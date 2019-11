Mozgalmas hetünk volt a gazdaságban: kiderült, hogy válik Rogán Antal és Cecília, a kormány elkezdte puhítani Karácsony Gergelyt, miközben egy 500 milliárdos uniós büntetést is bevállalt. Közben volt GDP-adat is, és kiderült, miért vált stratégiát Budapesten a Ryanair. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

Pénteken robban a bomba: válik a kormányzati kirakatházaspár, Rogán Antal és Cecília. A legnagyobb kérdés természetesen az, hogy mi lesz most Cecília bámulatos üzleti sikereivel, és mi marad Rogán Antalnak, akinek kétség kívül jól jött, hogy (ex)felesége ügyesen mozgott a pénzvilágban az elmúlt években, hiszen így már nem kellett amiatt magyarázkodni, hogyan élhet az vagyonnyilatkozatában elérhető adatoknál jóval nagyobb lábon.

Miféle sikerekről beszélünk? Rogán Cecília cége, a Nakama&Partners rövid idő alatt jutott elképesztő magasságokba: míg 2016-ban 51 millió forint bevétele volt, addig 2018-ban már 1192 millió forint. A nyereség 438 millió forint lett. Osztalékként Sarka Katával közösen 136 millió forintot vettek ki, ehhez jött még a havi 1 millió forintos fizetés.

A héten jelentette be a kormány: törvényjavaslat készül arra vonatkozóan, hogy a települési önkormányzatoknak az iparűzési adót mindenek előtt a közösségi közlekedésre kell fordítaniuk. Ebbe nem nehéz belelátni azt, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzattal akarnak kiszúrni. Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára például a bejelentéskor gyorsan meg is említette, hogy ha Tarlós István tudta finanszírozni a főváros tömegközlekedését, akkor Karácsony Gergelynek is tudnia kell.

Karácsony első reakciója az volt, hogy nem érti, „mi a túró ez”, de mi is megírtuk: a bevezetendő előírás több sebből vérzik - például a bevételi forintokat nem lehet egyesével felcímkézni, a könyvelés általában véve nem így működik, vagyis lehetetlen ellenőrizni, hogy egy adott forrásból származó forint a kiadási oldalon hova került. A legfontosabb, hogy a gyakorlatban nem lehet betartani, így jó eséllyel politikai célja van, a kormány az új budapesti városvezetéssel a jövőben folytatandó csatákat készítheti elő vele. Orbán például a hírek szerint személyes sértésnek vette, hogy Karácsony Tiborcz-adóval kampányolt.

Nem ez volt az egyetlen adótörvény-módosítási javaslat a kormányzatnak, számos, vállalkozásokat érintő módosításról is döntöttek, amelyekről itt írtuk meg, hogy a kkv-k a több pénz mellett több macerára is számíthatnak. Volt olyan törvényjavaslat is, amelyikben furcsa számolási hibát hagytak.

Márpedig minden adóforintra szüksége lehet a kormányzatnak, hiszen 500 milliárd forintos büntetést vállalt be, hogy jöjjenek az EU-s pénzek. Mindezt az Európai Unió a 2014–2020 közötti költségvetésből származó támogatások nem megfelelő felhasználása miatt.

A hírről blogbejegyzésében számolt be Jávor Benedek, aki szerint „ennyibe kerül Magyarországnak Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és más Fidesz-közeli oligarchák korrupciója. De ezt nem ők fizetik meg, hanem a magyar adófizetők. Minden magyar állampolgár több mint 50 ezer forinttal száll be az EU-s büntetésbe, amit a kormányzati korrupció miatt szabtak ki az országra.”

A büntetéseket a kormány azért vállalta be, hogy a vizsgálat idejére felfüggesztett uniós kifizetések újraindulhassanak. Az unió által kiszabott büntetés ugyan elméletben nem jelent kárt az országnak, hiszen nem a pénzt vonják el, csak az adott projekt vagy pályázat esetében marad el a támogatás, ám azt a pénzt más projektre el lehet költeni. A gond azzal van, hogy – mint az Elios-botrány idején kiderült –, az állam még az után sem vonta el a kedvezményezettektől a kifizetett támogatást, hogy az EU visszaélést állapított meg, hanem az államkasszából – vagyis a magyar adófizetők pénzéből – fedezte a milliárdokat.

