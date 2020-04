Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását vagy legalábbis ennek szándékát jelenti be. Magyarországon is több fegyverrel harcol a kormány, amihez az EU is próbál segítséget adni, ám ennek módja még nem világos. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

Ahogy az élet minden területére, úgy természeten a gazdaságra is igen komoly hatással van a koronavírus-járvány. Igazából csak a mérték a kérdéses. Mivel azonban rengeteg a ma még ismeretlen tényező – mikor indulhat be fokozatosan az élet, addig hány cég megy tönkre stb. – ezért a várakozásokon is jól érezhető a bizonytalanság.

Az IMF például gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, szerintük csak az biztos, hogy a visszapattanás előtt soha nem látott leállást tapasztal a világgazdaság. Nem volt ennyire optimista a válság utáni gazdasági fellendülést illetően az a 3500 üzleti vezető, akit a YPO tanácsadócég kérdezett meg világszerte: a cégvezetők 60 százaléka arra számít, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakuló gazdasági válság lefutása U alakú lesz, vagyis hosszabb időbe fog telni, mire a gazdasági mutatók újra javulni kezdenek, majd visszatérnek a válság előtti szintre.

Ebben a helyzetben kellene az EU-nak egy olyan döntést hoznia, ami nemcsak egy-két ország válságát kezeli, hanem általános megoldást ad a problémára. Ez már csak azért is nehéz, mert a tagországok egy része nem mutat nagy hajlandóságot arra, hogy beszálljon egy olyan támogatási rendszerbe, amelyből elsősorban nem ő profitál.

A csütörtöki EU-csúcson végül úgy döntöttek, hogy ezer milliárd eurós nagyságrendű összeget szánnak a koronavírus-válság utáni újjáépítésre, ez részint közvetlen forrásokból, vagyis vissza nem térítendő támogatásokból, részint beruházásélénkítő támogatásokból (hitelgaranciából, kölcsönökből) állna össze. A terv elkészítésére szűk két hete van az Európai Bizottságnak, azt május 6-án kell ismertetnie.

Nem az EU az egyetlen, amelyik pénzpumpával segíti a gazdaság felpörgetését, az amerikai szenátus például 484 milliárd dolláros intézkedéscsomagot fogadott el, az UEFA pedig 70 millió eurót oszt szét a válogatott játékosok klubjai között.

Természetesen az uniós tagállamok sem csak arra várnak, hogy majd az EU megmenti őket, mindenki igyekszik saját vérmérsékletének megfelelő döntéseket hozni. Mondhatnánk, ahány ország, annyi megoldás. Franciaország például úgy döntött, hogy nem segít az adóparadicsomban bejegyzett cégeknek.

A magyar kormány többek közt különleges gazdasági övezetek kialakításával veszi fel a harcot, az első ilyet Gödön, a Samsung-gyár területén és a környékén hozzák létre. A különleges gazdasági övezet lényege, hogy

bizonyos közterületek, közparkok, közutak tulajdonjoga a megyei önkormányzatot illeti, akárcsak a helyi adóztatás joga,

a megyei önkormányzat új településrendezési, beépítési, örökségvédelmi és környezetvédelmi szabályokat hozhat,

a polgármester és a jegyző feladat- és hatásköre átszáll a megyei közgyűlés elnökére, illetve jegyzőjére,

a megyei önkormányzat az adott területre új hulladékgazdálkodási szolgáltatót választhat.

Göd frissen megválasztott momentumos polgármestere, Balogh Csaba szerint ez gyakorlatilag egy halálos ítéletet a város számára, miközben a kormány azzal indokolja a lépést, hogy megvéd 1500 munkahelyet és létre tud hozni még 2500-at.

Nem mindenki lelkesedik a gondolattól, a helyiek több napon át tartó tüntetésbe kezdtek, ám Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón úgy fogalmazott, hogy a gödi példát törvénybe kell foglalni, ami arra utal, hogy a gyakorlat nem lesz egyszeri. A magyarázat: "ha a gyár az önkormányzatnál maradt volna, nem biztos, hogy a gyár fejlesztése megvalósult volna". Mindeközben a kormány határozatot hozott arról, hogy 42 milliárd forintot költ az állami költségvetés új Samsung akkumulátorgyár megfelelő infrastrukturális környezetének kialakítására.

