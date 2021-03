Hétfő éjfélkor életbe léptek az új járványügyi szigorítások, köztük a boltzárral, előtte a hétvégén azonban még gyorsan megrohamozták az emberek a boltokat – hogy aztán hétfő reggel az élelmiszerüzletek kinyissanak, pontosan úgy, ahogy arról szó volt, hiszen csak a nem létszükséglethez szükséges termékeket árusító boltokat kellett bezárni. Így pedig sok helyen láthatott tömegjeleneteket, aki arra járt. Egyes üzletek aztán a hét elején lehetővé tették a webshopjukban interneten keresztül rendelt termékek személyes átvételét az amúgy bezárt üzlet ajtajában, parkolójában.

Az Ikeákat az elmúlt hétvégén például kék szatyorért és elemekért rohanták meg. Azokban a boltokban pedig, amelyek nyitva maradhatnak, az is megismétlődik, amit tavaly ilyenkor már láthattunk: 50-100 százalékkal több WC-papírt, zsebkendőt és papírtörlőt adnak el a hipermarketekben, mint mielőtt a kormány járványügyi szigorítást jelentett be. A Velencei-tónál pedig annyian voltak a múlt hétvégén, hogy most arra kérték az ottani büféseket, inkább ne nyissanak ki. Majd Nagy István agrárminiszter azt jelentette be: ugyan a virágboltoknak be kellett zárniuk, de a piaci virágos standok továbbra is nyitva tarthatnak.

© AFP / Beata Zawrzel

Amíg tart a mostani lezárás, hetente 0,1 százalékkal csökkenti a várt gazdasági növekedést – számolt Gulyás Gergely. Közgazdászokat kérdeztünk meg, akik szerint ez egy nagyjából reális becslés.

A hét közepén került be a hírekbe, hogy egyik minisztérium sem hajlandó kiadni az orosz és a kínai oltóanyag vásárlásáról kötött szerződéseit, sem a médiának, sem az ellenzéki képviselőknek. Miután ezt sokan megírtuk, a kormány megígérte, hogy nyilvánosságra hozza a vakcinaszerződéseket, és ennek egy nem túl hivatalos útját választották: Gulyás Gergely a Facebookon posztolta.

Ebből kiderült, hogy az állam egy magyar gyógyszerkereskedő cégtől szerzi be a kínai vakcinákat, adatonként 31 euróért, az 5 millió adagból pedig 3,5 milliót elég lesz a nyáron ide szállítani. Az orosz vakcinát egy orosz cégtől vették, darabját 19,9 dollárért.

© MTI / Rosta Tibor

Aláírták az adásvételi szerződést, így amint a versenyhivatal is rábólint az üzletre, a Mészáros Csoporthoz tartozó Opus Global szerzi meg a Tigázt. Az ország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának fele már 2019 óta Mészárosék tulajdonában van.

© Fazekas István

A Tigáz tulajdonosváltása a lakossági ügyfeleket nem érinti, mivel a területen az állami MVM Next (volt NKM Energia) a szolgáltató. Az elosztók ugyanis sem energiatermelést, sem pedig energiakereskedelmet nem folytathatnak. Mindez tehát azt jelenti, hogy a jövőben az állami MVM Next Mészáros Lőrinc hálózatát fogja használni a lakosság ellátásához.

Az ügylet a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, várhatóan március 31-én zárul, a társaság ezt követően Opus Tigáz Gázhálózati Zrt. néven folytatja.

A hét képe: eltűnt a Radetzky-laktanya. © Máté Péter

Egy éve hirdetett veszélyhelyzetet a kormány. Az évfordulóra összegyűjtöttünk tíz rekordot és mélypontot, amelyek mutatják, milyen vad hullámzások voltak a gazdaságunkban. A tavalyi második negyedéves GDP-esés például a legnagyobb zuhanás volt, amióta csak mérik ezt a számot, majd ahogy teljes nyitás jött, minden idők legnagyobb negyedéves alapú növekedése jött. Az is elképzelhetetlen szám volt korábban, hogy a turizmusban több hónapban is 93-97 százalékos visszaesést mértek éves alapon.

