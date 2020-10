Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam; kiosztották a közgazdasági Nobel-díjat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

Lassan minden hét összefoglalóját úgy lehet kezdeni, hogy annyi koronavírus-fertőzöttet diagnosztizálnak és annyi áldozata van a járványnak, mint még soha. Múlt szombaton volt augusztus 5-e óta az egyetlen nap, amikor csökkent az aktív esetszám, de a 30 ezerhez környéki szám nagyjából a háromszorosa az egy hónappal korábbinak – mindezt úgy, hogy a WHO standardjai szerint keveset tesztelnek. Folyamatosan nő a halálos áldozatok és a kórházban ápoltak száma is.

A kormány újabb lépéseket jelentett be, amelyektől a gazdaság megmentését remélik. A gyereket nevelő családok lakásfelújítási költségeinek felét átvállalja az állam, legfeljebb hárommillió forint értékig. A részletekre még várni kell, de annyit már tudunk, hogy a családnak először ki kell fizetnie a munkásokat, majd a számlát bemutatva lehet igényelni a pénz felének visszatérítését. Ez azt is jelentheti, hogy az jár jól, akinek van elég alaptőkéje, és azt is, hogy sietni kell, nehogy hónapokat kelljen várni szakemberekre vagy alapanyagokra. No meg azt is, hogy el lehet felejteni az "okosban" történt felújításokat, hiszen a támogatás feltétele a számlaadás.

A kormány szeretné, ha a saját eposzi jelzője a családbarát lenne, csakhogy ez pontosabb egy apró kiegészítéssel: a tehetős családok barátja. Végignéztük a 2010 óta bevezetett támogatásokat – többségében olcsó intézkedésekről van szó, amelyek a magasabb keresetű családoknak segítenek. Sőt, a nemrég beadott 2019-es zárszámadásból az is kiolvasható, hogy 2008 óta egyetlen tétel, az adókedvezmény miatt nőtt reálértéken a családtámogatások összege.

A Pénzügyminisztérium elkészítette az őszi adócsomagot. Az egyik legfontosabb változás az lesz, hogy a kisvállalati adó alapja egy helyett hárommilliárd forint lesz, az adóalanyiság pedig akkor szűnik meg, ha az adóalap eléri a 6 milliárdot. A legtöbbeket az érint, hogy jövőre már az áfabevallások tervezetét is a NAV készíti el.

Miután az EU engedélyezte, hogy a pálinka a magánfőzőknél 86 literig jövedékiadó-mentes legyen, ezt gyorsan törvénybe is foglalják. A dohánytermékek jövedéki adója azonban újra nő.

Átlépett a forint egy újabb lélektani határt: már 365 forintot is kellett adni egy euróért. A romló járványhelyzet és a pesszimista nemzetközi hangulat a régiónk szinte minden devizáját gyengíti, csakhogy egy hét alatt az egész világ legrosszabbul teljesítő pénze lett a forint azzal, hogy az euróhoz képest 2 százalékot gyengült. Most a piacokon a Monetáris Tanács jövő heti kamatdöntésére figyelnek.

Az IMF közzétette gazdasági előrejelzését, e szerint 6,1 százalékkal eshet vissza idén a magyar gazdaság, közel kétszer annyival, mint ahogy eddig várták, és még 2021 végén is 2,4 százalékkal alacsonyabb lesz a GDP, mint 2019 végén volt. Globálisan jobbnak látják a helyzetet: a gyors és hatékony válságkezelésnek köszönhetően egyelőre úgy tűnik, megúszhatja a világ a 2008-ashoz hasonló pénzügyi katasztrófát.

A hét képe: Másfél év munka után elkészültek az M3-as metró déli szakaszának megállói, a jövő héten át is adják.

A céllal mindenki egyetért, csak a megvalósítás módjaival kapcsolatban folyik vita – mondta a hvg.hu-nak az EU klímastratégiájáról Frans Timmermans, az Európai Bizottság zöld átmenetért felelős alelnöke. Szerinte az a cél, hogy ne is 50, hanem 55 vagy 60 százalékkal csökkentsék 2030-ra az üvegházhatású gázok kibocsátását, „nem lesz könnyű, de végrehajtható”, bár több tagország még nem látja világosan, ez számára mit jelentene.

Az EU-csúcson is téma volt a klímamegállapodás, de túl sokra nem jutottak, decemberben visszatérnek a kérdésre, és megpróbálják meghatározni az új 2030-as célokat. Most az energiáikat inkább a Brexitre fordították, de ebben sem jutottak sokra – igaz, ez most már inkább a britek bajának tűnik. Rövid idő alatt az lett az uniós álláspont: a tárgyalások eddigi eredményei nem elegendőek a megállapodáshoz, megkezdik a felkészülést arra, hogy január 1-jén egyezség nélkül válnak el a felek.

Kiosztották a közgazdasági Nobel-díjat. A két győztes, Paul Milgrom és Robert Wilson azt vizsgálta már az 1970-es évek óta, miként lehet úgy megszervezni az árverést, hogy az eladó a legjobban járjon. Ennek a vizsgálata mindenki érdeke lehet, amikor az eladó maga az állam – ezzel az indoklással kezdték el győzködni a világ több fontos politikusát, akik közül sokan hallgattak is rájuk. Az 1990-es évek óta egyre több helyen az ő elveik szerint szervezik az árveréseket, különösen akkor, ha a mobilfrekvenciákat, bányaengedélyeket vagy épp repülőtéri felszállási engedélyeket osztanak ki, azaz olyan javakat, amelyeket nehéz a hagyományos módon értékesíteni.

Amikor bejelentették a győzteseket, Kaliforniában az éjszaka közepén jártak, Wilsont el is érték a gratulációk, Milgrom viszont lenémította éjszakára a telefonját. Még jó, hogy ők ketten egy utcában laknak – és még nagyobb szerencse, hogy a Stanford Twitterén nyilvánosságra is hozták a videós kaputelefon felvételét, amint Wilson a kollégája ajtaján dörömböl, hogy épp most lettek együtt Nobel-díjasok.

Mostanra készült el a főváros a luxusingatlanokra kivetett adó javaslatával – mondta Karácsony Gergely főpolgármester az önkormányzati választás egyéves évfordulójára készített interjúnkban. A 15 perc ingyen parkolást a jövő nyáron vezethetik be, óránkénti 7-800 forintos parkolás biztosan nem lesz – ígérte.

Fürjes Balázs Budapest-fejlesztési államtitkár bejelentette: a kormány fizeti a Biodóm költségeit, emellett számos fővárosi beruházás kormányzati kézbe kerül. A főpolgármester ezt úgy értékelte, hogy a főváros szinte minden kezdeményezését elutasították, helyette gyámság alá próbálják helyezni Budapestet.

„A Budapest Airportnak nincs tudomása arról, hogy a vállalatcsoport tulajdonosai vételi ajánlatot kaptak volna, és arról sem, hogy a tulajdonosoknak szándékukban állna eladni a repülőteret üzemeltető cégcsoportot.” Ezt válaszolta a repülőteret üzemeltető cég, miután a Bloomberg az eladási tervekről írt. A vétellel hírbe hozott Jellinek Dániel azonban azt mondta, a tulajdonosok eladási szándéka komoly.

Bukta Gábor, a Concorde részvénypiaci elemzője úgy számolt, ha szó lenne egyáltalán eladásról, 150 milliárd forint közeli összeg lehetne az alapár. De azt is figyelembe kell venni, hogy a régió légügyi kapacitásaiban még mindig vannak tartalékok, és a járvány előtt Magyarország egyre népszerűbb turistacélpont volt.