Nem a Samsung-gyár az egyetlen, aminek elkel a segítség: már most van 320 ezer álláskereső, miközben az MNB-felmérése további hatalmas kirúgási hullámot vizionál. De a héten számos vállalat nehézségeiről is hírt adtunk: a kormánytól kérnek segítséget az orosházi libamáj-feldolgozónál, kirúgások jönnek a Budapest Airportnál, csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, kevesebb emberrel fog működni a Continental és a Bosch, az egyik napról a másikra eltűntek a Lime rollerei Budapest utcáiról. Viszont jó hír, hogy vécépapírból biztosan nem lesz hiány Magyarországon.

A kormány először egy meglehetősen bonyolult és szűkmarkú támogatási rendszerrel próbálta meg felvenni a harcot, ám hamar rájöttek, hogy változtatni kell, így nemcsak egyszerűsítettek a szabályokon, de a kedvezményezettek körét is kibővítették. A változások közül a legfontosabb, hogy a támogatás napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető lesz (eddig csak a 30-50 százalékos kiesés esetén kérhették a cégek, ez bővült tehát 75 százalékra.) Abban nincs viszont változás, hogy a támogatás maximálisan a minimálbér kétszeresét kitevő - tehát nettó 214 130 forintos - fizetés után igényelhető. A vállalkozások ezen felül mindössze 0,1 százalékos kamattal, 9 havi bérre, 2 éves futamidejű, munkahelymegtartó hitelt is kérhetnek.

Ez azt is jelenti, hogy az elbocsátottak továbbra sem kapnak segítséget, csak egy ígéretet a kormánytól, hogy annyi munkahelyet hoznak létre, amennyi megszűnik.

A héten jelent meg az újabb adókönnyítésekről szóló kormányrendelet, amiben nagy újdonság nem volt, a korábban bejelentett lépések kaptak hivatalos formát: többek közt csökken a szochó, a kisvállalati adó kulcsa, csúsztatni lehet a beszámolókat, jár az egészségügyi ellátás fizetés nélküli szabadság idején is, több pénz mehet a Szép-kártyára, nem kell idegenforgalmi adót fizetni idén. Sőt, azt is meghatározták, mennyit kereshetnek a focisták.

Ezekre – ahogy az MNB e héten indult NHP Hajrá programjára - szükség is van, hiszen jelenleg több millió magyar nem tudja megfogadni Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének tanácsát, miszerint költsenek kevesebbet a bevételeiknél.

Ide is jut egy jó hír: Matolcsy György a jövőbe tekintett a héten, és a Növekedés.hu-n megjelent írásában azt fejtegette, hogy Magyarországon a nyugati fejlettség beérését már ázsiai politikai, társadalmi és gazdasági megoldások is segíthetik. „Miért is ne lehetne a legsikeresebb ázsiai kistigris, Szingapúr az új magyar jövőkép?" – veti fel.

Persze a kormány is ott harcol, ahol tud: nehéz időkben például ráfanyalodik a külföldi hitelre, azaz növelték az állam devizaadósságának arányát, hogy ne legyen baj a válságkezelés finanszírozásával.

Mindezek mellett azért van erő arra is, hogy más ügyekben is döntsön a kormány. Például 450 milliót adtak a Budapest Honvéd Sportegyesületnek egy lőtér, egy uszoda és egy sportcsarnok megépítésére, amihez hozzácsaptak még egymilliárdot a Honvéd focicsapatának új Bozsik Stadionjára.

Mészáros Lőrincnek a jelek szerint a koronavírus-válság alatt sem kell annyira aggódnia, erre utal, hogy cége, az Opus Global közvetett tulajdonában álló R-Kord Építőipari Kft. összesen több mint 30 milliárd forint értékben nyert megbízásokat közbeszerzési pályázatokon.

A felcsúti milliárdoshoz kapcsolódó hír, hogy példáját követve, Tiborcz István is kiszáll az Appeninnből, de a héten derült ki az is, hogy a katasztrófavédelem egy eddig eltitkolt határozata szerint Mészáros Lőrinc cége, a Viresol Kft. szennyezte a Mátrai Erőmű víztározóját.

A héten Semjén Zsolt is megnyugodhatott, hiszen 1,67 milliárd forint pluszt ad a kormány a nevével fémjelzett vadászati kiállításra. Volt egy koronavírust érintő döntés is, amely szerint komoly, 8 milliárd forintos informatikai fejlesztés valósulhat meg az egészségügyi ellátórendszerben.

A hét végére is hagytak munkát, egy pénteki kormányhatározat 102 milliárd forintot csoportosított át az idei költségvetésben, amiből 2,2 milliárd jut a Honvédkórháznak, míg ebben a sportfejlesztésekre 4 milliárd forintnál is többet szán a kormány.