A legjobban az élelmiszerboltok, valamint a gyógyszertárak forgalma ugrott meg, bár amikor az iskolazár és a home office első köre után sokan látták, hogy muszáj az otthoni számítástechnikai cikkekre költeni, amint kinyitottak a boltok, egy 15,7 százalékos ugrást láttunk ott is. A legdurvábban az olaj, az ékszerek, valamint a gyümölcs ára nőtt, miközben a tankönyv, a parkolás és a krumpli volt az a három tétel, amelynek az ára a leginkább esett.

© MTI / Balogh Zoltán

Beadták a törvényjavaslatot a fiatalok adókedvezményéről. 2022-től az összes 25 éven alatti munkavállaló fizetésének átlagkereset alatti része szja-mentes lesz, afölött kell megfizetni a személyi jövedelemadót – egész pontosan az előző év júliusi átlagkeresethez viszonyítanak. A magasabb keresetűek járnak jobban: aki például minimálbért keres, az csak 25 500 forint kedvezménnyel számolhat, a legjobban keresők akár 60-70 ezressel is.

Ez pedig azt is magával hozza, hogy a fiatalok megrázó ajándékot kapnak majd a 25. születésnapjukra, ugyanis abban a pillanatban megszűnik a jogosultságuk, és akár 60–70 ezer forinttal csökken a nettó fizetésük.

Ismét egyeztettek a kormány képviselői és a megyei jogú városok vezetői a kieső adóbevételek kompenzálásáról. Az eddigi tárgyalási sorozatban Érd az első város, amelynek esetében a kormány képviselői nem zárkóztak el attól, hogy esetleg pénzt adjanak a működésre. A korábbiakhoz hasonlóan ismét szóba került, hogy a polgármesterek tegyenek javaslatot az államnak átadandó közfeladatokra, példaként a közétkeztetést említették.

A kormány Szentendrének még azt ajánlotta, vegyen fel hitelt pénzügyi gondjainak megoldására. Az illetékesek egyértelművé tették: a helyi iparűzési adó kompenzációjáról lehet szó, az egyéb kormánydöntések miatti bevételkiesés kiegyenlítésére azonban nincs mód. A héten beadtak egy törvényjavaslatot is, amely szerint az évi 5000 forintos kamarai hozzájárulást a jövőben az országos, és nem a területi gazdasági kamarának kell fizetni, hogy azokat a helyeket fejleszthessék, amelyek most forráshiányosak.

© MTI / Mohai Balázs

A magyar férfiak és a nők életszínvonala közötti különbség nagy, de legalább folyamatosan csökken, egészen addig, amíg nem jön egy válság, akkor a nők helyzete jóval rosszabb lesz. Erre jutottunk a nőnapi összeállításunkban, amelyben a nemek közötti különbségek statisztikáit mutattuk be. A nők fizetése a férfiak bérének 90 százalékát nem érte el a legjobb időkben sem – jól látszik a számokon, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bért elve önmagában nem elég, a probléma ott van, hogy sok helyen a nőknek nehezebb eljutniuk a jól fizető pozícióig. És a nők munkái kevésbé válságállóak: hiába volt addig növekedés mindkét nemnél, a válságos 2020-ban éves átlagban úgy esett 37 ezer fővel a foglalkoztatottság 2019-hez képest, hogy a férfiaké 3 ezerrel, a nőké 34 ezerrel zuhant.

Komoly szegénységi kockázatot jelent, ha valaki egyedül neveli a gyerekét, márpedig a legutóbbi népszámlálás idején az 533 ezer egyedülálló szülőből 464 ezer nő volt. Az összes magyar háztartásban az egy főre jutó jövedelem 2019-ben havi 167 ezer forint volt, míg ott, ahol a szülő egyedül nevelte a gyerekeit, alig 119 ezer.