[{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormányrendelet még csütörtök este hatályba is lépett.","shortLead":"A kormányrendelet még csütörtök este hatályba is lépett.","id":"20210430_magyar_kozlony_vedettsegi_igazolvany_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73a20cc-6ca9-4b7c-b8f8-3c5e9416750d","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_magyar_kozlony_vedettsegi_igazolvany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 08:05","title":"Kijött a közlönyben: karanténkötelezettség nélkül térhetnek haza a védettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93551340-1a57-4288-a60f-78cbe3799096","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordhosszú utat, több mint 92 ezer kilométert tett meg, majd hazatért Angliába egy jeladóval ellátott kakukk – közölték állatvédők.","shortLead":"Rekordhosszú utat, több mint 92 ezer kilométert tett meg, majd hazatért Angliába egy jeladóval ellátott kakukk –...","id":"20210430_pj_kakukk_rekordhosszu_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93551340-1a57-4288-a60f-78cbe3799096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b154d-2e0b-4fa5-b147-1308647e055b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_pj_kakukk_rekordhosszu_ut","timestamp":"2021. április. 30. 11:03","title":"Ismerje meg PJ-t, a kakukkot, aki már 92 600 kilométert repült le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436d2e6c-212b-4f6c-8b69-26193d252e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a rövidített tengelytávú kupéból garantáltan kevés jön szembe az utakon.","shortLead":"Ebből a rövidített tengelytávú kupéból garantáltan kevés jön szembe az utakon.","id":"20210502_igen_ritka_bentley_youngtimer_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436d2e6c-212b-4f6c-8b69-26193d252e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4e2ecf-a72f-45cb-9a39-3534d4920314","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_igen_ritka_bentley_youngtimer_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2021. május. 02. 06:41","title":"Igen ritka Bentley youngtimer keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa2c0a3-121b-4f07-9e85-b1e1131f635b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Focimeccs maszk nélkül igen, koncert egyáltalán nem, étterem szabadon, boltok maszkban – összeszedtük, hogy milyen jogosultságok illetik meg a védetteket és a nem védetteket akkor, ha eléri a négymilliót Magyarországon a koronavírus ellen beoltottak száma.","shortLead":"Focimeccs maszk nélkül igen, koncert egyáltalán nem, étterem szabadon, boltok maszkban – összeszedtük, hogy milyen...","id":"20210430_Igy_valik_szabadabba_az_elet_ha_minden_jol_megy_mar_szombattol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa2c0a3-121b-4f07-9e85-b1e1131f635b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397acd32-5abd-4227-829e-87ce7328fafb","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Igy_valik_szabadabba_az_elet_ha_minden_jol_megy_mar_szombattol","timestamp":"2021. április. 30. 11:43","title":"Így válik még szabadabbá az élet szombattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3b405-fc85-4571-b7fc-3cbc604f72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházaknál többórás sorok alakultak ki, nem mindenkinek jutott Pfizer. ","shortLead":"A kórházaknál többórás sorok alakultak ki, nem mindenkinek jutott Pfizer. ","id":"20210430_Tobb_korhazban_elfogyott_a_Pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb3b405-fc85-4571-b7fc-3cbc604f72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f737d1-1c34-4c53-8270-9da36ccc9acf","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Tobb_korhazban_elfogyott_a_Pfizer","timestamp":"2021. április. 30. 14:20","title":"Több kórházban elfogyott a Pfizer, van, ahol rendőrrel zárták le a sort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a335e288-df37-4180-924d-2a2f3ee2c0b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A klasszikusoktól a pop-artig összesen 150 műtárgy tekinthető meg a Kieselbach Galéria tavaszi aukció előtti, eladással egybekötött kiállításán.","shortLead":"A klasszikusoktól a pop-artig összesen 150 műtárgy tekinthető meg a Kieselbach Galéria tavaszi aukció előtti, eladással...","id":"202117_kiallitas__aukcio_elott_szinek_realizmusok_meglepetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a335e288-df37-4180-924d-2a2f3ee2c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8164bfc-bfb5-461c-9ec1-9f9b871dbda7","keywords":null,"link":"/360/202117_kiallitas__aukcio_elott_szinek_realizmusok_meglepetesek","timestamp":"2021. április. 30. 10:30","title":"Ezen a tárlaton egymás mellé kerül egy Trianon-album és Bíró Ica szobra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lisziewicz Julianna nagyon csodálkozna, ha a vírus nem okozna nálunk is egy negyedik hullámot. ","shortLead":"Lisziewicz Julianna nagyon csodálkozna, ha a vírus nem okozna nálunk is egy negyedik hullámot. ","id":"20210501_immunologus_oltas_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4c6cd8-425e-4d16-81f9-358a9568f0fc","keywords":null,"link":"/elet/20210501_immunologus_oltas_etterem","timestamp":"2021. május. 01. 15:11","title":"Egy immunológus szerint két oltás után se menjünk étterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbaf5-14a3-4ff0-8659-2263ea2f6470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dél-Afrikában két autó megtámadott egy páncélozott autót, és ha nem golyóállók az üvegek, akkor a bent ülőknek semmi esélyük sem lett volna az életben maradásra. ","shortLead":"Dél-Afrikában két autó megtámadott egy páncélozott autót, és ha nem golyóállók az üvegek, akkor a bent ülőknek semmi...","id":"20210501_Ilyen_belulrol_amikor_tamadas_er_egy_pancelozott_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbaf5-14a3-4ff0-8659-2263ea2f6470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a875cbc-af7f-4cf7-8b84-6bf44f875e71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ilyen_belulrol_amikor_tamadas_er_egy_pancelozott_autot","timestamp":"2021. május. 01. 11:38","title":"Elképesztő, milyen hidegvérrel reagál a tűz alá vett páncélozott autó sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]