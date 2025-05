Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d4f10e7-8d7c-409e-a0f3-5c8dd173ed23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár csak hét éve alakult, „50 Éves Jubileumi Életműkoncert” címmel adott koncertet a Budapest Parkban a Carson Coma. Az eső ellenére is telt házas bulin ott volt a HVG fotóriportere, Fazekas István is. ","shortLead":"Bár csak hét éve alakult, „50 Éves Jubileumi Életműkoncert” címmel adott koncertet a Budapest Parkban a Carson Coma...","id":"20250524_Tiszta-Harcosok-Klubja-a-szakado-esoben-unnepelte-sajat-jovojet-a-Carson-Coma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4f10e7-8d7c-409e-a0f3-5c8dd173ed23.jpg","index":0,"item":"4ae36752-bf09-4de8-98a1-0a18b82ad409","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Tiszta-Harcosok-Klubja-a-szakado-esoben-unnepelte-sajat-jovojet-a-Carson-Coma","timestamp":"2025. május. 24. 10:53","title":"„Tiszta Harcosok Klubja” – szakadó esőben ünnepelte saját jövőjét a Carson Coma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cb6bc1-4975-4c74-a893-1715935727f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Titan: Az OceanGate-katasztrófa eddig még nyilvánosságra nem hozott felvételekkel próbálja megvilágítani a tragédiához vezető okokat, és betekintést nyújt az OceanGate vezérigazgatója, Stockton Rush elméjébe is.","shortLead":"A Titan: Az OceanGate-katasztrófa eddig még nyilvánosságra nem hozott felvételekkel próbálja megvilágítani...","id":"20250523_elozetes-titan-katasztrofa-netflix-dokumentumfilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40cb6bc1-4975-4c74-a893-1715935727f9.jpg","index":0,"item":"b7a5ce55-d89a-4d31-8b9f-635e83917170","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_elozetes-titan-katasztrofa-netflix-dokumentumfilm","timestamp":"2025. május. 23. 17:38","title":"Kijött az előzetes a Titan katasztrófájáról készült Netflix-dokumentumfilmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145d2fbf-7d73-43bd-b159-55c5e3193d05","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A KFT-ből kilépő Laár András azt monda, évekig tűrte a zenésztársai neheztelő, korholó hozzáállást, akik őt tartották az együttes leggyengébb láncszemének.","shortLead":"A KFT-ből kilépő Laár András azt monda, évekig tűrte a zenésztársai neheztelő, korholó hozzáállást, akik őt tartották...","id":"20250524_laar-andras-kft-kilepes-oka-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/145d2fbf-7d73-43bd-b159-55c5e3193d05.jpg","index":0,"item":"9b5e8bd6-7788-4246-9265-9fc58e97c0b6","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_laar-andras-kft-kilepes-oka-konfliktus","timestamp":"2025. május. 24. 07:24","title":"Laár András a KFT-ről: Látni nem akarom ezt a három embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálat az ötös lottón, így jövő héten már 2 milliárd 550 millió forintról lehet álmodni.","shortLead":"Nem volt telitalálat az ötös lottón, így jövő héten már 2 milliárd 550 millió forintról lehet álmodni.","id":"20250524_otos-lotto-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"55f8835c-26e9-4405-bdb2-3c4458fceeb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250524_otos-lotto-nyeroszamok","timestamp":"2025. május. 24. 21:48","title":"Ezt az öt számot kellett volna beikszelni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63772d93-08cc-4fff-8042-8f34177d34f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 23 éves Erzsébet hercegnő egyike az egyetem hétezer külföldi diákjának, akiket Trumpék rendelete sújt. ","shortLead":"A 23 éves Erzsébet hercegnő egyike az egyetem hétezer külföldi diákjának, akiket Trumpék rendelete sújt. ","id":"20250524_A-belga-tronorokosnek-is-fajhat-Trump-hadjarata-a-Harvard-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63772d93-08cc-4fff-8042-8f34177d34f0.jpg","index":0,"item":"65f390fd-5df4-4927-bf7b-ad83e1ec5834","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_A-belga-tronorokosnek-is-fajhat-Trump-hadjarata-a-Harvard-ellen","timestamp":"2025. május. 24. 10:30","title":"A belga trónörökösnek is fájhat Trump háborúja a Harvard Egyetem ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint nem elegáns ortodox államok számára, hogy egy katolikus helyszínen vitassák meg a nézeteltéréseiket.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint nem elegáns ortodox államok számára, hogy egy katolikus helyszínen vitassák meg...","id":"20250523_orosz-ukran-haboru-szergej-lavrov-dmitrij-peszkov-beketargyalasok-vatikan-xiv-leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"a9dbf3be-3c35-4863-8f76-648a9851f5c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_orosz-ukran-haboru-szergej-lavrov-dmitrij-peszkov-beketargyalasok-vatikan-xiv-leo-papa","timestamp":"2025. május. 23. 12:32","title":"Lavrov nem hiszi, hogy a Vatikán jó helyszíne lenne az orosz–ukrán tárgyalásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71449b1-8013-4c61-8b47-c1d9e00bb38c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester nagylelkűségét nem nézték jó szemmel párttársai sem, tavaly ősszel ki akarták zárni a Fideszből.","shortLead":"A volt polgármester nagylelkűségét nem nézték jó szemmel párttársai sem, tavaly ősszel ki akarták zárni a Fideszből.","id":"20250523_paks-vegkielegites-polgarmester-fidesz-onkormanyzat-birosag-peci-torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d71449b1-8013-4c61-8b47-c1d9e00bb38c.jpg","index":0,"item":"fed66e6c-0fdd-4601-829f-879a60d6d32b","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_paks-vegkielegites-polgarmester-fidesz-onkormanyzat-birosag-peci-torvenyszek","timestamp":"2025. május. 23. 19:29","title":"Több mint 40 milliót kellene visszafizetnie a volt paksi főjegyzőnek a 63 milliós végkielégítéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1236cc8-a737-4214-a3d8-5567166fe85d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Pannonhalmi Főapátság könyvritkaságait fenyegető rovarinvázió elhárítása azonnali beavatkozást igényel, a könyvtár júniustól bezár. Akár hét hónapig is eltarthat a könyvmentő akció.","shortLead":"A Pannonhalmi Főapátság könyvritkaságait fenyegető rovarinvázió elhárítása azonnali beavatkozást igényel, a könyvtár...","id":"20250523_rovarinvazio-pannonhalmi-konyvtar-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1236cc8-a737-4214-a3d8-5567166fe85d.jpg","index":0,"item":"b437bc98-b723-4152-94da-301218d01731","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_rovarinvazio-pannonhalmi-konyvtar-lezaras","timestamp":"2025. május. 23. 12:17","title":"Hónapokig tart, amíg megmentik a rovarinváziótól a pannonhalmi könyvtár értékes kincseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]