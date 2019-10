Ha valaki másfél hete ilyenkor azt mondja, hogy a masszívan jobboldali Győr lesz a kampány utolsó napjainak a középpontjában, azt körberöhögik – ami azóta történt, azt még sokáig fogják emészteni a politikai bulvár rajongói. Az persze gyorsan kiderült, hogy Borkai Zsolt polgármester szexvideói és a kábítószer-fogyasztás vádja sokkal jobban érdekli az embereket, mint az a kérdés, hogy erre mégis miből volt pénz, de a botrány gazdasági szálait is érdemes volt megkapargatni.

Találtunk például egy luxemburgi dokumentumot, amelyből kiderült, kikkel dolgozott együtt az ügyvéd, akinek a neve első perctől fogva felbukkant Borkai Zsolt videós botrányában. Az is kiderült, hogy négyszer drágább ajánlattal nyert egy városi pályázaton a cég, amelynek tulajdonosa állítólag szintén feltűnt a videóban. Az önkormányzat egyébként is visszatérő megrendelőként foglalkoztatja azoknak az üzletembereknek a cégeit, akiket a polgármester állandó útitársaiként tüntet fel botrányt kirobbantó blog. A videón valószínűsíthetően szereplő egyik lány pedig csaknem hárommillió forint uniós támogatást kapott egy fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázaton.

© MTI / Koszticsák Szilárd

A Transparency International Magyarország feljelentést is tett, méghozzá a 2011-2012-es audis földvásárlások ügyében. Az önkormányzatnak is dolgozó ügyvéd, Rákosfalvy Zoltán szántóföldként vásárolta meg azt a területet, amelyet később ipari területté minősítettek át, majd nem sokkal később kiderül: ott logisztikai központ épül, amely az Audi gyárat szolgálja ki. A Transparency szerint felveti a hivatali visszaélés gyanúját az üzlet – az pedig már más kérdés, hogy mindez hír volt már 2012-ben is, de igazán sokan csak akkor figyelnek fel rá, amikor már szexről és kábítószerről is szó esett.

Nem találták meg Andy Vajna végrendeletének eredeti példányát, így Vajna Tímea örökölte a mai árfolyamon 37 milliárd forintot érő AV Perfectet, további vagyontárgyakat, és ismeretlen eredetű tartozást. A cégbíróságra nemrég leadott dokumentumokból kiderült, hogy Vajna tavaly márciusban írt egy végrendeletet, ennek az eredeti példánya azonban „nem volt fellelhető”, a hagyatéki tárgyaláson pedig nem lehetett sem bemutatni, sem rekonstruálni azt.

„A végrendelet nem tűnt el, törvényes öröklés útján lettem örökös itthon, de az amerikai procedúra még csak most kezdődik. Nagyon bonyolult ez a folyamat” – nyilatkozta Vajna özvegye. Csakhogy ez ellentmond a dokumentumnak, az egyértelműen leírja, hogy nincs meg az eredeti végrendelet, ezért Vajna mint feleség juthatott hozzá a teljes hagyatékhoz. Az is kiderült belőle, hogy a végrendeleti végrehajtóként megjelölt személy az eljárásban az öröklés rendjét nem vitatta.

Úgy kezdődött el az önkormányzati választás, hogy tudjuk: a Fidesz felére töppesztette az önkormányzatokat 2010 óta. A települések vezetései GDP-arányosan feleannyit tudnak költeni, mint az évtized elején, a saját bevételeik 900 milliárd forinttal csökkentek. Tavaly azért felpörögtek a beruházások, de ezeket főleg maradványokból és hitelekből finanszírozták.

Korábban a székesfehérvári nagyberuházásokról kiderítettük, hogy egy sem valósult még meg a Modern Városok Program nagy ígéretei közül. Ezen a héten Érden néztünk körbe, ott arra jutottunk: már nőttek ki épületek a földből, és az építkezések nagyjából 60 százalékán Mészáros Lőrinc családja gazdagodott. Ellátogattunk Kispestre is – ott is egy botrányvideón, valamint hangfelvételeken látható, hallgató állítólag az egyik helyi MSZP-s képviselő, és korrupció ott is szóba került, de nem egyértelmű, hogy hiteles-e a felvétel. A Transparency International ebben az ügyben is feljelentést tett.