Nem ez volt az egyetlen csörténk az EU-val: csütörtökön hiába várták az Európai Parlament képviselői, hogy elhatárolódjon a magyar kormányfőtől Várhelyi Olivér magyar biztosjelölt, aki a bővítési portfóliót kapná meg az új Európai Bizottságban. A volt diplomatát amiatt vették elő meghallgatásán, mert Orbán Viktor Bakuban azt ígérte a Türk Tanács országainak, ha "megkapjuk" a pozíciót, Magyarország segíteni fogja őket. A gond ezzel csak az, hogy a bizottság az országoktól független szervezet, annak tagjait semelyik kormány nem befolyásolhatja. Ezt ígérte a magyar diplomata is, mégsem győzte meg a képviselőket, ezért hétfőig írásban kell válaszolnia a kérdéseikre - ugyanerről.

A magyar jelölt miatt így megint távolinak tűnik, hogy (egy hónappal az eredeti határidő után) december 1-jére összeálljon Ursula von der Leyen Európai Bizottsága.

A hét képe:

Orbán Viktor miniszterelnök is készül a 150 milliárd forintból felépített Puskás Aréna átadására. Videó is van!

A magyar gazdaság eközben köszöni szépen, jól van, az egy évvel korábbihoz képest 5 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, míg az előző negyedévhez képest 1,1 százalékos a bővülés.

Az adat az elemzőket is meglepte, még úgy is, hogy a szezonálisan és naptárhatással kiigazított növekedés 4,8 százalék volt, ami viszont enyhe mértékű lassulást jelent a megelőző negyedévekhez képest. A mostani adat nem sokáig fenntartható, hiszen ha nem javítja az ország versenyképességét a kormány, úgy ez hamar lecsökkenhet 1 százalékra – legalábbis Zsiday Viktor szerint, aki azt is elárulta, hogy mibe bukhat bele az Orbán-kormány.

A gondokat fokozhatja, hogy a fő kereskedelmi partnerünknek számító Németországban csak minimálisan erősödött a gazdaság a harmadik negyedévben. Igaz, ezzel legalább sikerült elkerülnie a technikai recessziót.

Nemcsak a gazdaságban, hanem a légiiparban is komoly harc várható: a Ryanair korábban bejelentette, hogy kivonul a budapesti bázisról, és Buzz nevű leányvállalatát hozza helyette. Bár az első hírek arról szóltak, hogy a lépés a Wizz Air ellen szól – erre utal a rá hajazó Buzz név is -, a héten kiderült, hogy inkább a személyzet elleni harcról van szó.

© AFP / Thomas Lohnes

A Ryanair évek óta küzd ugyanis a repülő személyzet sztrájkjaival, a mostani lépéssel pedig gyengítheti a dolgozói ellenállását. Persze a Wizz Airnek is fel kell kötnie a gatyáját, ha tartani akarja a lépést Európa vezető fapados légitársaságával, ám mindenképpen jó hír a számára, hogy a szeptember 30-án végződő első félévét 124 milliárd forint adózott eredménnyel zárta, ami 85,2 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A héten azt is megtudtuk, mivel indítják útra a magyar kamionosokat: "Legyen óvatos, legyen éber". Ez természetesen a migránsok miatt van, hiszen ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális bevándorlók száma.

A magyar fuvarozók például arra kérik a sofőrjeiket, tartsák be a helyes vezetési ritmust, ami egyrészt azt jelenti, hogy „Belgiumban ne álljanak meg, különben, mint a napra kitett nyers húsra, úgy támadnak a kocsikra a bevándorlók” – nyilatkozta a hvg.hu-nak egy cégtulajdonos.

Egy magyar kamionos a hvg.hu-nak azt mondta, ő, ha teheti, sem Belgiumban, sem a francia kikötők közelében nem vállal fuvart, rengeteg a rakománylopás, a rongálás. ”Belgiumban a kikötő felé vezető autópályákon tilos este 6-tól reggel 6-ig megállni kamionnal a pihenőhelyeken. Ezzel azt érték el, hogy már Németországban is másznak fel esetenként az autókra. A sofőrök tehetetlenek” – mondta.

