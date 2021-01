Eddig az EU második legkorruptabb állama volt Magyarország, a Transparency International most kiadott, 2020-as korrupcióérzékelési indexe alapján azonban már Bulgáriával és Romániával hármas holtversenyben az unió legkorruptabb helye lettünk.

A jelentés arra jutott: a kormány arra használja fel a járványt, hogy tovább erősítse a hatalmát és hogy még több közpénzt alakítson magánpénzzé. A jelentést bemutató rendezvényen pedig az is elhangzott, az EU tagállamai között soha nem volt még ekkora, 83 százalékos a kapcsolat a korrupciómentesség és a nemzeti jövedelem között.

Mit léphet erre a kormány? Bejelentik, hogy ha már ebből is van Európa-bajnokság, gyorsan építenek egy stadiont. Elnézést kérnek, és megígérik, hogy jövőre már nem holtversenyben leszünk elsők. Megpróbálják felvásárolni a Transparency Internationalt. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

5,55 ezer milliárd forint hiánnyal zárt tavaly az államháztartás önkormányzatok nélküli része, vagyis az éves cél 1420 százaléka lett a hiány. A költségvetés adóbevételi oldala annyira durván nem is borult fel, a tb-alapokat azonban megütötte a járvány.

A kiadási oldalon azonban a költségvetés fejezeteinek nagyjából fele teljesen elszállt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium kiadásai az eredeti terv 383 százalékát érték el, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 228 százalékon zárt, összességében az eredeti előirányzat 160 százaléka lett a kiadások végösszege. A teljes évi 5,6 ezer milliárd forintos hiányból 2,3 ezer milliárd forintot decemberben könyvelték.

Hogy fog kinézni ez után a választási költségvetés? Elbüszkélkednek, hogy mennyit csökkent a hiány 2020-hoz képest. Nem fogjuk megtudni, nem hozzák nyilvánosságra. A járványra hivatkozva elhalasztják a választást. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Kihagyja a kormány az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet a koronavírus-vakcinák engedélyeztetéséből, bármely olyan oltás, amellyel már több mint egymillió embert oltottak be, és veszélyhelyzeti felhasználási engedélyt kapott, nálunk is megkaphatja az engedélyt – hirdették ki csütörtökön. A feltételek teljesülését Szijjártó Péter állapítja meg. Ezek után egy nappal az OGYÉI kiadta az engedélyt a kínai Sinopharm oltóanyagára

© AFP

A Pfizer-BioNtech ideiglenes problémái után a héten az AstraZeneca gyártója jelentette be, hogy nem tudnak annyit gyártani, amennyit előzetesen ígértek – még folyik a vita arról, hogy ez szerződésszegést jelent-e. „A logika, hogy aki előbb érkezik, előnyben van, talán a sarki hentesnél létezhetne, de itt nem” – mondta az EU egészségügyért felelős biztosa. A Sanofi pedig azt jelentette be, hogy mivel saját vakcinája jelentősen késik, addig is egy év alatt 100 millió adaggal besegít a Pfizer-BioNTech oltóanyag gyártásába. Ennél a vakcinánál a hidegen tartás is komoly feladat lesz – az egyik magyarországi szárazjéggyártó cég, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője kiszámolta, ahhoz, hogy minden magyart beoltsanak Pfizer-vakcinával, 38 tonna szárazjég kellene.

A héten a KSH kiadta a 2020-as demográfiai adatait, ezek szerint az év utolsó három hónapjában valószínűleg a koronavírus lett az első számú halálok, az év egészében pedig a természetes fogyás, azaz a halálozások és a születések közötti különbség az elmúlt 120 év második legnagyobbja volt.

Ön beoltatja magát? Igen. Csak ha választhatok, hogy mivel. Nem. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe: elkezdtek kitakarítani egy szerbiai tavat, miután a szemét már az ott lévő vízierőművet fenyegette.

