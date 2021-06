Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

2021. június. 17. 06:30
Számít az adó-visszatérítésre, amit Orbán Viktor ígért? Nagyot csalódhat
Legfeljebb 200 ezerre tehető azoknak a családoknak a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés mintegy másfél millió forintos maximális összegéből részesülhetnek. Az egyéni csalódásokon túl már megint a hosszú távú társadalmi érdek sérül. 2021. június. 16. 20:17
Szinte mindent kihagytak, de így is győzni tudtak a walesiek a törökök ellen
Ramsey és Bale is sokat hibázott, de így is 2-0-ra nyertek Bakuban. 2021. június. 17. 14:36
Most bárki megveheti a CNN történelmi tudósításait
A hírcsatorna nem helyettesíthető tokenekként értékesíti archívumának tartalmát. 2021. június. 16. 18:27
A melegellenes törvényeket a kereszténységgel állította szembe Németh Zoltán lelkész
Az evangélikus lekész szerint mindig azokat kell támogatni, akiket el akarnak lehetetleníteni. 2021. június. 17. 08:01
Külön lift szállította a kábítószert a kecskeméti high-tech droggyárban
A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető volt, a dolgozóknak pedig egy saját lakrészt is kialakítottak. 250 millió forint értékben foglalt le kábítószert a rendőrség. 2021. június. 17. 15:35
A hitelmoratórium fenntartását kéri a Fidesz-frakció a kormánytól
Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését. 2021. június. 18. 07:00
Hitelességi próba elé állította magát a nemzeti bank – vajon átmegy-e a vizsgán?
Kiszabadultak a karanténból az árak is, világszerte erősödik az inflációs nyomás. A nagy jegybankok időlegesnek gondolják a drágulást, és egyelőre nem reagálnak rá. A Magyar Nemzeti Bank azonban kamatemeléssel hitegeti a piacot. 2021. június. 16. 18:03
Bemutatta a Honor az új mobiljait, visszakerül rájuk a Google
A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai. A vállalat Kínán kívül is árulni fogja a Honor 50-et és a Honor 50 Prót. A nagy jegybankok időlegesnek...","id":"202124__kamatemelesi_igeretek__felporgo_inflacio__erosebb_forint__hitelessegi_proba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09f8455c-676a-4db1-ac41-86bd59bff4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22986a0d-b4e6-49e8-8d87-84e27a9fb4f0","keywords":null,"link":"/360/202124__kamatemelesi_igeretek__felporgo_inflacio__erosebb_forint__hitelessegi_proba","timestamp":"2021. június. 18. 07:00","title":"Hitelességi próba elé állította magát a nemzeti bank – vajon átmegy-e a vizsgán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e0eed6-0f15-44bf-98fa-52b42ff724be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai. A vállalat Kínán kívül is árulni fogja a Honor 50-et és a Honor 50 Prót.","shortLead":"A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai...","id":"20210616_huawei_honor_google_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e0eed6-0f15-44bf-98fa-52b42ff724be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e6eea5-e82c-4813-9a80-b627528f4502","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_huawei_honor_google_alkalmazasok","timestamp":"2021. június. 16. 18:03","title":"Bemutatta a Honor az új mobiljait, visszakerül rájuk a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]