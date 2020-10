Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Akár már három hónap múlva elkezdődhet a koronavírus elleni oltóanyag tömeges alkalmazása Nagy-Britanniában, és megvan az esélye annak, hogy húsvétig minden felnőtt megkaphatja az oltást - idézte az MTI a brit The Times napilapot. A Times kormányzati forrásokra hivatkozva közölte a hírt. ","shortLead":"Akár már három hónap múlva elkezdődhet a koronavírus elleni oltóanyag tömeges alkalmazása Nagy-Britanniában, és megvan...","id":"20201003_koronavirus_oltas_husvet_brit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edb7558-a8d5-4dd8-a314-f2deb74fe6a5","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201003_koronavirus_oltas_husvet_brit","timestamp":"2020. október. 03. 14:20","title":"Esélyes, hogy húsvétig minden brit felnőtt megkaphatja a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportember 86 éves volt.","shortLead":"A sportember 86 éves volt.","id":"20201002_Tauber_Zoltan_paralimpiai_bajnok_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d610f9-1cce-4249-9e7a-838a338fb0eb","keywords":null,"link":"/sport/20201002_Tauber_Zoltan_paralimpiai_bajnok_gyasz","timestamp":"2020. október. 02. 14:44","title":"Elhunyt Tauber Zoltán, az első magyar paralimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a6bb49-7873-41ee-ae5b-c2a6e2769c20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tiltott határátlépés miatt ítélte el a három férfit a bíróság, két évre kiutasították őket Magyarország területéről.","shortLead":"Tiltott határátlépés miatt ítélte el a három férfit a bíróság, két évre kiutasították őket Magyarország területéről.","id":"20201002_itelet_hatarsertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7a6bb49-7873-41ee-ae5b-c2a6e2769c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a87d1b-9f7a-4b78-938e-7303b14891a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_itelet_hatarsertes","timestamp":"2020. október. 02. 16:25","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a Röszkénél elfogott szír határsértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50 pontos csomagot tett közzé a Magyar Nemzeti Bank a válságkezelésről; belengették a közmunkásbér megemelését. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50...","id":"20201004_Es_akkor_jourova_eu_jarvany_mnb_usa_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a077e3-685e-4274-aabf-5e30e91f4e15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_Es_akkor_jourova_eu_jarvany_mnb_usa_jogallamisag","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"És akkor a magyar kormány megsértődött egy rémes szóvicc miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy borászrendezvényen ejtett el egy megjegyzést az agrárminiszter.","shortLead":"Egy borászrendezvényen ejtett el egy megjegyzést az agrárminiszter.","id":"20201003_Lazitana_a_kormany_a_zero_tolerancian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5338fedc-82e1-4291-87d9-8d9c6ec99a96","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_Lazitana_a_kormany_a_zero_tolerancian","timestamp":"2020. október. 03. 09:00","title":"Lazítana a kormány a zéró tolerancián?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy kérdés, mi lesz a gazdasággal, ha a nehézségek elérik a választókat, az csökkenti a kormánypárt pozícióit - mondta Závecz Tibor.","shortLead":"Nagy kérdés, mi lesz a gazdasággal, ha a nehézségek elérik a választókat, az csökkenti a kormánypárt pozícióit - mondta...","id":"20201003_Az_egeszsegugyi_dontesek_novelhetik_a_Fidesz_tamogatottsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dec9f1-215d-4620-83c6-6836eec3aa85","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Az_egeszsegugyi_dontesek_novelhetik_a_Fidesz_tamogatottsagat","timestamp":"2020. október. 03. 10:27","title":"Závecz: Az egészségügyi döntések miatt nőhetett a Fidesz népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ccdc09-154f-4d4d-a43a-aa5bca3e4402","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hasznos ötletet szorgalmaz az unió, de még nem tartunk itt. ","shortLead":"Hasznos ötletet szorgalmaz az unió, de még nem tartunk itt. ","id":"20201002_Felreertes_hogy_kotelezo_lesz_az_alkoholszonda_az_uj_autokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2ccdc09-154f-4d4d-a43a-aa5bca3e4402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef710830-a680-4a07-b9cb-1a1390a63af3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_Felreertes_hogy_kotelezo_lesz_az_alkoholszonda_az_uj_autokban","timestamp":"2020. október. 02. 13:20","title":"Félreértés, hogy kötelező lesz az alkoholszonda az új autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke.","shortLead":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel...","id":"20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825b7ab2-ad4f-41b5-b288-14413b5de150","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","timestamp":"2020. október. 04. 11:55","title":"Kabinetfőnöke is elismerte, aggasztó volt Trump egészségi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]