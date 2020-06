Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c181c34-efe7-407c-a9b1-1fe411fec25b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Maradona által edzett Gimnasiában rúghatja ismért a bőrt a brazil világsztár.","shortLead":"A Maradona által edzett Gimnasiában rúghatja ismért a bőrt a brazil világsztár.","id":"20200627_Visszaterhet_Ronaldinho_meghozza_nem_is_akarkinek_a_csapataban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c181c34-efe7-407c-a9b1-1fe411fec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2434b128-61f5-4c35-8bd0-59aa9e1a0ce1","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Visszaterhet_Ronaldinho_meghozza_nem_is_akarkinek_a_csapataban","timestamp":"2020. június. 27. 17:02","title":"Visszatérhet Ronaldinho, méghozzá nem is akárkinek a csapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabb64dc-2d28-435b-8aba-6d943670dbde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár idehaza még kevés az okos háztartási gép, érdemes figyelni a brit fogyasztóvédők tanácsára: nem biztos, hogy a drága gépek okosak is maradnak. ","shortLead":"Bár idehaza még kevés az okos háztartási gép, érdemes figyelni a brit fogyasztóvédők tanácsára: nem biztos...","id":"202026_okos_haztartasi_gepek_mos_hut_felejt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cabb64dc-2d28-435b-8aba-6d943670dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854437a-fe90-400d-b4c8-ff92056dfafa","keywords":null,"link":"/360/202026_okos_haztartasi_gepek_mos_hut_felejt","timestamp":"2020. június. 26. 16:00","title":"Jó tisztában lenni vele, hogy idővel butulhatnak az okos háztartási gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már egyeztet a fővárossal az MTÜ, ami ezen kívül az Airbnb-t is szabályozná.","shortLead":"Már egyeztet a fővárossal az MTÜ, ami ezen kívül az Airbnb-t is szabályozná.","id":"20200626_mtu_balna_szallodahajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db27ede-71dc-42d3-b115-18611e0d6f84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_mtu_balna_szallodahajok","timestamp":"2020. június. 26. 10:50","title":"Szállodahajók kikötőjévé alakítanák a budapesti Bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","shortLead":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","id":"20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5c742-c8a2-4be5-a2ca-601fff9a831d","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","timestamp":"2020. június. 26. 14:15","title":"Sikkaszthatott a pátyi boncsegéd, aki emberi maradványokat hordott haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg péntek este nagy változásokat jelentett be: megjelölik a problémás posztokat, de ha hírértékük van, nem törlik őket. ","shortLead":"Mark Zuckerberg péntek este nagy változásokat jelentett be: megjelölik a problémás posztokat, de ha hírértékük van, nem...","id":"20200627_Facebook_Coca_Cola_Unilever_hirdetes_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3614ab1e-6324-4e3b-b41f-b30b4870f5df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_Facebook_Coca_Cola_Unilever_hirdetes_bojkott","timestamp":"2020. június. 27. 09:15","title":"Komoly bajban Zuckerberg: a Coca-Cola és az Unilever is bojkottálja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szeptember 3-án játssza első tétmeccsét.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szeptember 3-án játssza első tétmeccsét.","id":"20200626_tetmeccs_magyar_labdarugovalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb54c9a9-bb2a-4797-996a-4eae36c30166","keywords":null,"link":"/sport/20200626_tetmeccs_magyar_labdarugovalogatott","timestamp":"2020. június. 26. 20:05","title":"Elkészült a Nemzetek Ligája új programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kúria szerint a bíróságnak újra le kell folytatnia azt az eljárását, amelyben új eljárásra kötelezte a Közbeszerzési Döntőbizottságot. A bizottság szerint annak idején minden rendben volt a patkányirtási közbeszerzéssel. Közben a főváros új vezetése új patkányirtási szisztémát szeretne.","shortLead":"A Kúria szerint a bíróságnak újra le kell folytatnia azt az eljárását, amelyben új eljárásra kötelezte a Közbeszerzési...","id":"20200626_patkany_irtas_rnbh_konzorcium_babolna_bio_kuria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f91d616-7d88-4022-bad6-32605c6e24fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_patkany_irtas_rnbh_konzorcium_babolna_bio_kuria","timestamp":"2020. június. 26. 11:56","title":"Visszadobta a Kúria a bíróságra a patkányirtási tender ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","shortLead":"Súlyos esetekben agykárosodáshoz vezethet a koronavírus-fertőzés brit kutatók szerint.","id":"20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e224d1d-e380-4c0c-ae98-51c6be6c3983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_agykarosodas_szelutes_sztrok_stroke_agyvelogyulladas_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. június. 26. 16:36","title":"Komoly gondokat okozhat az agyban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]