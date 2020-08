A vártnál is nagyobb pofont adott a koronavírus-járvány a magyar gazdaságnak: 13,6 százalékkal zsugorodott a GDP a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Negyedéves alapon 14,5 százalékos volt a visszaesés – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A legtöbb nemzetgazdasági ág termelése visszaesett, a szolgáltatások és az ipar egyaránt nagymértékben hozzájárultak a gazdasági teljesítmény alakulásához. A recesszió történelmi mértékű, a 2009-es válság idején is csak 7-8 százalékos GDP-visszaeséseket lehetett látni.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint a második negyedéves GDP-adat a legrosszabb várakozásokat is felülmúlta. Ennek ellenére úgy látja, hogy a következő negyedévekben a GDP ismét bővülhet, de az eddigi -5,1 százalékos 2020-as GDP előrejelzést szerinte lefelé kell módosítani: várhatóan inkább 5,5–7,5 százalék közé tehető majd az egész éves recesszió. Az biztos, hogy több kormányzati tervet is boríthat a mostani adat.

Visszahívná az IMF-et? Igen. Inkább jöjjenek az oroszok! Nem, Orbán Viktor ezt is megoldja. Indítsunk nemzeti konzultációt a kérdésben! Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Jól megdrágult a friss zöldség, a gyümölcs, de a párizsi is. Júliusban az előző év azonos időszakához képest az élelmiszerek ára 7,8 százalékkal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs) 17,1 százalékkal, a párizsié, kolbászé 16,1 százalékkal, a cukoré 14,5 százalékkal, a szalámié, a szárazkolbászé és a sonkáé 11,5, a tojásé 8,9 százalékkal lett magasabb.

A fogyasztói árak 1,1 százalékkal nőttek júliusban az előző hónaphoz képest. Január-júliusban az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak átlagosan 3,5 százalékkal nőttek.

© AFP / Karl-Josef Hildenbrand

Mit gondol, kiknek a legnehezebb? A nyugdíjasoknak. A családosoknak. A növényevőknek. Mindenkinek. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Korrigálták a kiírást, megjelent a Lánchíd karcsúsított felújításának közbeszerzése, amelyből nemcsak a Váralagút hiányzik, de a pesti oldal villamos-aluljáró felújítása is – utóbbihoz a BKK már egy másik közbeszerzésen keres tervezőt.

A kiírásba az is bekerült, hogy a pesti hídfőnél gyalogos átkelő létesül az északi és a déli járda között. A BKK 2021. februárjában köthet szerződést a kivitelezővel, és márciusban kezdődhet a kivitelezés, a híd így 2023-ra születhet újjá. A pályázóktól a 8 éven (96 hónapon) belül befejezett munkákat fogadják el referenciaképp. A kiírást a Közbeszerzési Hatóság korábban azért dobta vissza, mert eredetileg 10 év (120 hónap) limitet szabtak.

A kormány állja a szavát, és beszáll a felújításba? Igen. Nem. Igen, de csak az ígért összeg felével. Igen, de csak, ha Karácsony Gergely lemond a főpolgármesteri posztról. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A kormány saját hatáskörben elvette a táppénzt a külföldön nyaralt karanténosoktól. Noha a törvény szerint jár a táppénz járványügyi hatósági karantén idején, a kormány rendeleti szinten kivételt képzett. Az új szabály gyakorlatilag azonnal, kihirdetését követően egy nappal, vagyis augusztus 13-án, csütörtökön életbe lépett.

Az új bekezdés azt jelenti, hogy aki sárga vagy piros országból magánútról (tehát például nyaralásról) érkezik haza, és számára hatósági házi karantént rendeltek el, az nem minősül keresőképtelennek, így nem jogosult táppénzre – mondta a hvg.hu-nak Sziller Linda ügyvéd, munkajogász, aki hozzátette, a más okokból elrendelt karantén esetében továbbra is az általános szabály a mérvadó: fennáll a keresőképtelenség, amit a zárlatot elrendelő határozattal kell bizonyítani.

A karantén egyébként az ARC-kiállítás plakátjain is megjelenik.

© MTI / EPA / Andy Rain

Jogosnak tartja a változást? Igen, több Balaton, kevesebb Adria. Nem, mindenki oda utazik, ahova akar, és ezért nem szabad büntetni. Igen, több Balaton, kevesebb táppénz. Kell a pénz a határon túli strandokra. Igen, egyébként meg se Balaton, se külföld. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Hol milliárdos állami támogatással, hol adókedvezményt jelentő rozsdaövezeti besorolással segíti a hatalom a Tihanyi-félsziget értékes területeinek beépítését. Legutóbb Tósoki Imre (Fidesz–KDNP) tihanyi polgármester adta elő a „tihanyi rozsdaövezetek kijelölése” napirendi pontot az önkormányzati közgyűlésben.

