffced","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tomeggyilkos_katona_lovoldozott_Thaifoldon","timestamp":"2020. február. 08. 13:53","title":"Tíz embert agyonlőtt egy katona Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76018256-adcc-48f5-9046-469ec6bb0e6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Polgári Magyarországért Alapítvány szerint Dzurinda Budapestre nem munkacsoportülést szervezett, hanem a saját előadását. ","shortLead":"Polgári Magyarországért Alapítvány szerint Dzurinda Budapestre nem munkacsoportülést szervezett, hanem a saját...","id":"20200208_Mar_Dzurindat_a_volt_jobboldali_szlovak_kormanyfot_is_burkoltan_Sorosistazza_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76018256-adcc-48f5-9046-469ec6bb0e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf27f0a-50f1-4552-8412-0f3132784804","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Mar_Dzurindat_a_volt_jobboldali_szlovak_kormanyfot_is_burkoltan_Sorosistazza_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 08. 15:53","title":"Már Dzurindát, a volt, jobboldali szlovák kormányfőt is burkoltan Sorosistázza a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02a9aea-845d-4cc0-8b90-593bd2a650f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szerint tömeges szülői tiltakozásra van szükség. ","shortLead":"Az író szerint tömeges szülői tiltakozásra van szükség. ","id":"20200207_zavada_pal_nemzeti_alaptanterv_irodalom_tanitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e02a9aea-845d-4cc0-8b90-593bd2a650f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc4fdd5-9790-4300-ba12-72887f730bce","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_zavada_pal_nemzeti_alaptanterv_irodalom_tanitas","timestamp":"2020. február. 07. 17:44","title":"Závada: Ez az irodalomtanítás visszacsúszás a Rákosi-korszak oktatáspolitikájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év kellett a rekorddöntéshez. ","shortLead":"Három év kellett a rekorddöntéshez. ","id":"20200207_antarktisz_tavasz_homerseklet_klimavaltozas_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62746722-3204-4f8d-a095-b222ef0ac4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_antarktisz_tavasz_homerseklet_klimavaltozas_felmelegedes","timestamp":"2020. február. 07. 12:03","title":"Ijesztően \"tavaszodik\" az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]