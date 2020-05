Rendszerváltók30 – Dornbach Alajos: Politikai ügyekben soha egyetlen fillért sem fogadtam el

HVG: Ön közismerten vallásos ember. Hogyhogy mégsem valamelyik keresztény jobbközép párt sorait erősíti?

Dornbach Alajos: 1956 életem meghatározó élménye volt, addig óvatos életet éltem. Képzeljék, akkor október elején még DISZ-titkárnak is megválasztottak. Az aktus során csak félve vallottam be, hogy még DISZ-tag sem voltam. 1956 októbere nagy kohó volt: bár mélyen katolikus családban nevelkedtem, rájöttem, nem feltétlenül a világnézet határozza meg egy ember fejlődését. Életre szóló barátságok szövődtek akkor hívő katolikusok, zsidók, ateisták, kommunisták között. Én később is a demokratikus ellenzék egy köréhez tartoztam. Úgy éreztem, semmi okom, hogy elhagyjam őket. Az SZDSZ képviselte határozottabb szembenállás jobban vonzott.

HVG: Van még valami, amire magyarázatot kérnénk: ön 1956 őszén forradalmi bizottsági tag s nemzetőr volt, ennek ellenére hagyták, hogy lediplomázzon...

D. A.: Csak az, hogy valaki nemzetőr volt, nem volt ok a kizárásra. Ellenem például csak 1958 tavaszán folytattak le egy fegyelmit, utolsó figyelmeztetést kaptam.

HVG: Fel sem merült önben, hogy disszidáljon?

D. A.: Dehogyisnem. Már a szüleimtől is elbúcsúztam, azután az indulás előtti éjszakát végigbeszélgettem egy jó barátommal — és maradtam.

HVG: Amikor úgy tűnt, végleg „megúszta”, 1959-ben letartóztatták, s két hónapot töltött a Gyorskocsi utcában. Végül mégis a pályán maradhatott. Pedig épp a napokban vált közismertté, hogy akkoriban háromezer jogászt űztek el a pályáról. Hogyan volt ekkora szerencséje?