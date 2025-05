Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új MNB-törvény tervezete; Magyarországra hozzák a BYD európai központját. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új...","id":"20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d.jpg","index":0,"item":"c72faaf5-55d9-437b-ade9-477be8ce184e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 07:00","title":"És akkor a Mikulás, a nyuszi és a fogtündér sem hozhat ajándékot külföldről a szuverén magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Vennél tőle használt autót? – a sűrűn felbukkanó mém célkeresztjében George Simion, az elnökválasztás első körének győztese áll. A vasárnapi második fordulóban is neki áll a zászló.","shortLead":"Vennél tőle használt autót? – a sűrűn felbukkanó mém célkeresztjében George Simion, az elnökválasztás első körének...","id":"20250518_hvg-kontur-george-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"82bb707a-9111-42a4-9769-97c3206293cc","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-kontur-george-simion","timestamp":"2025. május. 18. 08:30","title":"Az erőszakos és törleszkedő, akiben a fociultrák sem bíztak: ki az a George Simion, akit Orbán a magyargyűlölet mellett is támogat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A German Marshall Fund of the United States berlini intézetének Közép–Európa-szakértője egyértelműnek tekinti, hogy az új jogszabállyal a Fidesz azt igyekszik megfojtani, ami még megmaradt a kritikus magyar civil társadalomból, illetve a független sajtóból a jövő évi választás előtt. Merthogy a kormánypárt jelen állás szerint vesztene.","shortLead":"A German Marshall Fund of the United States berlini intézetének Közép–Európa-szakértője egyértelműnek tekinti...","id":"20250516_Hegedus-Daniel-civilellenes-magyar-torveny-demokracia-jogallam-Fidesz-Europai-Bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c.jpg","index":0,"item":"f702c314-a129-4c5b-b095-34e19b0a2938","keywords":null,"link":"/360/20250516_Hegedus-Daniel-civilellenes-magyar-torveny-demokracia-jogallam-Fidesz-Europai-Bizottsag","timestamp":"2025. május. 16. 15:23","title":"Hegedűs Dániel: A civilellenes magyar törvény frontális támadás az Európai Bizottsággal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egykori médiavállalkozó Vácon tölti le büntetését.","shortLead":"Az egykori médiavállalkozó Vácon tölti le büntetését.","id":"20250516_fenyo-gyilkossag-gyarfas-tamas-vaci-borton-bevonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11.jpg","index":0,"item":"17f09024-4cdb-4a41-8d2f-b7ecb81f5d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_fenyo-gyilkossag-gyarfas-tamas-vaci-borton-bevonulas-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 10:32","title":"Gyárfás Tamás bevonult a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár utólag több bíboros is arról beszélt, hogy a kvalitásait tekintve nem lepődtek meg, amikor kiderült, hogy Prevost lesz Ferenc pápa utódja, a Google keresési adatai alapján az átlagemberek közül jóformán senki nem számolt vele.","shortLead":"Bár utólag több bíboros is arról beszélt, hogy a kvalitásait tekintve nem lepődtek meg, amikor kiderült, hogy Prevost...","id":"20250516_Robert-Francis-Prevost-XIV-Leo-papa-google-trends-kereses-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700.jpg","index":0,"item":"3bd37ea7-56c1-4d8c-8244-5bbc19576766","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_Robert-Francis-Prevost-XIV-Leo-papa-google-trends-kereses-internet","timestamp":"2025. május. 16. 18:41","title":"Megválasztása előtt egyáltalán nem érdekelte az embereket Robert Francis Prevost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e22711-89ee-4aa6-933a-f437c87eb270","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eddigi kizárólagos állami feladatkörön közel ezerötszáz vállalkozás osztozhat. ","shortLead":"Az eddigi kizárólagos állami feladatkörön közel ezerötszáz vállalkozás osztozhat. ","id":"20250516_juniustol-a-maganallomasok-is-vizsgaztathatnak-import-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04e22711-89ee-4aa6-933a-f437c87eb270.jpg","index":0,"item":"4b515a82-073d-4292-b743-bcdb8c3d3b1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_juniustol-a-maganallomasok-is-vizsgaztathatnak-import-autokat","timestamp":"2025. május. 16. 08:44","title":"Fontos változás jöhet: júniustól a magánállomások is honosíthatnak importautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kihúzták a 20. heti nyerőszámokat.","shortLead":"Kihúzták a 20. heti nyerőszámokat.","id":"20250517_otos-lotto-nyeroszamok-20-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71.jpg","index":0,"item":"9d448b0c-077b-47f7-95d3-ccd9b2966a72","keywords":null,"link":"/elet/20250517_otos-lotto-nyeroszamok-20-het","timestamp":"2025. május. 17. 19:42","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5fc31-902e-41c4-a57d-620811dfeca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milanovich Domi attól tart, hogy a szerepvállalása miatt az általa vezetett lap is támadhatóvá válik. ","shortLead":"Milanovich Domi attól tart, hogy a szerepvállalása miatt az általa vezetett lap is támadhatóvá válik. ","id":"20250517_atlathatosagi-torveny-pride-wmn-milanovich-domi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75e5fc31-902e-41c4-a57d-620811dfeca3.jpg","index":0,"item":"4477329e-b3e3-4b3d-bf72-f2acb42c589b","keywords":null,"link":"/elet/20250517_atlathatosagi-torveny-pride-wmn-milanovich-domi","timestamp":"2025. május. 17. 11:03","title":"Az „átláthatósági törvény” miatt távozik a Pride-ot szervező alapítványból a WMN főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]