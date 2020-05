Az újranyitásra készül a magyar gazdaság, legalábbis vidéken; a miniszterelnök azt ígérte, ha nem a cégek, akkor az állam ad munkát mindenkinek, aki most elveszti az állását; egyre nagyobb recessziót várnak az elemzők Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

A magyar egészségügy felkészült a tömeges megbetegedések kezelésére is, ezért a kormány változtat a kijárási korlátozásokon – jelentette be szerda este Orbán Viktor. Budapesten és környékén egyelőre minden marad a régiben, vidéken viszont újraindul az élet. Ott időkorlát nélkül lehetnek nyitva a kávézók, az éttermek és a szállodák teraszai, kinyithatnak a strandok és szabadtéri múzeumok, szolgáltatás is korlátozás nélkül nyújtható. Augusztus 15-ig azonban 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet tartani – ez azt jelenti, hogy az idei fesztiválszezon nagy része elmarad.

© Túry Gergely

A kormány törvényjavaslatot adott be a járvány okozta gazdasági károk csökkentéséért is. Több fejlesztési adókedvezményt kapnak a cégek, a veszélyhelyzet után is megmaradnak egyes adócsökkentések, a bankok pedig öt év alatt visszatarthatják azt a pénzt, amit járványadóként befizetnek. A 13. havi (pontosabban 53. heti) nyugdíj viszont még nem látszik a jövő évi költségvetés első munkaanyagában - Gulyás Gergely szerint az igazi javaslatra még május közepéig várnunk kell.

Orbán egy bátor vállalást is tett: mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól. Hogy ez mit jelent, azt egyelőre nem részletezte, mindenesetre ha egy gigantikus közmunkaprogramra készülne a kormány, akkor nem lesz könnyű dolga, most ugyanis nem olyan emberek veszítik el az állásukat, akik a korábbi programban alkalmazhatók voltak. A KSH addig is kiadta az adatot: a járvány első heteiben, márciusban az egy évvel korábbihoz képest 1 ezrelékponttal nőtt a munkanélküliség. Ez a furcsa szám úgy jött ki, hogy az 56 ezer emberből, aki már márciusban elvesztette az állását, a járvány miatt 54 ezer nem tudott regisztrálni munkanélkülinek és/vagy nem tudna két héten belül munkába állni, azaz hivatalosan inaktívnak számít, nem munkanélkülinek.

A Pénzügyminisztérium is a jövőre készül azzal, hogy állandósítani akarja a járványhelyzet miatt ideiglenesen bevezetett kiskereskedelmi különadót, ezért törvényjavaslatot terjesztett be erről az országgyűlés elé. Jelen állás szerint a benzinkutaktól a könyvesboltokon keresztül a gyógyszertárakig minden kereskedő fizethetné ezt.

© Reviczky Zsolt

A különadó a külföldi cégekre is vonatkozik. Ehhez a Pénzügyminisztérium vonatkozó közleménye annyit fűz hozzá, hogy „a külföldi online kereskedelmi multicégek (mint pl. az Amazon, a Wish, az AliExpress) sem bújhatnak ki a kereskedelmi adó megfizetésének kötelezettsége alól”. Hogy a gyakorlatban ez megvalósul-e, az minimum kérdéses. És az is, ennek mi köze a koronavírushoz: a kormány ugyanis néhány nappal a veszélyhelyzet előtt nyert meg egy pert az Európai Bíróság előtt, amelynek a tárgya éppen az volt, hogy ez a különadó megfelel-e az uniós jognak. Vagyis várható volt, hogy előbb-utóbb újra beveti majd.

A cégek közben azon dolgoznak, hogyan bírják ki a válságot. A Mol elhalasztja az osztalékfizetést, a Bosch pedig a létszámleépítés ellenére nem zárja be a magyar gyárait, mert az itt készülő termékekre most is van kereslet. Az Ikea magyar boltjait május 5-től kinyitják, és újraindult a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban is. Az is kiderült, hogy eddig nagyjából 200 cég igényelt bérkiegészítést az államtól. Igaz, anyák napja előtt legalább a virágboltok kinyithattak. És persze a következő hónapokban több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek. De azért Mészáros Lőrinc szállodáiból a dolgozók felét elküldik.

A légitársaságok a munka újraindítására készülnek. A Wizz Air májusban már 16 városba repül Budapestről, a KLM pedig újraindítja az Amszterdam-Budapest járatát. Nem csoda, hogy már nagyon várják az indulást: a Budapest Airport például arról tájékoztatott, hogy minden nap 99 százalék feletti a veszteség.

A hét képe: Több mint ezer pár üres cipővel töltötte meg a holland Extinction Rebellion Hága utcáit. A klímaaktivisták így hívták fel a figyelmet az állampolgárok hiányára abban a döntéshozási folyamatban, melyben kisegítést szavaztak meg szennyező nagyvállalatoknak.

