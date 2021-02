Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9defbd6-73de-455f-827a-0887bca75328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 13. 19:40","title":"Íme a milliárdot érő lottószámok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e445741-c9b0-49f2-9948-918aeb81e72a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt a szerelmesek napját sem ünnepelhetjük úgy, ahogy korábban, de a pároknak így sem kell lemondaniuk az együtt töltött órákról: a Google szolgáltatásaival online is kikapcsolódhatunk.","shortLead":"A járvány miatt a szerelmesek napját sem ünnepelhetjük úgy, ahogy korábban, de a pároknak így sem kell lemondaniuk...","id":"20210212_google_kereso_valentin_nap_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e445741-c9b0-49f2-9948-918aeb81e72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611a3b84-2b8f-44d0-b372-2b21f24c3e9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_google_kereso_valentin_nap_tippek","timestamp":"2021. február. 12. 18:03","title":"A Google-nek van néhány tippje, hogyan tegye kellemesebbé a Valentin-napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71756caf-32f5-46e5-a398-189bfb4f0c5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életciklusának felénél alaposan felfrissítették a francia gyártó kompakt crossoverét.","shortLead":"Életciklusának felénél alaposan felfrissítették a francia gyártó kompakt crossoverét.","id":"20210212_semmi_mashoz_nem_hasonlithato_arcot_kapott_a_megujult_citroen_c3_aircross","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71756caf-32f5-46e5-a398-189bfb4f0c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86d5b04-493f-4a12-96ed-a66ecaa48230","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_semmi_mashoz_nem_hasonlithato_arcot_kapott_a_megujult_citroen_c3_aircross","timestamp":"2021. február. 12. 09:21","title":"Semmi máshoz nem hasonlítható arcot kapott a megújult Citroën C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha nem csináljuk meg a házi feladatot, akkor csak az ellenzéki helyeket osztogatjuk – állítja Hadházy Ákos. Szerinte kihagyott lehetőségeket az ellenzék a szavazók dinamizálására, a kormány ugyanis tart attól, ha egyszerre sok ember mondja el a véleményét. Ráadásul a hatalom eddig csak propagandával és titkolózással kezelte a járványt – mondja a független képviselő.\r

