[{"available":true,"c_guid":"2479399c-e5f5-4165-8472-848b77f4e9fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Orbán Viktornak jó hétvégéje van.","shortLead":"Orbán Viktornak jó hétvégéje van.","id":"20181020_Bombameglepetes_a_Felcsut_megverte_a_Ferencvarost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2479399c-e5f5-4165-8472-848b77f4e9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e744598-1147-4a71-b8ae-f70585b22527","keywords":null,"link":"/sport/20181020_Bombameglepetes_a_Felcsut_megverte_a_Ferencvarost","timestamp":"2018. október. 20. 21:32","title":"Bombameglepetés: a Felcsút megverte a Ferencvárost a bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c24d47-966c-4af1-87e9-3746849f38ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Schwarzenegger_a_magyar_birkozoknak_szurkol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c24d47-966c-4af1-87e9-3746849f38ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1a202e-e9ea-49f4-8ae3-00c6c36c70c7","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Schwarzenegger_a_magyar_birkozoknak_szurkol","timestamp":"2018. október. 19. 09:42","title":"Schwarzenegger a magyar birkózóknak szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa az illiberális demokrácia kapcsán üzent a magyaroknak is: le kellene kicsit nyugodni.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa az illiberális demokrácia kapcsán üzent a magyaroknak is: le...","id":"20181019_Fukuyama_A_szocializmusnak_vissza_kellene_jonnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08796d2-adb8-4f24-b438-919ca3f6bccd","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Fukuyama_A_szocializmusnak_vissza_kellene_jonnie","timestamp":"2018. október. 19. 08:45","title":"Fukuyama: A szocializmusnak vissza kellene jönnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támogatott, tűrt, tiltott – az államszocializmus ismert kategóriája ezek régről. Hajléktalanság, lakástakarék, dohányzás – ezek pedig a hét tiltásai. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Támogatott, tűrt, tiltott – az államszocializmus ismert kategóriája ezek régről. Hajléktalanság, lakástakarék...","id":"20181020_Fulke_Ez_a_tiltas_kormanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae32cd23-dcb4-42d8-831f-4bb8cbda73cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Fulke_Ez_a_tiltas_kormanya","timestamp":"2018. október. 20. 15:15","title":"Fülke: Az Orbán-kormány mindent betilt, csak épp Lázár Jánost nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc9789c-f020-4580-ad4a-50403f58f42c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar fejlesztésnek köszönhetően hódítják meg Budapestet és a világ több nagyvárosát az okostelefonjainkkal kommunikáló citylight plakátok. A fejlesztők szerint a megoldással a reklámzaj növelése nélkül juthatnak értékes információkhoz és kedvezményekhez az okosplakátok mellett elhaladó felhasználók.","shortLead":"Magyar fejlesztésnek köszönhetően hódítják meg Budapestet és a világ több nagyvárosát az okostelefonjainkkal...","id":"20181020_jcdecaux_citylight_hirdetes_okostelefon_bluetooth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9789c-f020-4580-ad4a-50403f58f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7473be1-1706-4564-a93b-7ef76b7eaa88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_jcdecaux_citylight_hirdetes_okostelefon_bluetooth","timestamp":"2018. október. 20. 18:03","title":"Ne lepődjön meg, ha Budapesten elmegy egy utcai hirdetés mellett, és bejelez a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"","category":"itthon","description":"A balliberális kulturális diktatúra újabb üvöltő bizonyítéka: sajtószabadság díjat kapott Szakács Árpád.","shortLead":"A balliberális kulturális diktatúra újabb üvöltő bizonyítéka: sajtószabadság díjat kapott Szakács Árpád.","id":"20181020_Sajtoszabadsag_dijat_kapott_a_kulturharcos_Szakacs_56os_elismerest_Gajdics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b7b144-9004-4061-af73-d31376b47032","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Sajtoszabadsag_dijat_kapott_a_kulturharcos_Szakacs_56os_elismerest_Gajdics","timestamp":"2018. október. 20. 08:23","title":"Sajtószabadság díjat kapott a kultúrharcos Szakács, 56-os elismerést Gajdics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","shortLead":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","id":"20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b44453c-808f-4d6e-9141-cc4ad4180795","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"Budapesten lép fel Neneh Cherry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tudunk a OnePlus hamarosan érkező csúcstelefonjáról, legutóbb például az derült ki, hogy lesz egy „rivális-riogató” jellemzője.","shortLead":"Egyre többet tudunk a OnePlus hamarosan érkező csúcstelefonjáról, legutóbb például az derült ki, hogy lesz...","id":"20181020_oneplus_6t_ara_android_9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c25f0d-708a-4af5-8168-0ea06038e3dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_oneplus_6t_ara_android_9","timestamp":"2018. október. 20. 11:03","title":"A legújabb Android rendszer fut rajta, feleáron adják, mint a többi csúcstelefont – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]