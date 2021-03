Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamara egy kérelem benyújtásával 50 százalékkal csökkentheti a tagdíjakat. Azt kérik, hogy az érintettek ezt a pénzt adják a közösbe, amely más vállalkozásokat segíthet.","shortLead":"A kamara egy kérelem benyújtásával 50 százalékkal csökkentheti a tagdíjakat. Azt kérik, hogy az érintettek ezt a pénzt...","id":"20210319_bkik_tagdij_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8c7af1-c825-4357-9e25-206d6cb8c940","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_bkik_tagdij_cegek","timestamp":"2021. március. 19. 14:18","title":"A BKIK elengedi a tagdíj felét, amit aztán fel lehet ajánlani a bajba került cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormány szerint a gyerekeknek az iskolába érve, étkezések előtt és után is meg kell mosniuk a kezüket, mert csak így csökkenthető a fertőzésveszély. A szülők úgy vélik: a kérés túlzás.","shortLead":"A brit kormány szerint a gyerekeknek az iskolába érve, étkezések előtt és után is meg kell mosniuk a kezüket, mert csak...","id":"20210319_ekcema_kiutes_bor_kezmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a779b5dd-96e2-4752-b6d4-f5d013c988d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_ekcema_kiutes_bor_kezmosas","timestamp":"2021. március. 19. 09:43","title":"Gyakorivá vált az ekcémás bőr a brit gyerekeknél a gyakoribb kézmosás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Régóta foglalkoztatja a tudósokat a kérdés, hogy hova tűnhetett a víz, amely évmilliárdokkal ezelőtt a Mars felszínén hömpölygött. Új eredmények alapján a szakértők úgy vélik, a bolygó külső rétege, a kéreg zárhatta magába: az ősi víz a Mars kőzetében ásványok formájában létezik.","shortLead":"Régóta foglalkoztatja a tudósokat a kérdés, hogy hova tűnhetett a víz, amely évmilliárdokkal ezelőtt a Mars felszínén...","id":"20210320_mars_kulso_retege_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca81c57-acfc-4754-8df3-868fd438de23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_mars_kulso_retege_viz","timestamp":"2021. március. 20. 20:03","title":"Hova tűnhetett a víz a Mars felszínéről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter egy képet is megosztott a nagy eseményről.","shortLead":"A külügyminiszter egy képet is megosztott a nagy eseményről.","id":"20210319_szijjarto_peter_oltas_szputnyik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8908bc-253d-420e-a9d2-a602fb5c7ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_szijjarto_peter_oltas_szputnyik","timestamp":"2021. március. 19. 21:19","title":"Orosz vakcinával oltották be Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érti, miért a Twitteren jelentették be és miért Novák Katalin tette meg.","shortLead":"Nem érti, miért a Twitteren jelentették be és miért Novák Katalin tette meg.","id":"20210319_Navracsics_Fidesz_tavozas_Europai_Neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bea52c-48bd-489c-9481-2da1bc3f0ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Navracsics_Fidesz_tavozas_Europai_Neppart","timestamp":"2021. március. 19. 16:08","title":"Navracsics Tibort a jelek szerint szíven ütötte a Fidesz távozása a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","shortLead":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","id":"20210319_havazas_ho_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b31c30b-e86c-434e-bc21-c0d9441f335a","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_havazas_ho_budapest","timestamp":"2021. március. 19. 11:59","title":"Az ország több pontján is havazni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1abeafd2-9c4e-4ee2-8e0a-d307e36d0b20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főváros közelében aktivizálódott a tűzhányó.","shortLead":"A főváros közelében aktivizálódott a tűzhányó.","id":"20210320_A_foldrengesek_utan_kitort_egy_vulkan_Izlandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1abeafd2-9c4e-4ee2-8e0a-d307e36d0b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aff1da-ebd9-4fdd-bd34-04a1e1c55929","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_A_foldrengesek_utan_kitort_egy_vulkan_Izlandon","timestamp":"2021. március. 20. 08:17","title":"A földrengések után kitört egy vulkán Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti szavazók 57 százaléka Soros Györgyben, 22 az Unióban, 21 az USA-ban és 14 százalékuk Oroszországban lát veszélyt - írja a Népszava a Publicus Intézet felmérésére hivatkozva. ","shortLead":"A kormánypárti szavazók 57 százaléka Soros Györgyben, 22 az Unióban, 21 az USA-ban és 14 százalékuk Oroszországban lát...","id":"20210320_Sokkal_nagyobb_veszelyt_latnak_a_fideszes_szavazok_Sorosban_mint_Putyinban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afa63c5-d6af-424d-ae87-d6e67446e0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Sokkal_nagyobb_veszelyt_latnak_a_fideszes_szavazok_Sorosban_mint_Putyinban","timestamp":"2021. március. 20. 08:15","title":"Sokkal nagyobb veszélyt látnak a fideszes szavazók Sorosban, mint Putyinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]