Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4dfe296-bbe0-40fb-bb8e-96d6dbeb35ad","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Hogyan hazudjuk keresztül magunkat a győzelemig?","shortLead":"Hogyan hazudjuk keresztül magunkat a győzelemig?","id":"20190309_Agyzsibbaszto_Viktor_lovag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4dfe296-bbe0-40fb-bb8e-96d6dbeb35ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad4f6ba-c87e-4f53-8acc-e56d4d512e59","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Agyzsibbaszto_Viktor_lovag","timestamp":"2019. március. 09. 11:57","title":"Agyzsibbasztó Viktor lovag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mond ünnepi beszédet március 15-én - mondta Hollik István kormányszóvivő szombaton.","shortLead":"Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mond ünnepi beszédet március 15-én - mondta...","id":"20190309_Orban_mellett_a_lengyel_kormanyfo_is_beszedet_mond_marcius_15en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20346955-860a-4637-a8fb-c9a753a63959","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Orban_mellett_a_lengyel_kormanyfo_is_beszedet_mond_marcius_15en","timestamp":"2019. március. 09. 17:09","title":"Orbán mellett a lengyel kormányfő is beszédet mond március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google két olyan biztonsági rést is felfedezett a Chrome böngészővel kapcsolatban, amit a nagy nyilvánosság még nem, a hackerek viszont már ismernek.","shortLead":"A Google két olyan biztonsági rést is felfedezett a Chrome böngészővel kapcsolatban, amit a nagy nyilvánosság még nem...","id":"20190308_google_chrome_bongeszo_hiba_bug_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf226fa-ed0e-4445-b951-72e22bab7ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_google_chrome_bongeszo_hiba_bug_sebezhetoseg","timestamp":"2019. március. 08. 16:33","title":"Chrome böngészőt használ? Azonnal frissítsen a legújabb verzióra, súlyos hibát találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csupán vállalatcsoporton belüli átrendeződésnek minősül, hogy a Fidesz-közeli alapítványban található médiacégek a Mediaworks központi irányítása alá kerülnek, ezért a GVH nem vizsgálja az ügyet.","shortLead":"Csupán vállalatcsoporton belüli átrendeződésnek minősül, hogy a Fidesz-közeli alapítványban található médiacégek...","id":"20190308_A_versenyhivatal_elarulta_vizsgaljae_a_Fideszmedia_kozpontositasanak_vegso_lepeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da075dd5-c137-48be-8b8e-404a643fa0d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_A_versenyhivatal_elarulta_vizsgaljae_a_Fideszmedia_kozpontositasanak_vegso_lepeset","timestamp":"2019. március. 08. 16:48","title":"A versenyhivatal elárulta, vizsgálja-e a Fidesz-média központosításának végső lépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567385-8dff-4c36-b3d2-fe8b19cade12","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Nehéz ügy ez a nőnapi köszöntés.","shortLead":"Nehéz ügy ez a nőnapi köszöntés.","id":"20190308_Gratulalunk_Blikk_Igy_kell_beleronditani_a_nonapba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81567385-8dff-4c36-b3d2-fe8b19cade12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594c811a-7d9a-4b94-8b86-6c200a1783aa","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Gratulalunk_Blikk_Igy_kell_beleronditani_a_nonapba","timestamp":"2019. március. 08. 09:28","title":"Gratulálunk, Blikk! Így kell belerondítani a nőnapba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nébih egy kiadvánnyal segíti az állatok és az emberek egymásra találását.","shortLead":"A Nébih egy kiadvánnyal segíti az állatok és az emberek egymásra találását.","id":"20190309_Ha_kutyat_fogadna_orokbe_itt_egy_kis_segitseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7e9fd-56d8-4bb9-9e84-5c29f092909b","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Ha_kutyat_fogadna_orokbe_itt_egy_kis_segitseg","timestamp":"2019. március. 09. 14:45","title":"Ha kutyát fogadna örökbe, itt egy kis segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széllökésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Széllökésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190309_Eros_szellel_jon_egy_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a0c841-ae12-4e03-8942-3b593f434c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Eros_szellel_jon_egy_hidegfront","timestamp":"2019. március. 09. 15:52","title":"Erős széllel jön egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb97cf00-1205-4870-8fb6-571caf8c2d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190309_Olly_a_terrier_teljesen_alkalmatlan_a_versenyzesre_megis_mindenki_imadja_ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb97cf00-1205-4870-8fb6-571caf8c2d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1fef92-66f5-412f-8b35-088103c38cf8","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Olly_a_terrier_teljesen_alkalmatlan_a_versenyzesre_megis_mindenki_imadja_ot","timestamp":"2019. március. 09. 13:54","title":"Olly, a terrier teljesen alkalmatlan a versenyzésre, mégis mindenki imádja őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]