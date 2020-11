Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf6867b1-3df8-4acb-ac57-c49025055ac2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A támogatottak köre keveset, a patronálás preferenciái viszont nagyot változtak a Fidesz pártalapítványánál az elmúlt években. A legtöbb pénzt már nem a polgári körök, hanem a CÖF és egyéb, kormánypropagandát terítő szervezetek kapták.","shortLead":"A támogatottak köre keveset, a patronálás preferenciái viszont nagyot változtak a Fidesz pártalapítványánál az elmúlt...","id":"202047__fidesz__partalapitvanyi_penzek__hatorszag__kistafirozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6867b1-3df8-4acb-ac57-c49025055ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9657c6d9-a724-4bf6-ad6e-38b14794a512","keywords":null,"link":"/360/202047__fidesz__partalapitvanyi_penzek__hatorszag__kistafirozas","timestamp":"2020. november. 20. 13:00","title":"Álcivilektől az időjárás-jelentésig – megszereztük, mire költött a Fidesz pártalapítványa az elmúlt öt évben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59773a88-a64a-4aaa-bc69-0ffdddc3392b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2021-ben egymilliárd forinttal is kevesebb lehet a 13 milliárdból gazdálkodó város bevétele.\r

","shortLead":"2021-ben egymilliárd forinttal is kevesebb lehet a 13 milliárdból gazdálkodó város bevétele.\r

","id":"20201121_Kozvilagitas_Gyongyos_iparuzesi_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59773a88-a64a-4aaa-bc69-0ffdddc3392b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179bec6b-fd49-4157-8ee4-2b28d6492e92","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Kozvilagitas_Gyongyos_iparuzesi_ado","timestamp":"2020. november. 21. 09:29","title":"Éjfélkor lekapcsolhatják a közvilágítást Gyöngyösön, ha a kormány elvonja az iparűzési adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggel ismét interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A napi új koronavírusszámokat is bemondta: 4440 új fertőzött van, 96 ember halt meg. Az uniós költségvetés miatt kialakult vitára egy érve volt: Soros György. Kiderült az is, hogy Magyarország a múlt héten felvett 2 és félmilliárd eurónyi hitelt. ","shortLead":"Péntek reggel ismét interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A napi új koronavírusszámokat is bemondta: 4440...","id":"20201120_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565fbcb0-ff71-4efe-981f-c61a689f2871","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 20. 08:00","title":"Orbán Viktor: Nincs rá bizonyíték, hogy megkezdődött volna a fertőzés lassulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861895e6-782c-421d-b733-77bfef01aff5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Első regényéért vehette át az idei Booker-díjat a skóciai születésű, Amerikában élő Douglas Stuart.","shortLead":"Első regényéért vehette át az idei Booker-díjat a skóciai születésű, Amerikában élő Douglas Stuart.","id":"20201120_Alkoholista_anya_es_fia_eleterol_szol_az_idei_Bookerdijas_regenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=861895e6-782c-421d-b733-77bfef01aff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a4627b-56fe-4030-a8b4-ed93c5f59fa1","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_Alkoholista_anya_es_fia_eleterol_szol_az_idei_Bookerdijas_regenye","timestamp":"2020. november. 20. 10:26","title":"Alkoholista anya és fia életéről szól az idei Booker-díjas regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8acb8b7-bc58-4d90-910e-751060fae78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rég volt már rendőrségi videóválogatás, de úgy tűnik nem a téma fogyott el.","shortLead":"Rég volt már rendőrségi videóválogatás, de úgy tűnik nem a téma fogyott el.","id":"20201121_Rendorseg_video_pofatlantanitas_21_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8acb8b7-bc58-4d90-910e-751060fae78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770dba3d-263f-4520-88b0-82c9b6ef4e5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Rendorseg_video_pofatlantanitas_21_resz","timestamp":"2020. november. 21. 08:46","title":"Megint dolgoztak a rendőrség kamerás civilautói – itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombaton sok bejelentés érkezett Magyarországról is.","shortLead":"Szombaton sok bejelentés érkezett Magyarországról is.","id":"20201121_Facebook_Messenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861ee45b-aedd-4434-8c39-3602c59cb3b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Facebook_Messenger","timestamp":"2020. november. 21. 14:37","title":"Akadozik a képküldés a Facebook Messengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"","category":"itthon","description":"Telitalálat most nem volt, viszont több mint 90 ezren nyertek majdnem kétezer forintot. ","shortLead":"Telitalálat most nem volt, viszont több mint 90 ezren nyertek majdnem kétezer forintot. ","id":"20201121_Onnel_van_a_lottoszelveny_Es_ezek_vannak_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ba1d57-ea0a-4236-ba8f-7d54dd1fcb12","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Onnel_van_a_lottoszelveny_Es_ezek_vannak_rajta","timestamp":"2020. november. 21. 20:35","title":"Önnél van a lottószelvény? - Nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az alaptörvény legutóbbi, kilencedik módosítása rögzíti majd, hogy Magyarország „biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést”. Pedig annak, mármint a keresztény kultúra megismerésének eddig sem volt semmi akadálya.","shortLead":"Az alaptörvény legutóbbi, kilencedik módosítása rögzíti majd, hogy Magyarország „biztosítja a hazánk alkotmányos...","id":"202047_keresztenykedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c5d4de-60a9-4562-bdb0-a1a404a994ab","keywords":null,"link":"/360/202047_keresztenykedes","timestamp":"2020. november. 20. 11:05","title":"A Fidesz a kereszténység megóvását annak jogán kívül alig burkoltan kötelességgé is teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]