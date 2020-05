Rendszerváltók30 – Surján László: Az abortusz elítélését nem lehet rákényszeríteni az emberekre

HVG: Ön soha nem volt tagja az MSZMP-nek. Hogyan látta: kollégái esetében mennyire volt szükség egy orvosi karrierhez a párttagkönyvre?

Surján László: Én azt tapasztaltam, hogy voltak, akik valóban a pártkarrier oldaláról törtek előre, s voltak, akik a szakmai elmélyedés útját járták. Egy egyetemi tanári posztig jó szakmai tudás birtokában párttagság nélkül is el lehetett jutni. Működött persze kontraszelekció, és most is éppen attól félek, hogy bizonyos személyek azért követelnek autonómiát az új hatalomtól, mert át akarják menteni magukat. Ugyanakkor az új hatalom maga alatt vágná a fát, ha erejét megtorlásokra fordítaná, és nem az erők összefogásával kezdene építkezni.

HVG: Hogyan érzi, fényesebb karriert futhatott volna be, ha vállalja a párttagságot?

S. L.: Én még KlSZ-tag sem voltam soha. Ez soha fel nem merült.

HVG: Akkor most miért vállalta a pártmunkát? A Kereszténydemokrata Néppárt persze nem MSZMP, de pártnak párt.

S. L.: A politikai élettel kapcsolatos szavaink sajnos valóban ,,elszennyeződtek”. Mint keresztény embertől, tőlem egyébként is mindig idegen volt a ,,párt” fogalma. Kezdetben ezért csak kívülről figyeltem a KDNP első lépéseit, elég volt számomra, amit a nagycsaládosoknál végeztem. Azután előbújt belőlem a felelősségérzés. Mi keresztények masszív elnyomás áldozatai voltunk, s nem volna helyes, ha az új rendszerben kihagynának bennünket a vezetésből.

HVG: Gondoljuk, ez indította harcba a képviselőségért is. Választókerületében azonban az MDF-jelölt győzött, és ön megbukott. Nem erre számított?

S. L.: Nem volt ez bukás, sőt úgy érzem, a reális lehetőségekhez képest győzelmet arattunk. 6400 szavazatommal én hoztam a legtöbb szavazatot a pártomnak. A harmadik helyen végeztem a XII. kerületben, ahol pedig a népszerű Ráday Mihály is elindult, de győzni lám még ő sem tudott.