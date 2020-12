Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","shortLead":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","id":"20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295552e6-9901-4326-bb62-aa0cade0d84c","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","timestamp":"2020. december. 18. 17:35","title":"Magánemberekből álló egyesület vásárolja meg a DVSC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908d12f0-fdb9-43ae-99a6-dfa254ffdb27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járványhelyzet közepén távozik Orbán Viktor régi barátjának kormányából Tomaz Gantar.","shortLead":"A járványhelyzet közepén távozik Orbán Viktor régi barátjának kormányából Tomaz Gantar.","id":"20201218_szlovenia_orbanizalodas_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908d12f0-fdb9-43ae-99a6-dfa254ffdb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d85e20-99e3-4ae0-98b9-ce02d9f5838a","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_szlovenia_orbanizalodas_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 18. 19:17","title":"Lemondott Szlovénia egészségügyi minisztere, pártja \"orbanizálódás\" miatt távozik a kormányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok, hogy a megnövekedett forgalomban is kényelmesebben utazhassunk.","shortLead":"A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok...","id":"20201219_Advent_utolso_hetvegejen_is_surubbek_lesznek_egyes_budapesti_jaratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f27094-d7c6-4760-b74f-42bb3205463a","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Advent_utolso_hetvegejen_is_surubbek_lesznek_egyes_budapesti_jaratok","timestamp":"2020. december. 19. 11:27","title":"Advent utolsó hétvégéjén is sűrűbbek lesznek egyes budapesti járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is inkább csak ajánlások vannak, de már bezárják a nem létfontosságú közintézményeket.","shortLead":"Továbbra is inkább csak ajánlások vannak, de már bezárják a nem létfontosságú közintézményeket.","id":"20201218_svedorszag_szigoritasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7259df-b115-4793-b22f-07bafdbc9bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_svedorszag_szigoritasok","timestamp":"2020. december. 18. 20:16","title":"Újra szigorítottak a járványügyi intézkedéseken a svédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz látszata annak, hogy a csapatnál tulajdonosváltás történt. Mint mondta, embert próbáló volt az idei szezon a járvány miatt.","shortLead":"Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz...","id":"20201219_Forma1es_magyar_technikus_a_Williams_jovojerol_a_65_virustesztrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5495b-b84f-47fd-a076-ba2d6da7f14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Forma1es_magyar_technikus_a_Williams_jovojerol_a_65_virustesztrol","timestamp":"2020. december. 19. 12:35","title":"Forma-1-es magyar technikus a Williams jövőjéről és a 65. vírustesztről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint bakteriális és gombás eredetű gyulladása volt.

","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint bakteriális és gombás eredetű gyulladása volt.

","id":"20201218_Magyarorszag_jarvany_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf073d5-a253-410a-8495-293fc273ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Magyarorszag_jarvany_aldozat","timestamp":"2020. december. 18. 11:44","title":"Egy 19 éves férfi is a járvány áldozatává vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű jelezést fog adni a Facebook azoknak, akik valamelyik megosztásáról kiderül, hogy valótlanság volt benne a koronavírussal kapcsolatban.","shortLead":"Egyértelmű jelezést fog adni a Facebook azoknak, akik valamelyik megosztásáról kiderül, hogy valótlanság volt benne...","id":"20201218_koronavirus_facebook_jarvany_alhirek_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05444d3e-2d34-4682-a456-d6f2d712a9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_koronavirus_facebook_jarvany_alhirek_terjedese","timestamp":"2020. december. 18. 11:03","title":"Új értesítés jön a Facebookra – jó, ha sosem kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3a03a8-4a1e-4a96-aa0b-0a2b4c1e74e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remélhetőleg mindenki tudja, hogy mennyire veszélyes dolog a fürdővízben ülve hajat szárítani. Nem kevésbé veszélyes okostelefont használni, miközben az a töltőn van.","shortLead":"Remélhetőleg mindenki tudja, hogy mennyire veszélyes dolog a fürdővízben ülve hajat szárítani. Nem kevésbé veszélyes...","id":"20201218_telefon_furdokad_baleset_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3a03a8-4a1e-4a96-aa0b-0a2b4c1e74e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cc04d9-5d5c-4611-af34-8eaa7823682a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_telefon_furdokad_baleset_oroszorszag","timestamp":"2020. december. 18. 09:03","title":"Töltés közben esett az iPhone a fürdőkádba, meghalt a 24 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]