A hét képe: a Borkai-közeli cégháló

© hvg.hu

Az új Európai Bizottság eddig ismert tagjainak meghallgatása után úgy tűnik: nem nagyon változik a kormány és a brüsszeli testület távolról sem felhőtlen viszonya. A biztosjelöltek európai parlamenti meghallgatása során kiderült, hogy az eddigi célok teljesítésében aligha fog engedni az új testület. Így ugyan talán nem kap az új bizottsági elnöktől pofont a magyar kormányfő, ám ugyanolyan határozottsággal és még keményebb szigorral kell számolnia a következő öt évben. Az EP a héten a francia jelöltet utasította el, mert egy OLAF-vizsgálat van ellene folyamatban, a gyanú szerint jogtalanul vett fel uniós pénzt egy fiktív asszisztens után.

A magyar és a román biztosjelöltekre vonatkozó eljárás még folyamatban van – kevésbé finom megfogalmazásban ezt mondhatjuk úgy is, hogy von der Leyen egyelőre nem fogadta el az új magyar jelöltet, Várhelyi Olivért - netán Orbán Viktor az új portfóliót. Brüsszeli sajtóinformációk szerint ugyanis az sem biztos, hogy a bővítés lesz a magyar biztosé.

© MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

A Világgazdasági Fórum idén is elkészítette átfogó versenyképességi jelentését, amely több mint 141 országot fedett le. Magyarország a vizsgált 141 ország közül a 47. helyen áll. Ez a tavaly publikált rangsorhoz képest egy helyezésnyi előrelépést jelent. Ez a változás „a legkedvezőbb változás a visegrádi országok között” – kommentálta az eredményeket a Pénzügyminisztérium.

A minisztérium egyébként igazat mond, épp csak azt felejtette el megemlíteni, hogy a visegrádiak között még mindig az utolsó helyen állunk, és az egész EU-ban is csak négy országot előzünk meg. A súlyos problémák között említi a jelentés, hogy az egészségüggyel komoly problémák vannak, a kormány politikája nem konzisztens, a vállalkozások pedig kerülik a kockázatokat, csak rövid távra terveznek.

„Harcolj a szabadságért. Állj ki Hongkongért.” Ezt írta ki Twitterre Daryl Morey, a Houston Rockets kosárlabdacsapatának vezérigazgatója, és akkora botrányt indított el, ami dollármilliárdokkal rövidítheti meg az NBA-t. A kínai szponzorok sorra hátráltak ki a csapata mögül, miután pedig az NBA vezetője úgy határolódott el tőle, hogy eközben arról írt, milyen fontos a szólásszabadság, a kínai tévé felfüggesztette a liga közvetítéseit.

Daryl Morey © Facebook / Daryl Morey

Az NBA-t vezető Adam Silver bocsánatkérése olyan kommunikációs katasztrófát okozott, hogy ahhoz képest Borkai Zsolt sajtósai már-már kényelmes helyzetben érezhetnék magukat. Az Egyesült Államokban amiatt magyarázkodhatnak, hogy megpróbáltak egyáltalán bocsánatot kérni, Kínában pedig amiatt, mert nem ítélték el a klubvezetőt. Egyelőre nem találták meg a megoldást, hogyan lehet úgy kezelni a helyzetet, hogy azt elfogadják az óceán mindkét oldalán.

A Habitat for Humanity bemutatta a lakhatási jelentésének önkormányzatokkal foglalkozó fejezetét. Arra jutottak: a kormány nagyon sok területen azzal okoz bajt, hogy centralizál, de a lakásügyekben ez pont nincs így. Az önkormányzatoknak nagy a mozgásterük – csakhogy hiába a szabadság, ha pénz nincs az önkormányzatoknál. A kormány magára hagyta a helyhatóságokat a lakhatási kérdés megoldásában, nincs országos, a társadalmi lehetőségeket csökkentő lakáspolitika.

Ahol gazdag az önkormányzat, vagy ahol jó politikai kapcsolatai vannak a polgármesternek, ott tudnak segíteni, ahol szegénység van, pláne, ha nincs jó kapcsolata a városvezetésnek a kormánnyal, ott nem. Így pedig a megoldást sok helyen az jelenti, hogy a szegényeket megpróbálják átküldeni más városba vagy más kerületbe.

