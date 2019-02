Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edbdfea7-bdcb-442a-90d6-d5adf9d0a05b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Buda Anna Flóra Entropia című alkotása Teddy-díjat kapott.","shortLead":"Buda Anna Flóra Entropia című alkotása Teddy-díjat kapott.","id":"20190216_Magyar_animacios_filmet_dijaztak_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edbdfea7-bdcb-442a-90d6-d5adf9d0a05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86704c22-a3e6-4f1d-9480-a7abaa6a5cdc","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Magyar_animacios_filmet_dijaztak_Berlinben","timestamp":"2019. február. 16. 08:09","title":"Magyar animációs filmet díjaztak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcee80f-260b-4c69-89ad-f34a25053d56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tanulmány arra jutott, hogy azok a nők, akik sok diétás üdítőitalt isznak, azoknál magasabb a kockázata az agyvérzésnek és a szívrohamnak. ","shortLead":"Egy tanulmány arra jutott, hogy azok a nők, akik sok diétás üdítőitalt isznak, azoknál magasabb a kockázata...","id":"20190215_Rossz_hatasa_lehet_a_tul_sok_dietas_udito_fogyasztasanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fcee80f-260b-4c69-89ad-f34a25053d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41347927-4a0e-4f4e-b91a-3844f22c419b","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Rossz_hatasa_lehet_a_tul_sok_dietas_udito_fogyasztasanak","timestamp":"2019. február. 15. 20:26","title":"Rossz hatása lehet a túl sok diétás üdítő fogyasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték a vádlottakat. Pont a sértettek kiszolgáltatottsága miatt inog a bizonyítás. Április végén dőlhet el, hogy lezárják végre az ügyet, vagy az egész kezdődik elölről. ","shortLead":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték...","id":"20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f7f41f-91e2-429e-a16c-51c520c8d1b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","timestamp":"2019. február. 15. 11:00","title":"Kommandósok fogták el őket, most mégis elsétálhattak a rabszolgatartással vádolt gádorosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában.","shortLead":"Szlovéniában.","id":"20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd30503-7a09-40c5-8024-738651a8dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","timestamp":"2019. február. 15. 09:27","title":"Lemondott egy képviselő, miután ellopott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De az énekesnő lazán és viccesen kezelte a helyzetet.","shortLead":"De az énekesnő lazán és viccesen kezelte a helyzetet.","id":"20190216_Dobbenetes_hibaval_keszult_el_Lady_Gaga_uj_tetovalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59977922-a8be-4523-80e4-bf134eeb0c95","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Dobbenetes_hibaval_keszult_el_Lady_Gaga_uj_tetovalasa","timestamp":"2019. február. 16. 07:30","title":"Döbbenetes hibával készült el Lady Gaga új tetoválása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az Egyesült Államok nekiment a Huaweinek, Európában semmi sem utal arra, hogy a két szuperhatalom konfliktusából átszivárgott volna valami.","shortLead":"Miközben az Egyesült Államok nekiment a Huaweinek, Európában semmi sem utal arra, hogy a két szuperhatalom...","id":"20190215_europa_okostelefon_huawei_apple_samsung_oppo_xiaomi_hmd_global_piaci_reszesedes_2018q4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dbb334-cf0e-4262-8089-e14f764ee4de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_europa_okostelefon_huawei_apple_samsung_oppo_xiaomi_hmd_global_piaci_reszesedes_2018q4","timestamp":"2019. február. 15. 11:33","title":"Letarolják a kínai mobilok Európát, a Huawei már az Apple-t fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nálunk a legegészségesebbek a gyerekek, viszont ha fáj a foguk, szinte kivétel nélkül orvoshoz kerülnek. ","shortLead":"Nem nálunk a legegészségesebbek a gyerekek, viszont ha fáj a foguk, szinte kivétel nélkül orvoshoz kerülnek. ","id":"20190215_Vegre_valami_amiben_mi_vagyunk_a_legjobbak_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a19274-d29e-4724-9b98-2b943c524cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Vegre_valami_amiben_mi_vagyunk_a_legjobbak_az_EUban","timestamp":"2019. február. 15. 16:05","title":"Végre valami, amiben mi vagyunk a legjobbak az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél is erősebbnek ígérkezik. Most megnéztük, melyek jelenleg a legjobb kamerás mobilok a piacon.","shortLead":"A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél...","id":"20190216_legjobb_kameras_mobil_legjobb_kameras_okostelefon_dxomark_dxolabs_top10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4dde3b-580c-42c3-9db9-9dac8a85ef87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_legjobb_kameras_mobil_legjobb_kameras_okostelefon_dxomark_dxolabs_top10","timestamp":"2019. február. 16. 11:03","title":"TOP 10: Ezek most a legjobb kamerás okostelefonok a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]