© Facebook, Extinction Rebellion NL, Romy Fernandez & Catharina Gerritsen

A cégek számára az nagy segítség lehet az államtól, hogy május 1-jén hatályba lépett egy rendelkezés, amely a korábbiaknál nagyobb szabadságot ad a munkaügyi szabályok alkalmazásában. Kéri Ádám ügyvéddel néztük át a legfontosabb munkajogi kérdéseket . Bért csökkenteni például csak közös megegyezéssel lehet, de ha a dolgozó nem megy ebbe bele, és a cég bizonyítani tudja, hogy a teljes bér kifizetése működési problémát okoz, akkor akár a munkaviszonyt is megszüntetheti.

A munkaidő közös megegyezéssel akár 4 órásra is csökkenhet, de napi 12 óránál nem lehet több. Nagyon kevés dolog van, amit a munkáltató egyoldalúan megtehet: az új szabályok alapján ilyen az otthoni munkavégzés elrendelése vagy a 24 havi munkaidőkeret alkalmazása. Ami pedig a szabadságokat illeti: alapesetben a munkavállaló 7 nappal rendelkezik saját maga, a többit a munkaadó írhatja ki. Fontos tudnivaló, hogy mindkét félnek 15 nappal előtte kell bejelentenie az ilyen szándékát, ettől csak közös megegyezéssel lehet eltérni.

A Magyar Nemzeti Bank is a kiveszi a részét a válságkezelésből. A legújabb intézkedése az, hogy május 4-től elindítja állampapír- és jelzáloglevél-vásárlási programjait. A jegybanki közlemény szerint gyakorlatilag addig járatják a bankóprést, ameddig csak kell – egész pontosan ezermilliárd forintnyi állampapír-vásárlás után fogják felülvizsgálni a programot.

© MTI / MTVA / Juhász Gábor

A közleményben olvasható indoklás alapján a Monetáris Tanács különösen fontosnak tartja „a monetáris kondíciók befolyásolását a hozamgörbe hosszabb szakaszán”. Vagyis azzal, hogy plusz keresletet generálnak, lenyomják a hozamokat.

A magyar gazdaság kilátásait külföldön is aggasztónak találják. Rendkívüli lépésként az eddigi pozitívról stabilra rontotta a magyar adósosztályzat a Starnard & Poor’s hitelminősítő. Emellett megtartották a BBB/A-2-es besorolást. Mint közleményükben írják, arra számítanak, hogy a magyar gazdaság 2020-ban 4 százalékkal csökken a koronavírus-járvány következményei miatt. Eközben a munkanélküliség 7 százalékra emelkedhet. Áprilisban csaknem 30 ponttal, soha nem látott mértékben zuhant a GKI konjunktúra-indexe is, természetesen szintén a járvány miatt.

A Bank of America pedig úgy számol: 4 helyett 5 százalékkal eshet vissza idén a magyar gazdaság. Az elemzés szerint a GDP 3 százalékát elérő hitelt kell az államnak még ebben az évben felvennie, a belső kereslet pedig nem elég ahhoz, hogy belföldön keljen el minden magyar államkötvény. A magyar kormány terve, amely szerint a költségvetési hiány 2,7 százalékos lesz, túl optimista. Felülbecsli ugyanis, hogy mekkora lesz a 2020-as GDP-növekedés, és túl alacsony költségvetési élénkítési terveken alapul – írták.

Nem csak Magyaországon van baj. Körülbelül 1500 milliárd euró értékű gazdaságélénkítő csomag elfogadására lenne szüksége az Európai Uniónak a koronavírus-járvány okozta negatív hatások csillapításához - jelentette ki Paolo Gentiloni uniós biztos. Németország akkora gazdasági visszaesésre készül, amekkora a II. világháború óta nem volt. A német kormány elé ősszel kerül majd egy terv arról, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha szeretne, és el tudja végezni a feladatait munkahelyi jelenlét nélkül. A francia gazdaság éve is rettenetesen indult, a folytatás még rosszabb lehet. Az olasz miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy nem húzhatják tovább, újra kell indítani a gazdaságot.

© AFP / Romy Arroyo Fernandez

Az Egyesült Államok gazdasága 4,8 százalékkal zuhant az első negyedévben, elemzők már a 30 százalékos esést sem tartják elképzelhetetlennek. Ehhez képest Washington optimista: az amerikai gazdaság nyáron talpra állhat, ha a következő két hónapban újraindítják a koronavírus-járvány miatt leállított termelést - jelentette ki Steven Mnuchin pénzügyminiszter. Az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködés (APEC) tagországaiban 2,7 százalékos GDP-csökkenést vár az idén a szervezet titkársága.