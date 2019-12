Lehet, hogy a hírekbe a brit választás került be első helyen, de az európai politika legfontosabb mondata mégis az volt a héten, hogy: a résztvevők „támogatják azt a célt, hogy az EU-t karbonsemlegessé tegyék 2050-re, a párizsi klímamegállapodás szerint.” Ursula von der Leyen grandiózus klímavédelmi tervet jelentett be, csak az a kérdés, miből lesz pénz erre. Az EU 27 bentmaradó tagállamából 26 teljes mértékben támogatta a célt, egyedül Lengyelország jelezte, hogy ők 2070-re vállalnák a karbonsemlegességet. A magyar és a cseh miniszterelnöknek is voltak fenntartásai, de végül velük is sikerült kompromisszumra jutni. Még a tervek bemutatása előtt készítettünk interjút az Európai Beruházási Bank alelnökével, aki azt üzente Orbánnak: „ha pénz kell a klímavédelemre, itt vagyunk”.

Nem volt ennyire sikeres hete Kovács Zoltánnak: a nemzetközi kommunikációs államtitkárt távozásra szólították fel az EU-tagállamok uniós minisztereinek tanácsülésén, miután a jogállamiság helyzetével kapcsolatos eljárás keretében folyó zártkörű meghallgatást a Twitteren közvetítette. Látszólag, hiszen valójában hol országokat, hol minisztereket, hol az Európai Bizottságot gyalázta. Szerinte az EU Tanácsa egy „Soros-zenekar” – a kommunikációs ámokfutás után most a kormány magyarázkodhat.

Mégsem veszi meg a 4iG Nyrt. a T-Systemst a Magyar Telekomtól – jelentette be a 4iG. A szűkszavú közleményből nem derül ki, miért esett kútba az év üzlete, mindössze annyi, hogy a felvásárlásról szóló előzetes megállapodás felmondását a 4iG kezdeményezte.

A 4iG belső levelezésében arról írtak magyarázatként: a tárgyalások elakadtak a T-Systems átvilágítását követően. Akármi is történt, a 4iG részvényeit padlóra küldte a hír. Pedig amúgy a héten négy nagyobb közbeszerzésen is nyertek, és akkor is a nyertesek között voltak (az extulajdonos Mészáros Lőrinccel, Csányi Sándorral, vagy épp Pintér Sándor volt cégével együtt), amikor az állam szétosztott 55 milliárd forintot innovációra.

Óriási győzelmet arattak a konzervatívok a brit választáson. Ezzel vége a több, mint két éve tartó kisebbségi kormányzás korszakának. Európa szempontjából pedig ennek az lesz az eredménye, hogy nagyon nagy meglepetés kellene ahhoz, hogy ne lépjen ki az Egyesült Királyság rendezett módon az unióból.

De a neheze még csak most jön. Ha minden a tervek szerint alakul, 2021. január 31-én úgy szűnik meg a britek EU-tagsága, hogy 2020 februárja és decembere között egy átmeneti időszak lesz, amíg a kapcsolat jövőbeni feltételeit kellene meghatározniuk a feleknek a kereskedelemtől a védelempolitikán és az oktatáson át a halászatig. Az, hogy nem lesz könnyű mindezt 11 hónap alatt összehozni, még finom megfogalmazás. Vesztenivalója viszont a brit kormánynak van, nem az EU-nak: addig is, amíg tartanak a tárgyalások, a britek nem vehetnek részt az uniós döntéshozatalban, ám az ott elfogadott szabályokat kötelesek továbbra is tiszteletben tartani.

A hét képe: Greta Thunberg a Time szerint az Év embere.

Illegális, engedély nélküli apartmanhotel működik a Nagymező utcában – derült ki. A szállodát működtető Ublot Kft. egyik tulajdonosa Becsó Zsolt, a Fidesz Nógrád megyei országgyűlési képviselője. Becsó azt állítja, hogy tulajdonrészét már tavaly szeptemberben eladta, ám a cégbírósági adatokban nem látszik a változás. Becsó volt az, aki korábban Hollókőn 34 millió forintos uniós támogatásból építtetett „vendégházat”, ahol ő maga volt az egyetlen vendég.

A Magyar Turisztikai Ügynökségről eközben kiderült, hogy 52 milliárdnyi cellainformációt vásárolt a közelmúltban, hogy a Magyarország területén működő mobiltelefonok használóinak mozgását elemezze. Azt nem árulták el, hogy kitől, de miután kérdésünkre a Telenor és a Vodafone tagadta, hogy tőlük vették volna, nem nehéz kitalálni, melyik cég volt az eladó. Az ügynökség lelkesedik az eredményekért, hiszen így pontosabban be tudja lőni, kiknek milyen turisztikai szolgáltatásokat és hol, miként érdemes nyújtani. Az MTÜ-nél nem ez az első big data projekt, miközben az ügynökség magára nézve korántsem érzi kötelezőnek az információszabadságról szóló törvényt.

Átnéztük a kispesti önkormányzat a 2017. január 1-jétől napjainkig kötött valamennyi önkormányzati megbízásának szerződéseit. Egy önkormányzati képviselő volt férjének cégei több beruházás kivitelezőjeként bukkannak fel a XIX. kerületben 2017. január 1-je óta. Érdekesség az is, hogy a polgármesteri hivatal kazánházának felújítására 2017-ben négy hónapon belül háromszor is szerződtek, három céggel.

A Fővárosi Önkormányzat is bőszen nézi át az anyagokat. Most például kiderült, hogy a Főkert a saját leányvállalatára bízta a feladatainak jó részét, amely azután alvállalkozókkal és ezeknek az alvállalkozóival, gyakran a Főkert embereivel végezteti el a munkát.

Az idei volt a legemlékezetesebb céges bulija egy marylandi ingatlanos cég dolgozóinak. A St. John Properties vezetése úgy döntött, hogy megosztja a 14 év alatt elért profitját az alkalmazottakkal, vagyis szétdobott közöttük 10 millió dollárt.

Sok cégnél már annak örülnének, ha lenne bármilyen év végi jutalom – derült ki olvasóink reakcióiból. Van, aki egy fénymásolt képeslapot kapott, más pedig négy kupont, amellyel kedvezményesen lehetett a Sparban vásárolni. A nemzetközi példák között vannak még furcsábbak, mint mondjuk a főnök arcképe és egy wc-papír, vagy a cégvezető feleségének ruhaboltjában levásárolható kupon, de az abszolút győztes a cég, ahol a karácsonyi parti után egy borítékot kapott mindenki, benne az ebéd számlájával.

Részben lezárta régóta húzódó kereskedelmi vitáját az Egyesült Államok és Kína. Kína vállalta, hogy az eddiginél több amerikai terméket és szolgáltatást vásárol, az USA pedig csökkenti a kínai árukra kivetett vámokat, illetve nem vezeti be december 15-én az újabb, évi 160 milliárd dollár értékű kínai termékeket sújtó 15 százalékos pótvámot. Emellett azonnal megkezdik a tárgyalásokat az átfogó megállapodásról, nem várják meg a jövő novemberi amerikai elnökválasztást.

A tárgyalások eredményét mindkét fél a saját sikereként tudja eladni. De nem csak ők örülnek, a hírre, sőt, már annak a megszellőztetésére is valósággal kilőttek az amerikai és európai részvénypiacok.