A kormány által idén hozott rendelkezés értelmében az építtetőnek 27 százalék helyett 5 százalék áfát kell fizetniük olyan beruházások során, amely rozsdaövezeti besorolást kaptak. A szabályozás kritikusai már korábban is rámutattak arra, egy fővárosi sétálóutcában lévő foghíjtelekre is kimondható, hogy annak beépítése adóengedményt érdemlő közérdek. Most pedig az ország egyik legkiemeltebb, UNESCO világörökségi státuszban bízó települése is úgy érzi, rozsdaövezeteinek felszámolása össztársadalmi áldozatot igényel. Amennyiben kormányzati megerősítést nyer az önkormányzat minapi döntése, a kompkikötőben jelentős adókedvezménnyel lehet majd apartmant és strandot építeni.

© Túry Gergely

Mit látna szívesen a Tihanyi-félszigeten, a kompkikötőben? Nekem mindegy, a francia riviérára járok. Vízibicikliket. Azt, amit most is. Kavicsbányát. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Már gőzerővel dolgoznak a 2021-es Sziget Fesztivál szervezésén - mondta a hvg.hu-nak adott videóinterjújában Kádár Tamás, a Sziget Zrt. ügyvezetője, aki szerint nagyon kevés a fesztiválokra szánt állami 700 millió forint. Csak a Sziget esetében úgy lehet számolni, hogy nagyjából két hétre fedezné a működési költségeket, ezért még vizsgálják, egyáltalán pályázzanak-e.

Az ügyvezető a beszélgetésben úgy fogalmazott, nem szeretnék elvenni a lehetőséget azoktól, akiknek valóban a túlélést jelentheti a most bejelentett összeg. Kádár Tamás azt is mondta, sokaknak a megélhetése forog most kockán. Csak a Szigetnek köszönhetően évente több mint 150 ezer külföldi érkezik Magyarországra, a fesztivál évek óta nettó befizetője a magyar államnak, és a teljes- koncert- és fesztiválszakma hatással van a turizmusra - tette hozzá.

Kádár Tamás © Túry Gergely

Közben az is kiderült, hogy elővigyázatosságból nem nyúltak a Sziget 700 millió forintos profitjához. A Sziget 2017 óta nincs magyar többségi tulajdonban: akkor adta el Gerendai Károly a becslések szerint 8 milliárdért a fesztiválokban utazó LMF Luxco Sárl nevű luxemburgi cégnek, ami a Providence nevű amerikai befektetési alaphoz tartozik.

Mit tippel, lesz 2021-ben Sziget? Remélem, igen. Remélem, nem. Nem mindegy? Mind meghalunk. Ha más nem, marad a maszk(a)bál. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe a Hajógyári-szigeten heverő Müller Péter Sziámi, aki akkor látta utoljára ilyen üresnek a Hajógyárit, amikor 1993-ban terepszemlézett az első Diákszigethez.

© Túry Gergely

Megtalálták a Van Másik Kft.-t, amely átmentheti a régi indexeseket. A gond csak az, hogy ezt a domain-nevet nem tudják használni, mivel azért már korábban lefoglalta eddigi munkaadójuk, az Index.hu Informatikai Zrt. A cégnyilvántartás szerint nemrég, július 31-én alapították meg a céget, a Van Másik Korlátolt Felelősségű Társaságot, melynek alapítója az index.hu korábbi munkatársa, Kárpáti Márton.

Az Mfor.hu szerint őt nem kötik a felmondás alatti korlátozások, neve ugyanis már nem szerepel a lap impresszumában. Ami az Index-botrányt illeti, a héten Dull Szabolcs, az Index menesztett főszerkesztője a HVG-nek adott portréinterjúban arról beszélt, hogy az Index volt az elmúlt időkben a magyar nyilvánosság fő tájékozódási pontja. Ezt a szerepet senki sem tudja átvenni, ezért kell másik. Közben az Indexen dolgozó fejlesztők többsége is felmondott, Bodolai és a volt indexesek pedig folytatják a tanítást az ELTE-n.

Milyen domain-nevet ajánlana a régi indexeseknek? Páratlan.hu Parátlan.hu Pártatlan.hu Olyat, amit a BMW-sek is értenek. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Már szinte nem is tudunk úgy képre nézni a digitális térben, hogy ne vehetnénk meg azonnal az ábrázolt terméket. Az olyan luxusmárkák pedig, mint a Chanel, a Dior, a Gucci és a Burberry pedig Snapchaten, TikTokon és WeChaten keresztül küzdenek a fiatalabb vásárlók figyelméért – és pénzéért. Kína után Nyugaton is egyre inkább teret kap a közösségi médián keresztüli vásárlás, aminek a koronavírus egy újabb löketet adott.

A Statista adatai alapján március óta több mint 20 százalékkal többet görgetjük a közösségi média platformok képfolyamait. Ezt pedig mind a márkák, mind a techcégek újult erővel igyekeznek pénzre váltani.