A koronavírus már eddig is sok meglepő változást hozott, ám arra talán kevesen gondoltak, ami április 20-21-én történt: az amerikai WTI rövid határidős (májusi, április 21-én lejáró jegyzésű) ára negatív tartományokban járt, ami még sosem fordult elő. Lényegében voltak pillanatok, amikor kereskedők, kitermelők nemhogy pénzt kértek a májusi szállítási idejű olajért, de készek voltak azért fizetni, hogy valaki egyáltalán átvegye.

Ne örüljünk, ez nem jelenti azt, hogy ingyen fogunk tankolni, hiszen ha magát az üzemanyagot a benzinkút ingyen is adná, a benzin literjéért akkor is közel 160, a gázolajért pedig több mint 152 forint adót kellene kicsengetni.

Egy biztos, a mostani helyzetet a nagy kitermelőországok egyike sem fogja könnyedén megúszni, ráadásul megjósolhatatlan, hogy a járvány után hogyan változnak a nemzetközi utazások, mennyire terjed el az otthoni munka, mennyivel rövidülnek a termelési láncok. Azaz, nem tudni, mi lesz az egyenlege a gazdaság újraindulása által keltett, de nem a régi szinten helyreállt olajkeresletnek és a majdani kínálatnak, amit viszont korlátozhatnak a most jelentős mértékben csökkenő beruházások.

A hét képe: Sok ezer autós állt sorba élelmiszerutalványokért az Egyesült Államokban

Az utóbbi időszakban sokat lehetett hallani arról, hogy a koronavírus-járvány miatt legalább a Föld fellélegezhet, ám ezzel nem ért egyet Ürge-Vorsatz Diána, aki szerint a mostani leállás valójában meg sem kottyan a klímaváltozásnak. Hasonlóképp látja António Guterres ENSZ-főtitkár is, aki a koronavírus-járvány hatását azonnalinak és félelmetesnek tartja ugyan, ám szerinte van egy még égetőbb vészhelyzet, mégpedig a bolygót sújtó környezeti válság. Éppen ezért zöld gazdasági programok kialakítására kéri a kormányokat, amivel Ausztria például egyet is ért, hiszen nyugati szomszédunk épp a napokban tett jelentős lépést a klímasemlegesség felé: bezárták az utolsó osztrák szénerőművet is.

A koronavírus-válság utáni újrakezdés zöldítésére Magyarországon is van lehetőség, ehhez nemcsak az autóipart kell megújítani, de fejleszteni kell a zöld iparágakat és klímatudatos adóreformra is szükség lehet.

Tovább zöld hírekért tekintse meg Zhvg-rovatunkat!

A fő kérdés, ami most mindenkit foglalkoztat azonban az, hogy meddig maradnak a korlátozások. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken arról beszélt, hogy május 3-a után fokozatosan és szigorú menetrend mellett újraindíthatjuk az életet.

A gazdasággal kapcsolatban úgy fogalmazott: ha nincs munka, nincs semmi, ha van munka, minden van. Így ő a munkahelyekre koncentrál. Gyors gazdasági kilábalásra készül, majd újra elmondta, amennyi munkahelyet tönkretesz a vírus, annyit létre is hoznak.

A magyarok mindenesetre optimisták, legalábbis erre utál, hogy már van érdeklődés az augusztusi szállások iránt. Tény, egyelőre úgy látszik, azok a szálláshelyek lehetnek előnyben, amelyekben elszigetelten lehet pihenni.

A szomszédos országokban is már elkezdtek lazítani a korlátozásokon, többek közt az Orbán által bezzegországnak tartott Ausztriában is. Szlovénia május elseje után oldhat fel korlátozásokat, míg a horvát kormány már azon gondolkodik, hogy „turistafolyosót” nyitna a nyaralni vágyóknak. Igaz, a horvát egészségügy nem repes az ötlettől.

Sőt, Európa legjobban sújtott országa, Olaszország is bejelentette, hogy milliók állhatnak újra munkába május 4-től. Elsőnek a kisiparosok és az építőipar indulhat újra, a tömegközlekedés szigorú szabályozása mellett.

Spanyolországban ezzel szemben apránként haladnak, vasárnaptól például feloldják a kijárási korlátozást a 14 éven aluli gyerekek esetében. Napi egyórás séta engedélyezett egy felnőtt kísérővel, egy kilométerre otthonról, 9 és 21 óra között, kivéve azok számára, akik karanténban vannak vagy a koronavírus tüneteit mutatják. Az egyéb korlátozásokat egyelőre május 9-éig megtartják.