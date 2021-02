Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec","c_author":"Dezső András","category":"kultura","description":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint az ügy hátterében a rendező és egy producer jogi vitája állhat. Szász ügyvédje szerint túlzó és indokolatlan a rendőrségi intézkedés.","shortLead":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint...","id":"20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4873c6-ab99-4f65-bf08-3f7373cc5b2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","timestamp":"2021. február. 05. 12:52","title":"Reggel óta házkutatást tartanak Szász János rendező otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1227ca-00d7-4a40-a587-99721b1ec94c","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőivel egyeztetett a Magyar Orvosi Kamara. A MOK azt szeretné, ha az NVSZ nem csak a negatív tapasztalatokról számolna majd be a sajtónak.","shortLead":"A Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőivel egyeztetett a Magyar Orvosi Kamara. A MOK azt szeretné, ha az NVSZ nem csak...","id":"20210206_Ket_regioban_figyeli_majd_a_titkosszolgalat_hogy_fogadnake_el_halapenzt_az_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a1227ca-00d7-4a40-a587-99721b1ec94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45ae842-df71-4ad3-bf2c-ce04b5c706d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Ket_regioban_figyeli_majd_a_titkosszolgalat_hogy_fogadnake_el_halapenzt_az_orvosok","timestamp":"2021. február. 06. 11:47","title":"Két régióban figyeli majd a titkosszolgálat, hogy fogadnak-e el hálapénzt az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc488d6-0178-4c77-9223-65c0c293faf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkaságnak számító almás eszközhöz lehet hozzájutni az eBayen: az 1976-ból származó Apple 1 egyike azoknak a számítógépeknek, amelyet Steve Jobs és Steve Wozniak raktak össze.","shortLead":"Ritkaságnak számító almás eszközhöz lehet hozzájutni az eBayen: az 1976-ból származó Apple 1 egyike azoknak...","id":"20210205_apple_1_szamitogep_vasarlas_ebay_steve_jobs_steve_wozniak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc488d6-0178-4c77-9223-65c0c293faf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cb61f-e225-4ba6-b153-41efa860d37a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_apple_1_szamitogep_vasarlas_ebay_steve_jobs_steve_wozniak","timestamp":"2021. február. 05. 12:03","title":"441 millió forintért árulnak egy régi számítógépet, amelyen Steve Jobs is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7df7bc5-b93e-4e69-9b2a-7eb623c0ec80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan fest a GAZ-3102 mai kornak maximálisan megfelelő koncepciója. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan fest a GAZ-3102 mai kornak maximálisan megfelelő koncepciója. ","id":"20210207_ezzel_a_2021es_modern_volgaval_sokan_ki_tudnank_egyezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7df7bc5-b93e-4e69-9b2a-7eb623c0ec80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cacc1cc-fda0-4deb-ba80-518994f56f07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_ezzel_a_2021es_modern_volgaval_sokan_ki_tudnank_egyezni","timestamp":"2021. február. 07. 06:41","title":"Ezzel a 2021-es modern Volgával sokan ki tudnánk egyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703bc19c-aa0d-4b55-a0f8-cde2e35e7ce9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Körülbelül két évig lehet hordani a különleges lábbelit. ","shortLead":"Körülbelül két évig lehet hordani a különleges lábbelit. ","id":"20210205_3D_nyomtatas_kutyaszor_komposztalas_gomba_lebomlo_sportcipo_fenntarthatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=703bc19c-aa0d-4b55-a0f8-cde2e35e7ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa7d3be-e214-45fb-b025-139f84a7852f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210205_3D_nyomtatas_kutyaszor_komposztalas_gomba_lebomlo_sportcipo_fenntarthatosag","timestamp":"2021. február. 05. 10:50","title":"Kutyaszőrből, 3D nyomtatással készít komposztálható sportcipőket egy dizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint a koronavírus-járvány miatt kevesebb daganatos megbetegedésben szenvedő ember kap kezelést, és van olyan ország is, ahonnan gyógyszerhiányt jelentettek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint a koronavírus-járvány miatt kevesebb daganatos megbetegedésben szenvedő ember...","id":"20210205_koronavirus_jarvany_rakgyogyitas_rakellenes_vilagnap_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcd0a54-b438-4413-8330-6fb3a06a0131","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_jarvany_rakgyogyitas_rakellenes_vilagnap_who","timestamp":"2021. február. 05. 13:03","title":"Katasztrofálisan hat a koronavírus-járvány a rákgyógyításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6219449b-194e-4ca2-aa1d-25fec34017bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendégek eljuttatták azt a borravalót a kocsmának, amit amúgy is otthagytak volna, de a lezárás miatt ezt nem tehették meg.","shortLead":"A vendégek eljuttatták azt a borravalót a kocsmának, amit amúgy is otthagytak volna, de a lezárás miatt ezt nem...","id":"20210205_kifli_es_kocsma_torzsvendeg_mentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6219449b-194e-4ca2-aa1d-25fec34017bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db1a24f-9036-479b-a581-50438a2f0a93","keywords":null,"link":"/kkv/20210205_kifli_es_kocsma_torzsvendeg_mentes","timestamp":"2021. február. 05. 20:56","title":"Összefogtak a törzsvendégek, megmentik a kedvenc hűvösvölgyi kocsmájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű zenei streamingszolgáltató, a Spotify folyamatosan új megoldásokat keres, amelyekkel kielégítheti a fogyasztók igényeit, és persze növelheti előfizetői bázisát. Kiderült, már korábban levédettek egy olyan technológiát, amely az érzelmi állapot automatikus felismerése alapján keresne nekünk való muzsikákat.","shortLead":"A népszerű zenei streamingszolgáltató, a Spotify folyamatosan új megoldásokat keres, amelyekkel kielégítheti...","id":"20210205_spotify_zenehallgatas_hangulat_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024fbc33-cfd3-4299-b0ad-8bf04f165390","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_spotify_zenehallgatas_hangulat_szabadalom","timestamp":"2021. február. 05. 10:03","title":"A Spotify levédette: hallgatózik, automatikusan felismeri a hangulatunkat, majd ahhoz ajánl zenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]