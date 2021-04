Kinyithattak a teraszok és egy nagyobb nyitássorozatot is megígért a miniszterelnök, ha négymillió első körös beoltottnál járunk majd; átírja a kormány a költségvetést; megjelent, majd azzal a lendülettel össze is omlott az európai foci nagy reformterve. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

Az eredetileg tervezettnél talán kicsit később, de már 3,5 millió magyar megkapta az első oltását a koronavírus ellen, így szombattól megnyílhattak a vendéglátóhelyek teraszai, és este 11-re módosult a kijárási tilalom kezdete. Budapesten a belváros parkolóinak egy részét is terasszá alakíthatják azok a cégek, amelyek eddig csak beltéri kiszolgálással foglalkoztak. Ha a négymilliós számot is elérjük, akkor a színházak, mozik, edzőtermek, uszodák, szállodák, vidámparkok és stadionok is megnyílhatnak azok számára, akik megkapták a védettségi igazolványt.

"Rám is vár egy korsó sör a teraszomon" – mondta Orbán a Kossuth Rádióban.

A héten elérkezett a szomorú pillanat, amiről már egy ideje tudni lehetett, hogy el fog jönni: Magyarország az első helyre került a listán, ahol azt számolják, hogy a járvány kitörése óta lakosságarányosan hány áldozata volt a koronavírusnak. Az új fertőzöttek, a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma változatlanul magas, de csökken.

Egy vázlatos módosító javaslatot adott be a kormány a 2021-es költségvetéshez. Az éves hiányt immár nem 1,49 ezer milliárd forintra, hanem EU-s módszertan szerint számolva 3,86 ezer milliárd forintra várják. A kormány így helyet csinál az új uniós forrásoknak, de forrást is biztosít a hazai büdzséből történő kifizetésekre. Emellett bevezeti a költségvetésbe a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága nevű intézményt – ez lesz az a hatóság, amely alá számos állami funkciót kiszerveznek a mindenkori kormány alól.

Több más új törvényjavaslatot is a parlament elé visznek. Őszig meghosszabbíthatják a veszélyhelyzetet, eltörlik a civiltörvényt, és helyette az Állami Számvevőszék feladatává teszik a nagyobb civil szervezetek ellenőrzését. A korábbi eszközkezelő után megmaradt állami bérlakásokat egy ismeretlen karitatív szervezet kapja meg. Az is a tervek között szerepel, hogy a kormány megtilthassa a külföldi tulajdonszerzést a kiadókban és egyetemeken azzal, hogy stratégiai jelentőségűvé nyilvánítja őket.

Miután a kormány bemutatta, mire kér hatezer milliárd forintot az EU válságkezelési alapjából, azt néztük meg, hogy milyen szektorokban költenék el ezt a pénzt. A döntő többség az építőiparba menne, de az energetikával és digitális szolgáltatásokkal foglalkozó cégek is készülhetnek a pályázatokra, sőt egy jelentős vasúti- és HÉV-kocsi-beszerzést is ebből a keretből finanszíroznának, ahogy az orvosok béremelését is.

Már persze ha jók a számok. A dokumentumban ugyanis több ponton ugyanazokra a célokra teljesen más összegeket írtak be. Amikor erről megkérdeztük a Miniszterelnökséget, azt a választ kaptuk, hogy van, ahol elírás történt, más esetben pedig néhol a bruttó, néhol a nettó értéket tüntették fel, bár még ez sem magyaráz meg minden különbséget.

Ha valaki elkapja a koronavírust, van nagyobb gondja is, mint arra figyelni, hogy milyen kódot ír az orvosa a táppénzes papírjára, pedig egyáltalán nem mindegy ez sem. Van olyan háziorvos ugyanis, aki a leggyakoribb, betegszabadságra jogosító 8-as kódot tünteti fel, míg más a 7-est, utóbbi „közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltást vagy hatósági elkülönítést” jelent.

A 7-es kóddal nincs betegszabadság, az első keresőképtelen naptól táppénzen van az érintett, ennek összege a jövedelem 60 százaléka, kórházi ápolás esetén 50 százaléka. 8-as kóddal azonban lehetőség van betegszabadság igénybevételére is. A KSH átlagfizetése és 7-es kód esetén 180 120 vagy 150 100 forint jár táppénzként, míg 8-as kódnál 210 140 forint.

Két napig élt a nagy terv, hogy Európa tizenkét nagy futballklubja saját bajnokságot hozzon létre. Az Európai Szuperliga üzletileg akár még működőképes is lehetett volna, de a szurkolók felháborodása túl nagy volt. Azt még csak-csak elfogadják, hogy a Bajnokok Ligája már most is néhány elitklub játszótere és a reformjai után még inkább az lesz, de az, hogy egy új, zárt sorozat jöjjön létre, ahonnan kiesni nem lehet, és bejutni is alig, már sok volt.

Az alapító klubok sorra hátráltak ki az ötlet mögül, ahogy világos lett, mekkora a felháborodás. A JP Morgan, amely 3,5 milliárd euróval támogatta a Szuperligát, szintén bocsánatot kért, de ez sem mentette meg attól, hogy lerontsák a fenntarthatósági minősítését. Az angol bajnokság irányítói pedig felszólították az Európai Szuperligába jelentkezett hat futballklub vezetőit, hogy távozzanak a bajnokság bizottságaiból, ha pedig nem teszik meg önként, majd elmozdítják őket. Az ötlet ellen Orbán Viktor is felemelte a hangját, ami érthető is: pont akkor fokozták volna le ezzel a Bajnokok Ligáját, amikor a Felcsút egyre közelebb van hozzá, és bár most a Fradi nyerte a bajnokságot, a Felcsút ezüstérmére akár már a hétvégén koccinthat a teraszán a miniszterelnök.

„A Balaton legbrutálisabb építkezését tervezik egy közcélra épült szolgáltatóközpont lerombolásával” – így kommentálta egy siófoki magasház lakója, ami a szomszédjukban történik. Siófokon van az egyetlen olyan terület a Balatonnál, amelyen megengedett az akár 24 méter magas toronyház építése is. Van is olyan befektető, aki élne a lehetőséggel.

A helyiek azt mondják, olyan szocreál jegyeket viselő, fehér paneltömbökről van szó, "amelyeket a Balaton körül mindenki inkább már elfelejtene". A város polgármestere, Lengyel Róbert megkeresésünkre azt írta, hogy az építési engedély kiadása után az övezeti besoroláson változtatni nem lehet, ahogyan nem lehetséges „a már építési engedéllyel rendelkező épület megvalósítását megakadályozni”.

Nem lesz könnyű dolga a nyomozóhatóságoknak és a bíróságoknak, ha igazságot akarnak szolgáltatni a Dunaferr-ügyben. Miután múlt pénteken egy pár száz fős csoport megpróbálta átvenni a gyár feletti irányítást, két csoport is azt állítja, hogy valójában övék a cég. Amiről az egyik azt állítja, hogy bírósági papírja van, arról a másik is ugyanilyen határozottan állítja annak pont az ellenkezőjét.

Az is kiderült, hogy egy Habsburgként bemutatkozó ukrán férfi is megpróbálta átvenni a Dunaferr feletti irányítást. Róla Habsburg György párizsi magyar nagykövet elmondta, valójában nincs kapcsolata a családdal.