© MTI / AP / Darko Vojinovic

A lakáséttermek jogi szabályozása eddig sem volt egyértelmű, most azonban ők maguk sem mindig tudják, szabályos-e, ha fogadnak tízfősnél kisebb társaságokat. A vendéglátósok számára hatalmas csapás a járvány miatti lezárás, és egyelőre az állami segítség sem nagyon érkezik. Helyi támogatás néhol van: a II. kerületi önkormányzat elengedi a teraszbérletet, Székesfehérváron pedig 100 ezer forintot kapnak az állásukat elveszítő vendéglátósok. Annyi biztos, hogy március 1-jéig maradnak a mostani szabályok.

Az emberek eközben egyre kevésbé viselik jól a járványügyi szigort. Ahogy a külföldi körképünkben bemutattuk, van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és olyan város is akad, ahol a magányos diákok próbálják meggyőzni a vezetést az iskolák újranyitásáról.

Mi lehet a megoldás? Hozzanak létre Mészáros Lőrinc elnöklésével egy bizottságot, ami eldönti, hogyan támogatja az állam a vendéglátósokat. Hárítsa át a kormány az önkormányzatokra a döntést és a vele járó népharagot. Írják ki óriásplakátokra, hogy megmentik a vendéglátósokat. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A Balaton Kör eddigi elnöke, Laposa Bence két borteraszával is a legnagyobb, 71,5 millió forintos támogatást nyerte el a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, ami azért verte ki a biztosítékot sokaknál, mert mint a 24.hu megírta, tanácsadóként ő maga adott listát az ügynökségnek azokról a borászatokról és gasztrovállalkozásokról, amelyeket támogatásra érdemesnek tartott.

Miután ez kiderült, az egyesület elnöke és teljes elnöksége felajánlotta lemondását. A Ráday utcában található Jedermann kávézó pedig bejelentette, hogy dobja a Laposa borokat, szabadon választott összegért el lehet vinni a megmaradt készletet.

Ön mivel magyarázta volna ezt a fajta támogatást? Ki tudná jobban, mi kell a bajba jutott cégeknek, mint maguk a vállalkozók? Bezzeg Gyurcsány alatt nem volt ilyen? Nemzetietlen brüsszelita az, aki szerint nem jár segítség a magyar vállalkozóknak! Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Tőzsdei lufit sokat láttunk már, de ami most történik, az egyedülálló: egy reddites kisbefektetői fórumcsoport elhatározta, hogy az égig tornássza a GameStop videójáték-boltlánc részvényeinek árát. Mindenki előre tudta, hogy műlufiról van szó, és alig látszik még, mi lesz ennek a vége.

© AFP

Van, aki pénzt szeretne ebből látni, de nem mindenkinek ez a célja, hanem inkább büntetnék azokat a nagybefektetőket, akik a vállalat részvényeinek esésére fogadtak, és most dollármilliárdokat buknak. Sokan arra figyelmeztetnek azonban, hogy ugyan joggal érezheti sok kisbefektető azt, hogy a nagyok semmibe veszik őket – a válság alatt az amerikai tőzsde szárnyalt, a világ tíz leggazdagabb embere pedig összesen 500 milliárd dollárral gazdagodott a járvány idején –, itt is a saját pénzüket kockáztatják, és bármit is ártanak a nagy szereplőknek, saját maguk is bukhatnak.

Mi lesz ebből? Átalakítják a szabályokat, szigorúbban felügyelik ez után a shortolást. Új szabályokkal ütik ki a kisereskedőket. Sok kisbefektető fog bukni ezen. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Nem sokkal az után, hogy Joe Biden munkába állt, elkezdte megmutatni, miről beszélt, amikor azt ígérte, hogy komolyan fogja venni a klímaváltozást. Megtiltotta, hogy a szövetségi államhoz tartozó területeken újabb olaj- és gázkitermelési engedélyeket adjanak ki, előírta, hogy 2030-ra megkétszerezzék az országban megtermelt szélenergia mennyiségét, és vállalta, hogy 2030-ig megőrzi a szövetségi területek és vizek 30 százalékát a mostani állapotában.

Az olajipari szövetségeknek érthető módon nem tetszik a lépés, az egyik szervezet pert is indított percekkel az után, hogy az elnök aláírta a rendeleteket, hatáskörtúllépésre hivatkozva. Az olajipar szerint munkahelyek millióit veszélyezteti a döntés, és növeli az importenergiától való függőséget.