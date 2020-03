Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89420638-61fc-45c8-a234-c975587220ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarországon továbbra sincs megbetegedés, Párizs és Berlin felkészült a járványra, Dél-Koreában már több az új koronavírusos beteg, mint Kínában.","shortLead":"Magyarországon továbbra sincs megbetegedés, Párizs és Berlin felkészült a járványra, Dél-Koreában már több az új...","id":"20200229_Egy_nap_alatt_rekordszamu_koronavirusos_megbetegedest_regisztraltak_DelKoreaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89420638-61fc-45c8-a234-c975587220ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad80a4eb-2fcc-4246-b5ec-eef574d6d7c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Egy_nap_alatt_rekordszamu_koronavirusos_megbetegedest_regisztraltak_DelKoreaban","timestamp":"2020. február. 29. 08:07","title":"Tovább támad a koronavírus: Koreában durvul a helyzet, Iránban már fiatal áldozatok is vannak - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b129f25d-ef12-4384-b494-e4b82e3abf3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint két dedikált gombbal szeretné növelni a felhasználók játékélményét a Xiaomi az új Black Shark mobilon. A mechanikus szerkezetről már képet és videót is látni.","shortLead":"A jelek szerint két dedikált gombbal szeretné növelni a felhasználók játékélményét a Xiaomi az új Black Shark mobilon...","id":"20200228_xiaomi_black_shark_3_pro_gamer_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b129f25d-ef12-4384-b494-e4b82e3abf3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d114ea-79c9-4220-8adc-05257b541a54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_xiaomi_black_shark_3_pro_gamer_telefon","timestamp":"2020. február. 28. 17:03","title":"Két külön gombbal mehet a játék a Xiaomi hamarosan érkező új csúcsmobilján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","shortLead":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","id":"20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709f22ce-d705-4eb6-87c9-2520fee0f925","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","timestamp":"2020. február. 28. 09:27","title":"Koronavírus: a szenteltvíztől is óvakodni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2dae54-8dd4-4086-95f8-4c94f8f18b85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ankara úgy döntött, tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriai menekülteket.","shortLead":"Ankara úgy döntött, tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriai...","id":"20200228_Torokorszag_mar_nem_allja_utjat_a_menekulteknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2dae54-8dd4-4086-95f8-4c94f8f18b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cafe3b-cffd-46bc-86fb-7175bfc029c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Torokorszag_mar_nem_allja_utjat_a_menekulteknek","timestamp":"2020. február. 28. 14:04","title":"Törökország már nem állja útját a menekülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de \"a gazdasági célokat a járvány elleni erőfeszítések ellenére is el kell érni\" - szögezte le Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetője pártértekezleten. Az ország mindent bevet, nehogy vírusos betegek ezreivel kelljen a egészségügyének megbirkóznia. \r

\r

","shortLead":"Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de \"a...","id":"20200229_Kim_Dzsong_Un_a_koronavirusrol_a_gazdasagi_celokat_minden_aron_teljesiteni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e4b286-8199-4e07-a101-d96944443d59","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Kim_Dzsong_Un_a_koronavirusrol_a_gazdasagi_celokat_minden_aron_teljesiteni_kell","timestamp":"2020. február. 29. 08:24","title":"Kim Dzsong Un a koronavírusról: a gazdasági célokat minden áron teljesíteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9be397-8f0b-4301-81a7-5e6f4f421176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb Trump-párti tévében úgy hivatkoznak ránk, mint a kis ország, amely nagy tetteket hajt végre.","shortLead":"A legfőbb Trump-párti tévében úgy hivatkoznak ránk, mint a kis ország, amely nagy tetteket hajt végre.","id":"20200228_uldozott_keresztenyek_orban_viktor_magyar_kormany_hungary_helps_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb9be397-8f0b-4301-81a7-5e6f4f421176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250095ba-6be1-4568-9aa4-e4be1e949152","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_uldozott_keresztenyek_orban_viktor_magyar_kormany_hungary_helps_program","timestamp":"2020. február. 28. 12:05","title":"Az üldözött keresztényeket mentő magyar kormányról számol be a Fox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003aed79-44d7-4db1-a5d4-86ba32b0f17b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási hóvihar sújtott le a New York állambeli Hamburgban, amelynek következtében mesebeli, vastag jégpáncél borítja a házakat. ","shortLead":"Óriási hóvihar sújtott le a New York állambeli Hamburgban, amelynek következtében mesebeli, vastag jégpáncél borítja...","id":"20200229_Vastag_jegpancel_boritja_a_hazakat_Hamburgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=003aed79-44d7-4db1-a5d4-86ba32b0f17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886e0a7e-5b2c-45ea-a71b-4e3a98d8acd0","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Vastag_jegpancel_boritja_a_hazakat_Hamburgban","timestamp":"2020. február. 29. 18:04","title":"Lélegzetállító fotók az időjárás miatt jégpalotává változott házakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3fbc3-71a4-4447-8b43-1bc81d50b6bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyolc tagú társaság öt hónap alatt kétmillió forintot zsákmányolt.","shortLead":"A nyolc tagú társaság öt hónap alatt kétmillió forintot zsákmányolt.","id":"20200228_betores_rendorseg_fiatal_elkovetok_zsakmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3fbc3-71a4-4447-8b43-1bc81d50b6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971604aa-09ed-405e-bc1e-d50834b646e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_betores_rendorseg_fiatal_elkovetok_zsakmany","timestamp":"2020. február. 28. 22:17","title":"Hatvanöt üzletet rabolt ki egy tinikből álló banda Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]